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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 гру, 2021 14:46
Успіх написав:
А тим часом, у найкращому місті Лева, банк з аналогічною назвою світить 88/93
..а на моменті, цей банк ☝️ світить 89/95
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- Подякували: 115 раз.
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