Додано: Пон 13 гру, 2021 22:35

volk-1970 написав: Автор77 написав:

Гривна время от времени спускает пар и девальвирует.



Прогнозировать - неблагодарное дело.

А тем более на спринте.

Другое дело на стайерских дистанциях, тут полегче чуток.



Но если кому интересно ?



то можем поразмышлять вместе - варианты, риски и по аксиомах пройтись. Гривна время от времени спускает пар и девальвирует.Прогнозировать - неблагодарное дело.А тем более на спринте.Другое дело на стайерских дистанциях, тут полегче чуток.Но если кому интересно ?то можем поразмышлять вместе - варианты, риски и по аксиомах пройтись.

ИМХО :

Будет ( в следующем году ) , как всегда - стабильность сменится резким девалом ( см.прогноз Zебры ).

Риски :

1. "Северный сосед" качает .

2. Политический кризис внутри - рейтинг падает , правящая "монобильшисть " рассыпается , "налоговые нововведения" гетманцева добивают экономику .

3. Закончился суд по долгу януковича 4,5 млрд.долл. - ожидаем окончательное решение ( все предыдущие инстанции Украина проиграла ).

4. Китайцы подали в суд по долгу "Мотор сичи " 4,5 млрд.долл. - тоже заведомо проигрышное дело .

5. Ужесточение МП ФРС - все коммоды вниз , неризеденты - на выход .

6. Население Украины последние 27 лет сокращается со скоростью 1000 чел./ день ( - 10 млн. даже с учётом оккупированных территорий ).

7. Мировая рецессия ( кризис ) , омикрон и другие "чёрные лебеди" очень вероятны - разбалансировка мировой системы торговли/финансов набирает обороты.

Аксиома :

Власть имущим у которых собственность , имущество , семьи и т.д. находятся за границей , по большому счёту - плевать на будущее Страны , где они временно зарабатывают .

( "Правительство живет на другой планете,родной..." х/ф Кин-дза-дза .). ИМХО :Будет ( в следующем году ) , как всегда - стабильность сменится резким девалом ( см.прогноз Zебры ).Риски :1. "Северный сосед" качает .2. Политический кризис внутри - рейтинг падает , правящая "монобильшисть " рассыпается , "налоговые нововведения" гетманцева добивают экономику .3. Закончился суд по долгу януковича 4,5 млрд.долл. - ожидаем окончательное решение ( все предыдущие инстанции Украина проиграла ).4. Китайцы подали в суд по долгу "Мотор сичи " 4,5 млрд.долл. - тоже заведомо проигрышное дело .5. Ужесточение МП ФРС - все коммоды вниз , неризеденты - на выход .6. Население Украины последние 27 лет сокращается со скоростью 1000 чел./ день ( - 10 млн. даже с учётом оккупированных территорий ).7. Мировая рецессия ( кризис ) , омикрон и другие "чёрные лебеди" очень вероятны - разбалансировка мировой системы торговли/финансов набирает обороты.Аксиома :Власть имущим у которых собственность , имущество , семьи и т.д. находятся за границей , по большому счёту - плевать на будущее Страны , где они временно зарабатывают .( "Правительство живет на другой планете,родной..." х/ф Кин-дза-дза .).

Хороший анализ.Также не прогнозирую, но лично мнение:1. И будет "качать"2.Вот этот пункт прошу запомнить всех присутствующих,там такое гадюшное кубло вместо моно и турбо намечается в раскладах, что экономике мало не покажется.Кого там только нет на олигарх-тв - там ну все скопом,очень пикантно смотрятся,так как вместе со всеми в одном кубле - даже пророс.силы.Мне трудно вспомнить хоть одну силу,что не вошла в кубло, и не клубится там ,вызывая восхищенные улыбки не только у собственников олигархканало,но и в Москве,которая свой план избрала давно - эк-я дестабилизация.Кто ради власти,кто ради амбиций,кто ради бабок ей по сути подыгрывает.Не исключаю переход гривны в новый коридор 30-35 скажем ,к примеру.В какой момент, - риски точно не за месяц до полит цикла,и не за два, а пораньше.Будет ли стопроцентная дестабилизация на валютном рынке.Ну точно никто не скажет, просто риски огромны.Реперные точки от весны до предбанника политциклов, т.е. период достаточно большой.3.4.5 млрд. Януковича, только чудо может спасти, там 99.9% вероятности вроде бы.Это плюс качка лодки тут внутри - может быть гремучая смесь, коктейль Молотова.Соответственно наблюдаем как идет процесс,точнее заключительная его стадия.4.С китайцами не все так просто, срок финиша большой 3-4 года,это раз, ну и шансы китайцев 20% на 80%,что проиграют, но в копилку как фактор навеса - пойдет.5.ФРС,да у них выбор небольшой - либо валить всю мировую финансовую систему к хрену,либо пожертововать развивающимися рынками, подозреваю,что выбор будет не в нашу пользу.6.Стопроцентно в десятку, депопуляция набирает характер катастрофы,к этому добавлю -гастеры прут дальше валом,что белины объелись, мелкий бизнес издыхает, но каким то чудом все не сдохнет, сетевеки жируют, расслоение общества уже почти по африкански.7.Да, а еще и комоды корректируются не по детски,руда почти там где и была, зерно -неизвестно что с урожаем, пиломатериалы также лихорадит,рухнули с обрыва, комоды вряд ли уже подпоркой будут.8.Китайский сектор недвижимости -как оно будет посмотрим в приходящем году,одно точно, никогда такие события не давали эха моментально, год-полтора,а иногда и два, но судя по безумным ценам нашего РН, его крах практически неибежен.А мультипликатор там ого-го, это и пром.производство,которое и так на ладан дышит, и занятость, и зарплаты, которые в сектор услуг идут, который и так от Ковида покоробило.Запросто на РН может быть бомба.Замедленного действия. Но атомная.9.Кин-дза-дза - супер сравнение.Не имеет шансов экономика ( в конечном итоге конечно, не сразу) где обладатели красных,или желтых штанов составляют экономическую основу.Гнилая основа не может быть основой инвестиционного-технологического прорыва.Только стагнация, перманентные выпуски пара через кризисы девальвации и т.п.И поддержка штанов кредитами,бумагами, сырьевыми товарами, землей, или еще чем нибудь, что нельзя назвать технологичным.Правильно-не правильно,но купил сегодня евро в банке по 30-32 на все свободные.Будет ниже -пофиг, в любом случае это реальные деньги.