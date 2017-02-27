RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8691869286938694

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.3 5 139
Віддаю перевагу гривні
4%
6
10%
4%
5
20%
6%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
9%
13
60%
2%
3
70%
13%
18
більше 80%
56%
78
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 13:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vitaliian написав:Zochan это за 12 копеечный пакетик на кассы самообслуживания дополнительно надо набрать персонала на 8к зарплаты. Или на выходе ставить ещё одну кассу "пакетную". Выгодно!
Там и так всегда есть человек, как минимум - аппрувить покупки алкоголя, и решать какие-то вопросы, если что не пробивается
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30627
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1297 раз.
Подякували: 7365 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 13:18

  Hotab написав:Эксперты, которых мы заслужили.
Неделю назад.
доллар будет расти всю неделю



Здравствуйте .
Всем Здоровья и Любви .
Хорошего настроения на выходных .

Знаете , Хоттабыч , я действую по своему усмотрению .

Нынешнее НБУ под давлением , вверху кто то бросал интервью с Шевченко , который прямо сказал , что на них давят .
(И на предыдущего давили .)

Оставил себе на оборот , житье -бытье , маме, остальное -"в надежные руки ".
Пусть они хоть через Иерихонские трубы оповещают про все хорошо .
Последние окна , что видел 26.90-27.10 в этом диапазоне болтаются все + - 5 копеек
холява
2
 
Повідомлень: 3377
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3443 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 13:27

  Faceless написав:
vitaliian написав:Zochan это за 12 копеечный пакетик на кассы самообслуживания дополнительно надо набрать персонала на 8к зарплаты. Или на выходе ставить ещё одну кассу "пакетную". Выгодно!
Там и так всегда есть человек, как минимум - аппрувить покупки алкоголя, и решать какие-то вопросы, если что не пробивается

Представьте на 8 касс один такой человек, у каждого покупателя эти копеечные пакетики, касса перестанет быть самообслуживаемой, если каждому надо будет подождать этого человека. А ещё на нем алкоголь и товары с магнитами.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9619
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1680 раз.
Подякували: 2444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 15:01

  холява написав:
  reef написав:
  холява написав:Сегодня с меня взяли 10 копеек за каждый пакет после посещения овощного отдела .

Кульки уже со штрих-кодом? А кассы самообслуживания, как там?


Когда пробивали чек ,просто сказали ,что каждый пакет 10 копеек .

ДВАЙТЕ ЗАБУДЕМ ЭТУ ТЕМУ .

не ожидали, что эта тема станет самой обсуждаемой на этих выходных? ;)
Shaman
 
Повідомлень: 1520
З нами з: 29.09.19
Подякував: 201 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 15:27

Shaman ну так 10 копеек с народа сбили.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9619
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1680 раз.
Подякували: 2444 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8691869286938694
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 128, 129, 130
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1293 4267421
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 гру, 2021 22:29
Mirax
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2905, 2906, 2907
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29065 16048444
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 гру, 2021 13:30
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 788, 789, 790
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7893 15349980
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 гру, 2021 08:57
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.