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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 86908691869286938694>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 147
Віддаю перевагу гривні
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 17:51

  Zebra написав:Турецкая лира сегодня снова обновила вершину обвала. Там причины политические.
У нас впереди самое интересное, когда газ будет по 50 тысяч грн за 1000 кубов.

Скупайтесь глупцы и терпеливо ждите, по 34 сможете уже в следующем году слиться, а возможно даже по 55.

Угу, но поход в горы начнется только тогда, когда все уже поверят, что "дальше только в долины"...
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 18:03

Межбанк: почему курс доллара и евро вырос

Сегодня на валютном рынке было достаточно напряженно, а тренд по курсу доллара в течение дня несколько раз менялся.

В итоге, доллар вырос на 5 копеек — с утренних 26,89/26,91 до 26,94/26,96 гривен, а евро на 6 копеек — с 30,36/30,38 до 30,42/30,44.При этом, сегодняшний утренний старт по доллару был изначально даже ниже на 1 копейку пятничного закрытия.

Ничего плохого первая половина дня для нацвалюты не предвещала. Напротив – до полудня предложение существенно превышало спрос и курс доллара плавно просел с 26,89/26,91 до 26,865/26,885 гривен, а евро с 30,36/30,38 до 30,27/30,29 гривен. Многие продавцы ждали выхода НБУ, так как особого спроса на валюту не было, а предложения валюты явно хватало.

После 12:30 регулятор вышел с покупкой доллара по 26,86 гривен и началось самое интересное. Все покупатели, выжидавшие “дна” по курсу поняли, что ниже котировки, благодаря действиям Нацбанка – уже не пойдут. И стали выходить со своими основными объемами покупок. Продавцы отреагировали на это молниеносно и котировки быстро пошли вверх.

Уже к обеду доллар поднялся до 26,88/26,90 гривен, а к 15 часам – до 26,93/26,95. Продавцы и покупатели явно поменялись ролями. Если в первой половине дня продавцы “бегали” за покупателями и стремились поскорее закрыть свои операции на опасениях дальнейшего укрепления позиций гривны, то уже во второй половине сессии – покупатели спешили закрыть свои сделки, боясь взлета котировок.

В конечном итоге, к 16 часам все же сложилось относительное равновесие спроса и предложения при уровне котировок 26,93/26,95 гривен за доллар, а завершилась сессия по американской валюте на отметке 26,94/26,96 гривен.

Часть участников рынка подозревает, что все эти резкие развороты курса в середине дня во многом спровоцированы иностранцами, которые хотят завтра поучаствовать в аукционе по размещению ОВГЗ и поэтому заинтересованы максимально дорого продать свою валюту. И для этого они совместно со спекулянтами сначала “качнули” курс доллара вниз, а затем быстро вздернули его вверх и уже продавали валюту “испугавшимся” покупателям по высоким уровням котировок.

Укрепило любителей конспирологии в этих их домыслах и то, что на сайте Минфина Украины сегодня почему-то анонс завтрашнего аукциона по ОВГЗ был размещен на английском языке, хотя всегда он публикуется на украинском. И эти клиенты почему-то решили, что это свидетельство дополнительного интереса нерезидентов к аукциону 14 декабря. Вот так банальная ошибка клерков на местах в Минфине Украины способна влиять на неокрепшие умы тех местных игроков межбанка, кто постоянно ищет “теорию заговоров” в поведении нашего рынка.

Не против такого поворота событий по курсу были и крупные экспортеры, которые также были замечены с продажами валюты на уже “разогретом” межбанке в середине дня и после обеда.
По евровалюте котировки на украинском межбанке выросли в основном за счет стремления пары евро/доллар на международных рынках к цели в 1,13 доллара за евро и соответствующего пересчета пар евро/доллар и доллар/гривна. Особой “заслуги” в этих изменениях со стороны как местных продавцов, так и покупателей сегодня не было.

Главные события 13 декабря на валютном рынке:

Доллар за день вырос на 5 копеек — с утренних 26,89/26,91 до 26,94/26,96 гривен, а евро подорожал на 6 копеек — с 30,36/30,38 до 30,42/30,44 гривен к концу сессии.

Нацбанк выходил на рынок с интервенцией по покупке доллара по 26,86 гривен, но по оценкам наблюдателей значительных объемов валюты не купил. Но подобными действиями НБУ практически развернул тренд на межбанке в сторону повышения курса доллара.

Справочный курс НБУ на 12:00 в понедельник находился на отметке 26,8736 гривен, а официальный курс на 14 декабря 2021 года установлен на уровне 26,8846 гривен за доллар.

news.finance.ua

Мои таблицы:
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 18:18

  Striker написав:
После 12:30 регулятор вышел с покупкой доллара по 26,86 гривен и началось самое интересное. Все покупатели, выжидавшие “дна” по курсу поняли, что ниже котировки, благодаря действиям Нацбанка – уже не пойдут. И стали выходить со своими основными объемами покупок. Продавцы отреагировали на это молниеносно и котировки быстро пошли вверх.

Уже к обеду доллар поднялся до 26,88/26,90 гривен, а к 15 часам – до 26,93/26,95. Продавцы и покупатели явно поменялись ролями. Если в первой половине дня продавцы “бегали” за покупателями и стремились поскорее закрыть свои операции на опасениях дальнейшего укрепления позиций гривны, то уже во второй половине сессии – покупатели спешили закрыть свои сделки, боясь взлета котировок.

news.finance.uaМои таблицы:
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH

Шановні пані та панове, ви не находите, що ось ці "свистки" від НБУ та реакція ринку на них починають нагадувати школу. Коли вчитель відвернеться до дошки, починається вакханалія, але як тільки він повернеться обличчям до дітей і помахає пальчиком - то всі одразу стають ангелочками і сумлінно виконують своє завдання.
Виходить і ніби все працює, але якесь відчуття "штучності процесу" не полишає.
Саме через це я сьогодні повернув ті 15% гривні назад у $ по 26,95 та 97.

Франківськ на фоні цього підняв офера на 7-8 коп і залишив біди незмінними, розтягнувши таким чином спред і показавши невизначеність в завтрашньому векторі руху.
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 18:19

  Grey001 написав:
  Zebra написав:Турецкая лира сегодня снова обновила вершину обвала. Там причины политические.
У нас впереди самое интересное, когда газ будет по 50 тысяч грн за 1000 кубов.

Скупайтесь глупцы и терпеливо ждите, по 34 сможете уже в следующем году слиться, а возможно даже по 55.

Угу, но поход в горы начнется только тогда, когда все уже поверят, что "дальше только в долины"...

До обменки не успеете добежать, а если и добежите, вам покажут ценник +2 грн, жаба задушит и развернетесь.

Скупайтесь сейчас, мыслите масштабней, кратный девал уже назрел. Чтоб заправить хранилища газом в следующем году придется выложить всю валютную выручку от продажи зерна, буряков и петрушки. Не исключена остановка транзита, тогда придется еще и за транспортировку заплатить всем экспортом кукурузы.
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 18:31

Завтра будет проведен аукцион ОВГЗ с такими показателями:

- бумаги в гривне:

  • ~2.5 мес. (70 дн.);
  • ~6.5 мес. (196 дн.);
  • ~1 год (364 дн.);
  • ~1 год и 4 мес. (490 дн.);
  • ~1 год и 11 мес. (686 дн.);
  • ~3 года (1050 дн.);
  • ~4.5 года (1610 дн.).
- бумаги в валюте:

  • USD, ~1 год и 10 мес. (659 дн.);
  • EUR, ~1 год (351 дн.).
На этой неделе выплата 2.842 млрд грн в среду и 584 млн долл. в четверг. Всего примерно на 18.600 млрд грн.
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 18:39

  Zebra написав:У нас впереди самое интересное, когда газ будет по 50 тысяч грн за 1000 кубов.
Скупайтесь глупцы и терпеливо ждите, по 34 сможете уже в следующем году слиться, а возможно даже по 55.


Справа в тому, що який сенс буде зливатися? Хіба що брати на кредитні :)
Можна просто конвертнутися у валюту, якщо гривні забагато.
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 18:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/50549 ... go-tyzhnya
..........."На думку НБУ, пік інфляційного тиску вже пройдено. Посилення грошово-кредитної політики призводить до зростання прибутковості ОВДП. Зарубіжні інвестори з 7 грудня раптово збільшили свої вкладення в цьому активі на 0,62 млрд грн – до 91,89 млрд. Це істотно знизило попит на іноземні валюти.За прогнозом експерта, на поточному тижні долар США відносно гривні зміцниться до рівня 27,25. Єдина європейська валюта з високою часткою ймовірності зросте до позначки в 30,85".................

Между тем, две недели до Нового года.
Можно подводить итоги как макрофинансовые так и микрофинансовые (личные удачи-неудачи и просчеты за 2021-й)

По курсу:
Немного рестроспективы интересно вспомнить

Гривна время от времени спускает пар и девальвирует.
По памяти - три скачка было. с 1-80 до 5-50 (потом немного отыграло до 4-80-5-00)
С 5-50 до 8

Потом январь 2014-го имели 8.

Кролик и все остальные: "экономика курса выше 10 не выдержит".

Выдержала.Экономика как и человек ко всему приспосабливается.

Осень 2014-го.
Петины 100-200 баксов.
Но по 14.
Как говорится, " маленькие по столько,большие по столько...
Очереди с 5-ти утра в Ощаде,по сотке на нос утречка, или знакомые касирши за шоколадку ,или пару копеек- по пару тысяч на нос,но уже потом к обеду.

Февраль-март официал около 29 кажется, на ЧР чуть меньше 40.

Как раз ремонтировался. Много чего отказывались за гривну продавать,только за доллар,или за евро.
Резервы по-моему ниже 8-ми были,а реальные по сути наверное ближе к нулю.

Ну никто не заинтересован в островке нестабильности рядом с Европой.
Поэтому начали капать по пару копеек кредитов.
Яреськины варанты вроде также к этому времени относятся.

На мой взгляд-очень плохой вариант, ярмо на десятки лет, тормоза для развития.
Де-факто дефолт был,хоть и не де-юре.
Можно было выторговывать,что только душе было угодно.
Ну нац.интересы очевидно той команде не очень интересны были.
С помощью подпорок и кредитов к осени того же 2015-го нырнули на 22.

Потом качели несколько лет,сезонность четкая, у народа безденежье,летом курс вниз, качалось от 25-50 до 27-80 плюс минус.

Летом 2019-го обычная сезонная просадка качнулась до дна на новостях о рынке земли,
к новому году сладкий такой курс был -23-50,а реально еще ниже заходило на посадку.

Потом курс ракетой намылился с надеждами на вожделенную "тридцатку".

Остудили ОВГЗ, в мире давно известен сей инструмент,у нас на раздаче коктейлей вроде Маркарова стояла изначально, может она и подсказала тему,тетка не глупая.

Тема всем очень понравилась.
И экономика подсела на нее как на иглу,
и по сей день на ней,
а поскольку от зависимости особо никто не пытается излечить,
то и дозы надо регулярно,и желательно побольше.

И вот лето-осень 2021 гг ознаменовалось новинкой .
Экономике привалили "комоды".
точнее ковидные цены на них.

На радостях - 26 почти.
Некоторые оракулы из тех кто самоуверен и все знает,правда, вещали о 25.
Но не случилось, не судьба.
Но заметим, интервенции НБУ - то таке - обычное дело,сглаживание колебаний.
Но даже на сумасшедших цена на "комодитиз" ниже 26 не нырнули.
Дно при таких ценах на руду-зерно-метал могло бы быть и значительно ниже.
На то есть свои причины ,о которых потом.

И вот сейчас район 27, и ниже навряд ли сильно попустит.
Цифра 27 - 27-20 ,она вообще какая то символическая, знаковая в последние годы, очень часто к ней как к усредненной возвращались много лет.

Можно сказать - условный курс равновесия.
Что дальше.
Вверх-вниз-боковик.
Прогнозировать - неблагодарное дело.
А тем более на спринте.
Другое дело на стайерских дистанциях, тут полегче чуток.

Но если кому интересно ?

то можем поразмышлять вместе - варианты, риски и по аксиомах пройтись.
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 19:16

  Striker написав:Завтра будет проведен аукцион ОВГЗ с такими показателями:

- бумаги в гривне:

  • ~2.5 мес. (70 дн.);
  • ~6.5 мес. (196 дн.);
  • ~1 год (364 дн.);
  • ~1 год и 4 мес. (490 дн.);
  • ~1 год и 11 мес. (686 дн.);
  • ~3 года (1050 дн.);
  • ~4.5 года (1610 дн.).
- бумаги в валюте:

  • USD, ~1 год и 10 мес. (659 дн.);
  • EUR, ~1 год (351 дн.).
На этой неделе выплата 2.842 млрд грн в среду и 584 млн долл. в четверг. Всего примерно на 18.600 млрд грн.

За валютні папери розрахунок в четвер. Отже, якщо продадуть завтра якусь відчутно-вагому кількість, то в середу може бути додатковий суттєвий попит на валюту. Також в середу засідання ФРС і експерти чекають конкретних дій https://www.profinance.ru/news/2021/12/ ... ameri.html ... Ні на що не натякаю, але...
orest
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 19:29

  Grey001 написав:
  Zebra написав:Турецкая лира сегодня снова обновила вершину обвала. Там причины политические.
У нас впереди самое интересное, когда газ будет по 50 тысяч грн за 1000 кубов.

Скупайтесь глупцы и терпеливо ждите, по 34 сможете уже в следующем году слиться, а возможно даже по 55.

Угу, но поход в горы начнется только тогда, когда все уже поверят, что "дальше только в долины"...

Когда не станет излишков валюты и нбу начнет лить резервы самое время скупаться глупцам. Аграрии и низкая учетная ставка перевернули сезонность, 28 может быть в марте-апреле.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 20:15

  vitaliian написав:
  Grey001 написав:
  Zebra написав:Турецкая лира сегодня снова обновила вершину обвала. Там причины политические.
У нас впереди самое интересное, когда газ будет по 50 тысяч грн за 1000 кубов.

Скупайтесь глупцы и терпеливо ждите, по 34 сможете уже в следующем году слиться, а возможно даже по 55.

Угу, но поход в горы начнется только тогда, когда все уже поверят, что "дальше только в долины"...

Когда не станет излишков валюты и нбу начнет лить резервы самое время скупаться глупцам. Аграрии и низкая учетная ставка перевернули сезонность, 28 может быть в марте-апреле.


Добрый вечер .
Ветик , вчера тоже прогноз был , я напомню ......

"Усім добрий вечір.
От цікаво що буде завтра на міжбанку?
Я гадаю, що малесенький перекос в бік продавців буде, але що захоче НБУ зробити з ринком?
Якщо НБУ поставить жорстко по 26.90 відкуп, то можливий відскок і під 27 і навіть вище. Бо вийдуть на ринок імпортери.
В п'ятницю НБУ дуже не типово себе повів, можливо він взагалі знову так само візьме скажімо по 26.90 п'ятірку і піде у сплячку?
Тоді можливий провал на 10-15 копійок, можемо побачити котирування 26.75 на 26.78 , якщо НБУ вибере тактику п'ятниці.
Ось такі варіанти, боковика не буде, або повертаємось на 27, або знову відчутний провал ближче до 26.75.
Навіть не знаю на що поставити. Успіхів, поки так, чекаємо на торбу грошей з бюджета, в якому не сказато що пусто, але й не дуже густо)))"

Заблокирован !
Так что полегче с прогнозами ....
Всем Хорошей ночи .
Не думать о плохом и самое главное, выйти победителем во всей этой кутерьме с валютой.
У нас 26.92,,,3,,,5 -27.05 на принос жалуются .
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