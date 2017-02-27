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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8688868986908691>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 143
Віддаю перевагу гривні
4%
6
10%
3%
5
20%
6%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
9%
13
60%
2%
3
70%
13%
18
більше 80%
57%
82
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 20:03

26.90/27.05

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 22:17

  Успіх написав:
  Hotab написав:А то я послушал Успиха, оказалось ошибкой, влет на деньги
Возможно в понедельник перевернусь в твердую.

Рано ще :mrgreen:
Нєспєши!© :mrgreen:

это намёк, что нужно поторопиться? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 12 гру, 2021 22:19, всього редагувалось 2 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 10:36

ОТП почав тиждень із зниження
26.93
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 11:21

  sani_2012 написав:Я тут чик-чирик...

26.88/26.98

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 11:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А тим часом, у найкращому місті Лева, банк з аналогічною назвою світить 88/93
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:24

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.12.2021....................26,8736
Гривна укрепилась на 15 копеек.

МКГ*............7.2625............7.3090...........+0.64%

Открылись на копейку ниже закрытия пятницы. Перекурив, опустились на копейку, развернулись и вернулись на уровень открытия. После небольшой паузы опустились на 1.5 копейки и ненадолго уравновесились. Незадолго до полудня снова пошли вниз и к 12 опустились еще на 1.5 копейки.
В мире доллар после падения в пятницу вечером полностью восстановился и достиг пиковых уровней пятницы.
Справочный курс встретили котировками 26.8600 - 26.8800, что на 3 копейки ниже открытия.

НБУ в пятницу купил дежурные 5 млн.
Остатки на коррсчетах очень существенно выросли. Основным фактором стали суточные сертификаты, объем которых сократился даже больше, чем я в субботу напрогнозировал. При этом весомая часть высвободившейся ликвидности ушла в тендерные сертификаты. Общий баланс сертификатов оказался близок к верхней границе моего прогноза. Также добавили ликвидности расходы казначейства и рефинанс, а убавили наличные.

В четверг объем МБ уменьшился с 805.5 до 636.3 млн. Чистый спрос был на 5 млн. меньше. Клиентское предложение увеличилось и умеренно превысило сократившийся спрос.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:48

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:48

Запорожье повы 26,90/26,97
с утра 27,00/26,98 именно так :shock:
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Скупайтесь, газ по 1380 баксов. Тепличный бизнес лег.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:21

  Zebra написав:Скупайтесь, газ по 1380 баксов. Тепличный бизнес лег.

Че покупать, хурму, помидоры или бананы? Нафига вапще те помидоры когда есть томатный сок.
vitaliian
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