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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8691869286938694

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 141
Віддаю перевагу гривні
4%
6
10%
4%
5
20%
6%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
9%
13
60%
2%
3
70%
13%
18
більше 80%
57%
80
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 19:38

  Сибарит написав:
  Игорь написав:можно закупать оборудование по производству разлагающихся пакетиков.

Зображення
Никогда селедку в газету не заворачивали, скоро опять...

нашёл у себя в старых запасах портвейн Массандра, завёрнутый в газету советская россия :shock: 1990 года, ничего так, портвейн ...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 20:03

26.90/27.05

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 22:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Hotab написав:Свои решения - своя финансовая ответственность.
А то я послушал Успиха, оказалось ошибкой, влет на деньги, и я его заочно сжег в аду. А ведь чувак то и не виноват ни в чем. Ну ляпает абы что, ну то ж такое.
А вот если сам решил и сам влетел..
Следующую неделю много работы и не уверен, что будет время следить за дыханием рынка. Возможно в понедельник перевернусь в твердую.

Рано ще :mrgreen:
Нєспєши!© :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 22:17

  Успіх написав:
  Hotab написав:А то я послушал Успиха, оказалось ошибкой, влет на деньги
Возможно в понедельник перевернусь в твердую.

Рано ще :mrgreen:
Нєспєши!© :mrgreen:

это намёк, что нужно поторопиться? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 12 гру, 2021 22:19, всього редагувалось 2 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 22:18

  Миша-клиент написав:
  prodigy написав:
  Starikan написав:Просто пластиковые пакеты станут платными.
стирать и сушить пакеты...back to ussr
А использованные "маечки" - НЕ стирать, а как и прежде - использовать для сбора мусора ВМЕСТО мусорных пакетов.
сроду мусорные пакеты не покупал - онли маечки в мусорное ведро! Один раз только купил упаковку черных 70 литровых - убирали мусор в близлежащем парке, но то такЭ...
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