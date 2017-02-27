Автор77 написав: Гривна время от времени спускает пар и девальвирует.
Прогнозировать - неблагодарное дело. А тем более на спринте. Другое дело на стайерских дистанциях, тут полегче чуток.
Но если кому интересно ?
то можем поразмышлять вместе - варианты, риски и по аксиомах пройтись.
ИМХО : Будет ( в следующем году ) , как всегда - стабильность сменится резким девалом ( см.прогноз Zебры ). Риски : 1. "Северный сосед" качает . 2. Политический кризис внутри - рейтинг падает , правящая "монобильшисть " рассыпается , "налоговые нововведения" гетманцева добивают экономику . 3. Закончился суд по долгу януковича 4,5 млрд.долл. - ожидаем окончательное решение ( все предыдущие инстанции Украина проиграла ). 4. Китайцы подали в суд по долгу "Мотор сичи " 4,5 млрд.долл. - тоже заведомо проигрышное дело . 5. Ужесточение МП ФРС - все коммоды вниз , неризеденты - на выход . 6. Население Украины последние 27 лет сокращается со скоростью 1000 чел./ день ( - 10 млн. даже с учётом оккупированных территорий ). 7. Мировая рецессия ( кризис ) , омикрон и другие "чёрные лебеди" очень вероятны - разбалансировка мировой системы торговли/финансов набирает обороты. Аксиома : Власть имущим у которых собственность , имущество , семьи и т.д. находятся за границей , по большому счёту - плевать на будущее Страны , где они временно зарабатывают . ( "Правительство живет на другой планете,родной..." х/ф Кин-дза-дза .).
Realist написав:Шановні пані та панове, ви не находите, що ось ці "свистки" від НБУ та реакція ринку на них починають нагадувати школу. Коли вчитель відвернеться до дошки, починається вакханалія, але як тільки він повернеться обличчям до дітей і помахає пальчиком - то всі одразу стають ангелочками і сумлінно виконують своє завдання. Виходить і ніби все працює, але якесь відчуття "штучності процесу" не полишає.
Сравнение красивое, но есть одно отличие. Поведение участниками рынка определяется жадностью и страхом, а не желанием пошалить. Давайте попытаемся себе представить, что было бы без "свистка" от НБУ. Курс несколько дней подряд идет вниз. В такой ситуации жадность заставляет покупателей выжидать еще более выгодного курса. Чем дольше курс падает, тем больше накапливается отложенный спрос. Вместе с тем, страх разворота заставляет постоянно держать руку на пульсе в готовности покупать немедленно, пока не подорожало. Если бы не НБУ, отложенный спрос продолжал бы накапливаться, а потом был бы реализован по другому поводу. "Свистком" послужил бы выход пары крупных покупателей, который рано или поздно случился бы. Курс к этому времени успел бы опуститься еще больше, но и отложенный спрос был бы больше, а значит выстрелили бы вверх сильнее. Т.к. на рынке последние несколько дней относительное равновесие, значит курс всех устраивает. Без "свистков" в обе стороны колебались бы вокруг этого курса, но со значительно большей амплитудой. Впрочем, движение вверх могло бы подогреваться существенной паникой, поскольку страх очень силен. Я бы сравнил происходящее с ребенком на качелях, который пытается раскачаться как можно сильнее, но стоящий рядом взрослый потихоньку придерживает, чтобы дитя никуда не улетело. Взрослые рынки умеют качаться сами, но нашему, наверно, пока рановато.
Я вижу не искусственность, а некоторое регулирование, которое значительно мягче, чем в былые времена, когда целью была стабильность.
volk-1970 написав:ИМХО : Будет ( в следующем году ) , как всегда - стабильность сменится резким девалом ( см.прогноз Zебры ). Риски : 1. "Северный сосед" качает . 2. Политический кризис внутри - рейтинг падает , правящая "монобильшисть " рассыпается , "налоговые нововведения" гетманцева добивают экономику . 3. Закончился суд по долгу януковича 4,5 млрд.долл. - ожидаем окончательное решение ( все предыдущие инстанции Украина проиграла ). 4. Китайцы подали в суд по долгу "Мотор сичи " 4,5 млрд.долл. - тоже заведомо проигрышное дело . 5. Ужесточение МП ФРС - все коммоды вниз , неризеденты - на выход . 6. Население Украины последние 27 лет сокращается со скоростью 1000 чел./ день ( - 10 млн. даже с учётом оккупированных территорий ). 7. Мировая рецессия ( кризис ) , омикрон и другие "чёрные лебеди" очень вероятны - разбалансировка мировой системы торговли/финансов набирает обороты. Аксиома : Власть имущим у которых собственность , имущество , семьи и т.д. находятся за границей , по большому счёту - плевать на будущее Страны , где они временно зарабатывают . ( "Правительство живет на другой планете,родной..." х/ф Кин-дза-дза .).
Приветствуя Ваши, добавлю пару-тройку своих мыслей: 1. Стабильности нет и уже не будет никогда. 2. Рецессия в США началась еще в середине 2019 г. 3. ФРС сейчас размышляет - таргетировать ли инфляцию.
Автор77 написав: Гривна время от времени спускает пар и девальвирует.
Прогнозировать - неблагодарное дело. А тем более на спринте. Другое дело на стайерских дистанциях, тут полегче чуток.
Но если кому интересно ?
то можем поразмышлять вместе - варианты, риски и по аксиомах пройтись.
ИМХО : Будет ( в следующем году ) , как всегда - стабильность сменится резким девалом ( см.прогноз Zебры ). Риски : 1. "Северный сосед" качает . 2. Политический кризис внутри - рейтинг падает , правящая "монобильшисть " рассыпается , "налоговые нововведения" гетманцева добивают экономику . 3. Закончился суд по долгу януковича 4,5 млрд.долл. - ожидаем окончательное решение ( все предыдущие инстанции Украина проиграла ). 4. Китайцы подали в суд по долгу "Мотор сичи " 4,5 млрд.долл. - тоже заведомо проигрышное дело . 5. Ужесточение МП ФРС - все коммоды вниз , неризеденты - на выход . 6. Население Украины последние 27 лет сокращается со скоростью 1000 чел./ день ( - 10 млн. даже с учётом оккупированных территорий ). 7. Мировая рецессия ( кризис ) , омикрон и другие "чёрные лебеди" очень вероятны - разбалансировка мировой системы торговли/финансов набирает обороты. Аксиома : Власть имущим у которых собственность , имущество , семьи и т.д. находятся за границей , по большому счёту - плевать на будущее Страны , где они временно зарабатывают . ( "Правительство живет на другой планете,родной..." х/ф Кин-дза-дза .).
с уважением читаю но не разделяю факторов риска. Войска стоят Путин торгуется, чтобы запад надавил на Зеленского по выполнению Минска и убавил темп военной помощи Украине. Возможно что то ещё, все эти глупые разговоры из каждого утюга (что НАТО за нас воевать не будет), типа должны нас толкнуть к дружбе с правильными пацанами. (Нет а для чего ещё это повторяют по 200 раз все СМИ).
По девалу из серьезных рисков вижу всего один, правительство сидит на игле дешёвых денег, слезть с которой будет даже не тяжело... а больно. Курс будут держать зубами, потому что кто им денег даст под 11% если гривна девальвирует хотя бы на 10%?
Ну это как перекрыть себе кислород. Низкой учётную ставку соответственно тоже будут держать до последнего, увеличивая на 50% в год объем рефинанса, потому что банки расслабились привлекать деньги клиентов. На Форексе это называют кухней, когда деньги крутятся в замкнутом пространстве, не получая внешней подпитки.
Раздувается инфляцию, которая уже ни на какой глобус не налазит. Инфляция при стабильном курсе всегда заканчивается девалом, потому что если цены растут значит увеличивается денежная масса, но так будет не вечно, когда то эта масса попадет на межбанк, стерилизовать лишнюю гривну (повторюсь) никто не собирается.
Причины девала будут внутренние, на Федю можно не смотреть, здесь своё кино , свой отрыв от реальности.
Спасибо кто дочитал.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 13 гру, 2021 22:25, всього редагувалось 5 разів.
volk-1970 написав:ИМХО : Будет ( в следующем году ) , как всегда - стабильность сменится резким девалом ( см.прогноз Zебры ). Риски : 1. "Северный сосед" качает . 2. Политический кризис внутри - рейтинг падает , правящая "монобильшисть " рассыпается , "налоговые нововведения" гетманцева добивают экономику . 3. Закончился суд по долгу януковича 4,5 млрд.долл. - ожидаем окончательное решение ( все предыдущие инстанции Украина проиграла ). 4. Китайцы подали в суд по долгу "Мотор сичи " 4,5 млрд.долл. - тоже заведомо проигрышное дело . 5. Ужесточение МП ФРС - все коммоды вниз , неризеденты - на выход . 6. Население Украины последние 27 лет сокращается со скоростью 1000 чел./ день ( - 10 млн. даже с учётом оккупированных территорий ). 7. Мировая рецессия ( кризис ) , омикрон и другие "чёрные лебеди" очень вероятны - разбалансировка мировой системы торговли/финансов набирает обороты. Аксиома : Власть имущим у которых собственность , имущество , семьи и т.д. находятся за границей , по большому счёту - плевать на будущее Страны , где они временно зарабатывают . ( "Правительство живет на другой планете,родной..." х/ф Кин-дза-дза .).
Приветствуя Ваши, добавлю пару-тройку своих мыслей: 1. Стабильности нет и уже не будет никогда. 2. Рецессия в США началась еще в середине 2019 г. 3. ФРС сейчас размышляет - таргетировать ли инфляцию.
Автор77 написав: Гривна время от времени спускает пар и девальвирует.
Прогнозировать - неблагодарное дело. А тем более на спринте. Другое дело на стайерских дистанциях, тут полегче чуток.
Но если кому интересно ?
то можем поразмышлять вместе - варианты, риски и по аксиомах пройтись.
ИМХО : Будет ( в следующем году ) , как всегда - стабильность сменится резким девалом ( см.прогноз Zебры ). Риски : 1. "Северный сосед" качает . 2. Политический кризис внутри - рейтинг падает , правящая "монобильшисть " рассыпается , "налоговые нововведения" гетманцева добивают экономику . 3. Закончился суд по долгу януковича 4,5 млрд.долл. - ожидаем окончательное решение ( все предыдущие инстанции Украина проиграла ). 4. Китайцы подали в суд по долгу "Мотор сичи " 4,5 млрд.долл. - тоже заведомо проигрышное дело . 5. Ужесточение МП ФРС - все коммоды вниз , неризеденты - на выход . 6. Население Украины последние 27 лет сокращается со скоростью 1000 чел./ день ( - 10 млн. даже с учётом оккупированных территорий ). 7. Мировая рецессия ( кризис ) , омикрон и другие "чёрные лебеди" очень вероятны - разбалансировка мировой системы торговли/финансов набирает обороты. Аксиома : Власть имущим у которых собственность , имущество , семьи и т.д. находятся за границей , по большому счёту - плевать на будущее Страны , где они временно зарабатывают . ( "Правительство живет на другой планете,родной..." х/ф Кин-дза-дза .).
с уважением читаю но не разделяю факторов риска. Войска стоят чтобы Путин себе что то выторговал, чтобы запад надавил на Зеленского по выполнению Минска и убавил темп военной помощи Украине.
По девалу вижу риск один, правительство сидит на игле дешёвых денег слезть с которой будет даже не тяжело а больно. Ну это как перекрыть себе кислород. Низкой учётную ставку будут держать до последнего раздувая инфляцию которая уже ни на какой глобус не наладит. Инфляция при стабильном курсе всегда заканчивается девалос, потому что если цены растут значит увеличивается денежная масса, благо сейчас большое предложение валюты от аграриев, но так будет не вечно, а стерилизовать лишнюю гривну повторюсь никто не собирается. Кто то там на кого то давит, но и без этого уже всё ясно.
Striker написав:Все покупатели, выжидавшие “дна” по курсу поняли, что ниже котировки, благодаря действиям Нацбанка – уже не пойдут
Вот это умиляет. Когда НБУ стеной с продажей по 27.07 стоял, покупатели почему-то не поняли. И после 16-00 полетели дальше вниз. А сегодня вдруг резко взяли и поняли. Чистая магия! Если раньше решительный выход НБУ всегда означал смену тренда, то сейчас - как встретить блондинке динозавра - 50/50. А эти вдруг взяли и что-то поняли.
Автор77 написав: Гривна время от времени спускает пар и девальвирует.
Прогнозировать - неблагодарное дело. А тем более на спринте. Другое дело на стайерских дистанциях, тут полегче чуток.
Но если кому интересно ?
то можем поразмышлять вместе - варианты, риски и по аксиомах пройтись.
ИМХО : Будет ( в следующем году ) , как всегда - стабильность сменится резким девалом ( см.прогноз Zебры ). Риски : 1. "Северный сосед" качает . 2. Политический кризис внутри - рейтинг падает , правящая "монобильшисть " рассыпается , "налоговые нововведения" гетманцева добивают экономику . 3. Закончился суд по долгу януковича 4,5 млрд.долл. - ожидаем окончательное решение ( все предыдущие инстанции Украина проиграла ). 4. Китайцы подали в суд по долгу "Мотор сичи " 4,5 млрд.долл. - тоже заведомо проигрышное дело . 5. Ужесточение МП ФРС - все коммоды вниз , неризеденты - на выход . 6. Население Украины последние 27 лет сокращается со скоростью 1000 чел./ день ( - 10 млн. даже с учётом оккупированных территорий ). 7. Мировая рецессия ( кризис ) , омикрон и другие "чёрные лебеди" очень вероятны - разбалансировка мировой системы торговли/финансов набирает обороты. Аксиома : Власть имущим у которых собственность , имущество , семьи и т.д. находятся за границей , по большому счёту - плевать на будущее Страны , где они временно зарабатывают . ( "Правительство живет на другой планете,родной..." х/ф Кин-дза-дза .).
Хороший анализ.
Также не прогнозирую, но лично мнение:
1. И будет "качать" 2.Вот этот пункт прошу запомнить всех присутствующих, там такое гадюшное кубло вместо моно и турбо намечается в раскладах, что экономике мало не покажется. Кого там только нет на олигарх-тв - там ну все скопом,очень пикантно смотрятся,так как вместе со всеми в одном кубле - даже пророс.силы. Мне трудно вспомнить хоть одну силу,что не вошла в кубло, и не клубится там ,вызывая восхищенные улыбки не только у собственников олигархканало,но и в Москве,которая свой план избрала давно - эк-я дестабилизация. Кто ради власти,кто ради амбиций,кто ради бабок ей по сути подыгрывает. Не исключаю переход гривны в новый коридор 30-35 скажем ,к примеру. В какой момент, - риски точно не за месяц до полит цикла,и не за два, а пораньше. Будет ли стопроцентная дестабилизация на валютном рынке. Ну точно никто не скажет, просто риски огромны. Реперные точки от весны до предбанника политциклов, т.е. период достаточно большой.
3.4.5 млрд. Януковича, только чудо может спасти, там 99.9% вероятности вроде бы. Это плюс качка лодки тут внутри - может быть гремучая смесь, коктейль Молотова. Соответственно наблюдаем как идет процесс,точнее заключительная его стадия.
4.С китайцами не все так просто, срок финиша большой 3-4 года,это раз, ну и шансы китайцев 20% на 80%,что проиграют, но в копилку как фактор навеса - пойдет.
5.ФРС,да у них выбор небольшой - либо валить всю мировую финансовую систему к хрену,либо пожертововать развивающимися рынками, подозреваю,что выбор будет не в нашу пользу.
6.Стопроцентно в десятку, депопуляция набирает характер катастрофы,к этому добавлю -гастеры прут дальше валом,что белины объелись, мелкий бизнес издыхает, но каким то чудом все не сдохнет, сетевеки жируют, расслоение общества уже почти по африкански.
7.Да, а еще и комоды корректируются не по детски,руда почти там где и была, зерно -неизвестно что с урожаем, пиломатериалы также лихорадит,рухнули с обрыва, комоды вряд ли уже подпоркой будут.
8.Китайский сектор недвижимости -как оно будет посмотрим в приходящем году,одно точно, никогда такие события не давали эха моментально, год-полтора,а иногда и два, но судя по безумным ценам нашего РН, его крах практически неибежен. А мультипликатор там ого-го, это и пром.производство,которое и так на ладан дышит, и занятость, и зарплаты, которые в сектор услуг идут, который и так от Ковида покоробило.
Запросто на РН может быть бомба.Замедленного действия. Но атомная.
9.Кин-дза-дза - супер сравнение. Не имеет шансов экономика ( в конечном итоге конечно, не сразу) где обладатели красных,или желтых штанов составляют экономическую основу.Гнилая основа не может быть основой инвестиционного-технологического прорыва. Только стагнация, перманентные выпуски пара через кризисы девальвации и т.п. И поддержка штанов кредитами,бумагами, сырьевыми товарами, землей, или еще чем нибудь, что нельзя назвать технологичным.
Правильно-не правильно,но купил сегодня евро в банке по 30-32 на все свободные. Будет ниже -пофиг, в любом случае это реальные деньги.
Автор77 Депопуляция работает скорее на экономику а не против, рабочих мест для всех нет, а безработных (как и детей с пенсами) надо кормить. Кобыла с возу, сами знаете , не подумайте что я поддерживаю такую постанову, но и спорить с математикой не готов. Если страна не может обеспечить все трудоспособное население работой депопуляция неизбежна, потому что системе нужен баланс. Нет работы, не будет и людей чтобы один работающий кормил не 5 а хотя бы 2 человека.