Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 гру, 2021 19:38
Сибарит написав: Игорь написав:
можно закупать оборудование по производству разлагающихся пакетиков.
Никогда селедку в газету не заворачивали, скоро опять...
нашёл у себя в старых запасах портвейн Массандра, завёрнутый в газету советская россия
1990 года, ничего так, портвейн ...
edvardd
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Додано: Нед 12 гру, 2021 20:03
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sani_2012
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Додано: Нед 12 гру, 2021 22:11
Hotab написав:
Свои решения - своя финансовая ответственность.
А то я
послушал Успиха
, оказалось ошибкой, влет на деньги, и я его заочно сжег в аду. А ведь чувак то и не виноват ни в чем. Ну ляпает абы что, ну то ж такое.
А вот если сам решил и сам влетел..
Следующую неделю много работы и не уверен, что будет время следить за дыханием рынка.
Возможно в понедельник перевернусь в твердую.
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Успіх
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Додано: Нед 12 гру, 2021 22:17
Успіх написав: Hotab написав:
А то я
послушал Успиха
, оказалось ошибкой, влет на деньги
Возможно в понедельник перевернусь в твердую.
Рано ще
Нєспєши!©
это намёк, что нужно поторопиться?
Востаннє редагувалось
Цитрин
в Нед 12 гру, 2021 22:19, всього редагувалось 2 разів.
Цитрин
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Додано: Нед 12 гру, 2021 22:18
Миша-клиент написав: prodigy написав: Starikan написав:
Просто пластиковые пакеты станут платными.
стирать и сушить пакеты...back to ussr
А использованные "маечки" - НЕ стирать, а как и прежде - использовать для сбора мусора ВМЕСТО мусорных пакетов.
сроду мусорные пакеты не покупал - онли маечки в мусорное ведро! Один раз только купил упаковку черных 70 литровых - убирали мусор в близлежащем парке, но то такЭ...
asti
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