Ну такое ..
Но банки очень не спешат за ним.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 гру, 2021 12:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 09 гру, 2021 12:32
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
09.12.2021...................27,1172
Гривна укрепилась на 10 копеек.
МКГ*............7.2038............7.2319...........+0.39%
Вдохновленные вчерашним укреплением гривны и падением доллара, открылись на 5.5 копеек ниже закрытия. Даже не попив чаю, выросли на копейку, но сразу же развернулись и вернулись обратно. После небольшой паузы предприняли еще одну попытку роста и прибавили 1.5 копейки, но после небольшой паузы снова вернулись на исходную позицию.
В мире доллар падал до полуночи, после чего начал понемногу восстанавливаться.
Справочный курс встретили на уровне открытия котировками 27.1100 - 27.1300.
Вчера НБУ до 15-30 купил 44 млн. По свидетельствам очевидцев, после этого он оставался на рынке.
Остатки на коррсчетах незначительно уменьшились. Переток в казначейство и скромная по меркам сезона зарплат обналичка были почти полностью компенсированы сокращением объема суточных сертификатов и интервенцией.
Из малозначимых для общего объема ликвидности факторов стоит отметить, что два дня подряд берется суточный рефинанс.
Во вторник объем МБ вырос с 494 до 522.5 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты выросли существеннее, и сохранившее доминирование предложение оказалось больше оборотов МБ.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Чет 09 гру, 2021 12:43
Китайська Evergrande вперше оголосила дефолт
Про це повідомляє Bloomberg, Fitch Ratings.
Компанія заборгувала гроші 171 китайському банку та 121 фінкомпанії – її дефолт може призвести до того, що кредитування у країні значно скоротиться.
Додано: Чет 09 гру, 2021 12:50
Додано: Чет 09 гру, 2021 12:50
Вы снова о чем-то своем, никак не оппонирующем цитируемому:
1) Промышленность потребляет меньше трети генерации;
2) Доля машиностроения и прочих сложных продуктов в промпроизводстве не превышает 20%. Доминируют добыча и первичная переработка;
3) Генерация электроэнергии имеет долгосрочный тренд на снижение. Рост на 6% к 2020-му - это всего лишь частичное восстановление, и хорошо если невременное;
4) Вы сами проели дыру в мозгах читателей ветки аргументом, что электроэнергией сегодня замещаются дефицитные уголь и газ. Теперь тулите аргумент про рост генерации в защиту производства сложных продуктов. Вы настолько низкого мнения о собеседниках?..
Додано: Чет 09 гру, 2021 13:22
Нацбанк собрал 5 млн с оферов,а сейчас стоит с бидом на 27,07. По прикидке, минимум 50, но, может, все 100
Да, все уже в курсе, что повысили на 0,5% ставку.
Додано: Чет 09 гру, 2021 13:46
Бігаючий банкір нещодавно розповідав що з 2022 будем переключатися на спільну електромережу з ЄС а не з РФ та Білорусю. Це в свою чергу, збільшить генерацію та експорт е.е., так як в ЄС ціна ліпша.
Додано: Чет 09 гру, 2021 13:47
Додано: Чет 09 гру, 2021 13:47
Попробую я. И начну с основ.
Капитал - рентный актив. Размещая его (одалживая/инвестируя/покупая другой актив) вы имеет цель заработать. Величина доходности зависит от риска вложений.
Безрисковыми инвестициями, или инвестициями с базовым уровнем риска считаются обязательства казначейства США (трежерис). Ко всем остальным вложениям принято применять понятие премии за риск.
Т.е. вы могли бы получать 2% годовых по трежерис с околонулевым риском, но ищете способ заработать больше, а значит берете на себя дополнительные риски и должны их компенсировать более высокой доходностью.
Типов риска может быть несколько, но в контексте вопроса нас интересует страновый. Уровень риска в том, или ином государстве формируется исходя из стабильности политической системы, уважения к праву собственности, культуры защиты интересов инвесторов, общеэкономической динамики и т.д. Страновому риску подвержены все активы, находящиеся на территории конкретного государства, или же зависимые от событий и решений, происходящих на его территории. Это и валюты, и недвижимость, и ПИИ, и корпоративные права, и долг и вообще все, что имеет ценность и обладает ликвидностью.
Теперь уже, когда понятно, что такое премия за риск, и как она формируется, можно перейти ближе к делу - если ставка НБУ будет толкает гривневую доходность выше премии, которую хотят получать инвесторы за пребывание в гривне вместо доллара, то гривна будет укрепляться. Если наоборот - ослабляться. НБУ старается балансировать, чтобы с одной стороны не "переплачивать", а с другой - не создавать гривнохолдерам лишние нервы по поводу того, что получаемая премия не компенсирует риски. В большинстве случаев это неплохо удается, но во времена турбулентности инвесторы, которыми в сущности являются и профессионалы, и непрофессионалы, теряют рациональность и премия за риск улетает в небеса. Причиной турбулентности может быть любой шок - например, экономический (1998-й, 2008-й), политический (2004-й), военно-политический (2014-2015-й), пандемический (2020-й)...
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