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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8688868986908691

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 143
Віддаю перевагу гривні
4%
6
10%
3%
5
20%
6%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
9%
13
60%
2%
3
70%
13%
18
більше 80%
57%
82
Всього голосів : 143
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:46

  Успіх написав:А тим часом, у найкращому місті Лева, банк з аналогічною назвою світить 88/93

..а на моменті, цей банк ☝️ світить 89/95
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:50

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Скупайтесь, газ по 1380 баксов. Тепличный бизнес лег.

Че покупать...

Одноразові кульочки :!: :idea: :lol:
Через рік-два, будете продавати - ван кульочок - ван доляр! :mrgreen:
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  #<1 ... 8688868986908691
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