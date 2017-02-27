Shaman написав:НДС есть везде, только при добыче руды его не так много к возмещению. )
Добрий ранок усім, ну просто магічна дурня. Ніби не на фінансовому форумі, а дідусь на пальцях пояснює свою першу шлюбну ніч яка була 60 років назад. Якщо руда коштує 100 долларів на сьогодні, то в момент експорту подаються доки на відшкодування, митниця звіряє дати експорта і індикатив на біржах, вираховує 1/6 від вартості і експортер чекає відшкодування. Що означає мало? Це як в магазині, мені дайте не так багато ковбаси, продавчиня подумає: ідіот, але тут можна напустити туману і втекти в кущі😀 По курсу, вчора негідник НБУ три рази спасав доллар від обвалу, що продавці не знають про рокету, про тайперінг, про агресора? Куди вони так поспішають? Бо всі знають, що нижче 28 не треба зливати😝 Сьогодні рішення по ставці, ставлю на плюс 0.5%. А міжбанк буде сьогодні десь завершувати на 27.05 на 27.07. Користуйтесь кому треба заробити, ждуни чекайте, може десь в 2024 шоколад знову зробить *3.5. Але з цими марні сподівання на кратність(((
Все як я казав. Ставка плюс 0.5%. А ось НБУ трохи сплутав карти, я думав він буде стовбити курс на рівні 27.05, а він все переплутав і став по 27.07. Ну нічого, може під кінець сесії прибереться з міжбанку і з котирирувань 27.07 на 27.09 перейдемо на мої 05 на 07. Ось такі справи рокетчики, ви знову поруч з касою пролетіли)) Ну і що цікаво, нерези в ОВДП на ярд гривень приросли, такі пікі пройдені, а я ще в п'ятницю попереджував, що скоріш за все дороще до серпня не буде
somilitark написав:Ось такі справи рокетчики, ви знову поруч з касою пролетіли)) Ну і що цікаво, нерези в ОВДП на ярд гривень приросли, такі пікі пройдені, а я ще в п'ятницю попереджував, що скоріш за все дороще до серпня не буде
Як там Путен, не на часі? Бо в нас по четвергах він нападає. А бачу скинули з рахунків прогнозисти.
somilitark написав:Ось такі справи рокетчики, ви знову поруч з касою пролетіли)) Ну і що цікаво, нерези в ОВДП на ярд гривень приросли, такі пікі пройдені, а я ще в п'ятницю попереджував, що скоріш за все дороще до серпня не буде
Як там Путен, не на часі? Бо в нас по четвергах він нападає. А бачу скинули з рахунків прогнозисти.
Он же всех успокоил, сказал никаких войск на границе нет, вам показалось . Рос сми раскручивают тему что это Украина собралась напасть на рф, я своим ушам не поверил когда это услышал. Похоже там прогрессирующая шизофрения.
zРадио написав:2) Доля машиностроения и прочих сложных продуктов в промпроизводстве не превышает 20%. Доминируют добыча и первичная переработка;
Домінує те, що вигідно. Конкурувати з китайцями у збиранні перфораторів під евроаейськими брендами з кінцевою ціною 70 доларів - дурна справа, як і в пошитті трусів за 0.5 доллара.
zРадио написав:3) Генерация электроэнергии имеет долгосрочный тренд на снижение. Рост на 6% к 2020-му - это всего лишь частичное восстановление, и хорошо если невременное;
Тренд на зниження з 2011 році зв'язаний з тим що Путін потоваригував з Меркель та продава її газ дешевше, аніж Україні. Тепер Путін полаявся з усіма - в ЄС будуть дорогі і газ і електрика. Дуже слушно нааисав Льотчик.
flyman написав:Бігаючий банкір нещодавно розповідав що з 2022 будем переключатися на спільну електромережу з ЄС а не з РФ та Білорусю. Це в свою чергу, збільшить генерацію та експорт е.е., так як в ЄС ціна ліпша.
Україна тепер просто імпортуватиме вугілля і продаватиме е/е в ЄС попутно добиваючі вугільні радянські ТЕС 60-70-х років побудови. Німці розпилять свої газові станції новенькими років за 10-15.
zРадио написав:4) Вы сами проели дыру в мозгах читателей ветки аргументом, что электроэнергией сегодня замещаются дефицитные уголь и газ. Теперь тулите аргумент про рост генерации в защиту производства сложных продуктов. Вы настолько низкого мнения о собеседниках?..
Ви-маніпулюєте. Я просто написав, що зростає промисловість. Оперативні дані по залізничних перевезеннях та споживанні е/е - просто найбільш оперативний показник. Щодо заміщення - я писав, що в першу чергу буде заміщатися газ.