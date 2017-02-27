Додано: Пон 13 гру, 2021 12:24

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

13.12.2021....................26,8736

Гривна укрепилась на 15 копеек.



МКГ*............7.2625............7.3090...........+0.64%



Открылись на копейку ниже закрытия пятницы. Перекурив, опустились на копейку, развернулись и вернулись на уровень открытия. После небольшой паузы опустились на 1.5 копейки и ненадолго уравновесились. Незадолго до полудня снова пошли вниз и к 12 опустились еще на 1.5 копейки.

В мире доллар после падения в пятницу вечером полностью восстановился и достиг пиковых уровней пятницы.

Справочный курс встретили котировками 26.8600 - 26.8800, что на 3 копейки ниже открытия.



НБУ в пятницу купил дежурные 5 млн.

Остатки на коррсчетах очень существенно выросли. Основным фактором стали суточные сертификаты, объем которых сократился даже больше, чем я в субботу напрогнозировал. При этом весомая часть высвободившейся ликвидности ушла в тендерные сертификаты. Общий баланс сертификатов оказался близок к верхней границе моего прогноза. Также добавили ликвидности расходы казначейства и рефинанс, а убавили наличные.



В четверг объем МБ уменьшился с 805.5 до 636.3 млн. Чистый спрос был на 5 млн. меньше. Клиентское предложение увеличилось и умеренно превысило сократившийся спрос.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.