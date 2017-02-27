26.90/27.05
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 12 гру, 2021 20:03
26.90/27.05
*Відправлено з Чату
Додано: Нед 12 гру, 2021 22:17
это намёк, что нужно поторопиться?
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 12 гру, 2021 22:19, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 13 гру, 2021 11:21
26.88/26.98
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 13 гру, 2021 11:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А тим часом, у найкращому місті Лева, банк з аналогічною назвою світить 88/93
Додано: Пон 13 гру, 2021 12:24
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.12.2021....................26,8736
Гривна укрепилась на 15 копеек.
МКГ*............7.2625............7.3090...........+0.64%
Открылись на копейку ниже закрытия пятницы. Перекурив, опустились на копейку, развернулись и вернулись на уровень открытия. После небольшой паузы опустились на 1.5 копейки и ненадолго уравновесились. Незадолго до полудня снова пошли вниз и к 12 опустились еще на 1.5 копейки.
В мире доллар после падения в пятницу вечером полностью восстановился и достиг пиковых уровней пятницы.
Справочный курс встретили котировками 26.8600 - 26.8800, что на 3 копейки ниже открытия.
НБУ в пятницу купил дежурные 5 млн.
Остатки на коррсчетах очень существенно выросли. Основным фактором стали суточные сертификаты, объем которых сократился даже больше, чем я в субботу напрогнозировал. При этом весомая часть высвободившейся ликвидности ушла в тендерные сертификаты. Общий баланс сертификатов оказался близок к верхней границе моего прогноза. Также добавили ликвидности расходы казначейства и рефинанс, а убавили наличные.
В четверг объем МБ уменьшился с 805.5 до 636.3 млн. Чистый спрос был на 5 млн. меньше. Клиентское предложение увеличилось и умеренно превысило сократившийся спрос.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Пон 13 гру, 2021 12:48
Додано: Пон 13 гру, 2021 14:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Скупайтесь, газ по 1380 баксов. Тепличный бизнес лег.
Додано: Пон 13 гру, 2021 14:21
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