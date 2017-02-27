Додано: Чет 09 гру, 2021 13:47

Hotab написав: Расскажите щеглу банковский сферы, повышение ставки ведёт к повышению ценности гривны и переходу в нее из доллара,как в более доходный актив? Или все не так просто?) Расскажите щеглу банковский сферы, повышение ставки ведёт к повышению ценности гривны и переходу в нее из доллара,как в более доходный актив? Или все не так просто?)

Попробую я. И начну с основ.Капитал - рентный актив. Размещая его (одалживая/инвестируя/покупая другой актив) вы имеет цель заработать. Величина доходности зависит от риска вложений.Безрисковыми инвестициями, или инвестициями с базовым уровнем риска считаются обязательства казначейства США (трежерис). Ко всем остальным вложениям принято применять понятие премии за риск.Т.е. вы могли бы получать 2% годовых по трежерис с околонулевым риском, но ищете способ заработать больше, а значит берете на себя дополнительные риски и должны их компенсировать более высокой доходностью.Типов риска может быть несколько, но в контексте вопроса нас интересует страновый. Уровень риска в том, или ином государстве формируется исходя из стабильности политической системы, уважения к праву собственности, культуры защиты интересов инвесторов, общеэкономической динамики и т.д. Страновому риску подвержены все активы, находящиеся на территории конкретного государства, или же зависимые от событий и решений, происходящих на его территории. Это и валюты, и недвижимость, и ПИИ, и корпоративные права, и долг и вообще все, что имеет ценность и обладает ликвидностью.Теперь уже, когда понятно, что такое премия за риск, и как она формируется, можно перейти ближе к делу - если ставка НБУ будет толкает гривневую доходность выше премии, которую хотят получать инвесторы за пребывание в гривне вместо доллара, то гривна будет укрепляться. Если наоборот - ослабляться. НБУ старается балансировать, чтобы с одной стороны не "переплачивать", а с другой - не создавать гривнохолдерам лишние нервы по поводу того, что получаемая премия не компенсирует риски. В большинстве случаев это неплохо удается, но во времена турбулентности инвесторы, которыми в сущности являются и профессионалы, и непрофессионалы, теряют рациональность и премия за риск улетает в небеса. Причиной турбулентности может быть любой шок - например, экономический (1998-й, 2008-й), политический (2004-й), военно-политический (2014-2015-й), пандемический (2020-й)...