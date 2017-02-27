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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 гру, 2021 13:08
vitaliian написав:Zochan это за 12 копеечный пакетик на кассы самообслуживания дополнительно надо набрать персонала на 8к зарплаты. Или на выходе ставить ещё одну кассу "пакетную". Выгодно!
Там и так всегда есть человек, как минимум - аппрувить покупки алкоголя, и решать какие-то вопросы, если что не пробивается
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Faceless
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Додано: Нед 12 гру, 2021 13:18
Здравствуйте .
Всем Здоровья и Любви .
Хорошего настроения на выходных .
Знаете , Хоттабыч , я действую по своему усмотрению .
Нынешнее НБУ под давлением , вверху кто то бросал интервью с Шевченко , который прямо сказал , что на них давят .
(И на предыдущего давили .)
Оставил себе на оборот , житье -бытье , маме, остальное -"в надежные руки ".
Пусть они хоть через Иерихонские трубы оповещают про все хорошо .
Последние окна , что видел 26.90-27.10 в этом диапазоне болтаются все + - 5 копеек
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холява
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Додано: Нед 12 гру, 2021 13:27
Faceless написав:
vitaliian написав:Zochan это за 12 копеечный пакетик на кассы самообслуживания дополнительно надо набрать персонала на 8к зарплаты. Или на выходе ставить ещё одну кассу "пакетную". Выгодно!
Там и так всегда есть человек, как минимум - аппрувить покупки алкоголя, и решать какие-то вопросы, если что не пробивается
Представьте на 8 касс один такой человек, у каждого покупателя эти копеечные пакетики, касса перестанет быть самообслуживаемой, если каждому надо будет подождать этого человека. А ещё на нем алкоголь и товары с магнитами.
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vitaliian
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Додано: Нед 12 гру, 2021 15:01
холява написав: reef написав: холява написав:
Сегодня с меня взяли 10 копеек за каждый пакет после посещения овощного отдела .
Кульки уже со штрих-кодом? А кассы самообслуживания, как там?
Когда пробивали чек ,просто сказали ,что каждый пакет 10 копеек .
ДВАЙТЕ ЗАБУДЕМ ЭТУ ТЕМУ .
не ожидали, что эта тема станет самой обсуждаемой на этих выходных?
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Shaman
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Додано: Нед 12 гру, 2021 15:27
Shaman ну так 10 копеек с народа сбили.
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