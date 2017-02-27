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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 8691869286938694 Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті? Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 147 Віддаю перевагу гривні 4% 6 10% 3% 5 20% 5% 8 30% 3% 4 40% 3% 4 50% 10% 14 60% 2% 3 70% 13% 19 більше 80% 57% 84 Всього голосів : 147 Додано: Пон 13 гру, 2021 22:50 fler написав: volk-1970 написав: ИМХО :

Будет ( в следующем году ) , как всегда - стабильность сменится резким девалом ( см.прогноз Zебры ).

Риски :

1. "Северный сосед" качает .

2. Политический кризис внутри - рейтинг падает , правящая "монобильшисть " рассыпается , "налоговые нововведения" гетманцева добивают экономику .

3. Закончился суд по долгу януковича 4,5 млрд.долл. - ожидаем окончательное решение ( все предыдущие инстанции Украина проиграла ).

4. Китайцы подали в суд по долгу "Мотор сичи " 4,5 млрд.долл. - тоже заведомо проигрышное дело .

5. Ужесточение МП ФРС - все коммоды вниз , неризеденты - на выход .

6. Население Украины последние 27 лет сокращается со скоростью 1000 чел./ день ( - 10 млн. даже с учётом оккупированных территорий ).

7. Мировая рецессия ( кризис ) , омикрон и другие "чёрные лебеди" очень вероятны - разбалансировка мировой системы торговли/финансов набирает обороты.

Аксиома :

Власть имущим у которых собственность , имущество , семьи и т.д. находятся за границей , по большому счёту - плевать на будущее Страны , где они временно зарабатывают .

( "Правительство живет на другой планете,родной..." х/ф Кин-дза-дза .). ИМХО :Будет ( в следующем году ) , как всегда - стабильность сменится резким девалом ( см.прогноз Zебры ).Риски :1. "Северный сосед" качает .2. Политический кризис внутри - рейтинг падает , правящая "монобильшисть " рассыпается , "налоговые нововведения" гетманцева добивают экономику .3. Закончился суд по долгу януковича 4,5 млрд.долл. - ожидаем окончательное решение ( все предыдущие инстанции Украина проиграла ).4. Китайцы подали в суд по долгу "Мотор сичи " 4,5 млрд.долл. - тоже заведомо проигрышное дело .5. Ужесточение МП ФРС - все коммоды вниз , неризеденты - на выход .6. Население Украины последние 27 лет сокращается со скоростью 1000 чел./ день ( - 10 млн. даже с учётом оккупированных территорий ).7. Мировая рецессия ( кризис ) , омикрон и другие "чёрные лебеди" очень вероятны - разбалансировка мировой системы торговли/финансов набирает обороты.Аксиома :Власть имущим у которых собственность , имущество , семьи и т.д. находятся за границей , по большому счёту - плевать на будущее Страны , где они временно зарабатывают .( "Правительство живет на другой планете,родной..." х/ф Кин-дза-дза .).



Приветствуя Ваши, добавлю пару-тройку своих мыслей:

1. Стабильности нет и уже не будет никогда.

2. Рецессия в США началась еще в середине 2019 г.

3. ФРС сейчас размышляет - таргетировать ли инфляцию. Приветствуя Ваши, добавлю пару-тройку своих мыслей:1. Стабильности нет и уже не будет никогда.2. Рецессия в США началась еще в середине 2019 г.3. ФРС сейчас размышляет - таргетировать ли инфляцию.

Согласен , добавлю по вашим пунктам :

1. В среднесрочной перспективе ( несколько лет ) - однозначно , як на мене . Те , кто линейно экстраполируют "стабильное прошлое" ( с кризисами раз в 10 лет ) в "светлое будущее" - очень сильно рискуют.

2. Даже раньше - в 4 квартале 2018 г.,когда ФРС ставку поднимал .

3. Они уже опоздали , даже если надумают - разбалансировка уже произошла. Согласен , добавлю по вашим пунктам :1. В среднесрочной перспективе ( несколько лет ) - однозначно , як на мене . Те , кто линейно экстраполируют "стабильное прошлое" ( с кризисами раз в 10 лет ) в "светлое будущее" - очень сильно рискуют.2. Даже раньше - в 4 квартале 2018 г.,когда ФРС ставку поднимал .3. Они уже опоздали , даже если надумают - разбалансировка уже произошла. volk-1970 Повідомлень: 69 З нами з: 20.04.09 Подякував: 6087 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 гру, 2021 23:00 vitaliian написав: volk-1970 написав: Автор77 написав:

Гривна время от времени спускает пар и девальвирует.



Прогнозировать - неблагодарное дело.

А тем более на спринте.

Другое дело на стайерских дистанциях, тут полегче чуток.



Но если кому интересно ?



то можем поразмышлять вместе - варианты, риски и по аксиомах пройтись. Гривна время от времени спускает пар и девальвирует.Прогнозировать - неблагодарное дело.А тем более на спринте.Другое дело на стайерских дистанциях, тут полегче чуток.Но если кому интересно ?то можем поразмышлять вместе - варианты, риски и по аксиомах пройтись.

ИМХО :

Будет ( в следующем году ) , как всегда - стабильность сменится резким девалом ( см.прогноз Zебры ).

Риски :

1. "Северный сосед" качает .

2. Политический кризис внутри - рейтинг падает , правящая "монобильшисть " рассыпается , "налоговые нововведения" гетманцева добивают экономику .

3. Закончился суд по долгу януковича 4,5 млрд.долл. - ожидаем окончательное решение ( все предыдущие инстанции Украина проиграла ).

4. Китайцы подали в суд по долгу "Мотор сичи " 4,5 млрд.долл. - тоже заведомо проигрышное дело .

5. Ужесточение МП ФРС - все коммоды вниз , неризеденты - на выход .

6. Население Украины последние 27 лет сокращается со скоростью 1000 чел./ день ( - 10 млн. даже с учётом оккупированных территорий ).

7. Мировая рецессия ( кризис ) , омикрон и другие "чёрные лебеди" очень вероятны - разбалансировка мировой системы торговли/финансов набирает обороты.

Аксиома :

Власть имущим у которых собственность , имущество , семьи и т.д. находятся за границей , по большому счёту - плевать на будущее Страны , где они временно зарабатывают .

( "Правительство живет на другой планете,родной..." х/ф Кин-дза-дза .). ИМХО :Будет ( в следующем году ) , как всегда - стабильность сменится резким девалом ( см.прогноз Zебры ).Риски :1. "Северный сосед" качает .2. Политический кризис внутри - рейтинг падает , правящая "монобильшисть " рассыпается , "налоговые нововведения" гетманцева добивают экономику .3. Закончился суд по долгу януковича 4,5 млрд.долл. - ожидаем окончательное решение ( все предыдущие инстанции Украина проиграла ).4. Китайцы подали в суд по долгу "Мотор сичи " 4,5 млрд.долл. - тоже заведомо проигрышное дело .5. Ужесточение МП ФРС - все коммоды вниз , неризеденты - на выход .6. Население Украины последние 27 лет сокращается со скоростью 1000 чел./ день ( - 10 млн. даже с учётом оккупированных территорий ).7. Мировая рецессия ( кризис ) , омикрон и другие "чёрные лебеди" очень вероятны - разбалансировка мировой системы торговли/финансов набирает обороты.Аксиома :Власть имущим у которых собственность , имущество , семьи и т.д. находятся за границей , по большому счёту - плевать на будущее Страны , где они временно зарабатывают .( "Правительство живет на другой планете,родной..." х/ф Кин-дза-дза .). с уважением читаю но не разделяю факторов риска. Войска стоят Путин торгуется, чтобы запад надавил на Зеленского по выполнению Минска и убавил темп военной помощи Украине. Возможно что то ещё, все эти глупые разговоры из каждого утюга (что НАТО за нас воевать не будет), типа должны нас толкнуть к дружбе с правильными пацанами. (Нет а для чего ещё это повторяют по 200 раз все СМИ).



По девалу из серьезных рисков вижу всего один, правительство сидит на игле дешёвых денег, слезть с которой будет даже не тяжело... а больно. Курс будут держать зубами, потому что кто им денег даст под 11% если гривна девальвирует хотя бы на 10%?



Ну это как перекрыть себе кислород. Низкой учётную ставку соответственно тоже будут держать до последнего, увеличивая на 50% в год объем рефинанса, потому что банки расслабились привлекать деньги клиентов. На Форексе это называют кухней, когда деньги крутятся в замкнутом пространстве, не получая внешней подпитки.



Раздувается инфляцию, которая уже ни на какой глобус не налазит. Инфляция при стабильном курсе всегда заканчивается девалом, потому что если цены растут значит увеличивается денежная масса, но так будет не вечно, когда то эта масса попадет на межбанк, стерилизовать лишнюю гривну (повторюсь) никто не собирается.



Причины девала будут внутренние, на Федю можно не смотреть, здесь своё кино , свой отрыв от реальности.



Спасибо кто дочитал. с уважением читаю но не разделяю факторов риска. Войска стоят Путин торгуется, чтобы запад надавил на Зеленского по выполнению Минска и убавил темп военной помощи Украине. Возможно что то ещё, все эти глупые разговоры из каждого утюга (что НАТО за нас воевать не будет), типа должны нас толкнуть к дружбе с правильными пацанами. (Нет а для чего ещё это повторяют по 200 раз все СМИ).По девалу из серьезных рисков вижу всего один, правительство сидит на игле дешёвых денег, слезть с которой будет даже не тяжело... а больно. Курс будут держать зубами, потому что кто им денег даст под 11% если гривна девальвирует хотя бы на 10%?Ну это как перекрыть себе кислород. Низкой учётную ставку соответственно тоже будут держать до последнего, увеличивая на 50% в год объем рефинанса, потому что банки расслабились привлекать деньги клиентов. На Форексе это называют кухней, когда деньги крутятся в замкнутом пространстве, не получая внешней подпитки.Раздувается инфляцию, которая уже ни на какой глобус не налазит. Инфляция при стабильном курсе всегда заканчивается девалом, потому что если цены растут значит увеличивается денежная масса, но так будет не вечно, когда то эта масса попадет на межбанк, стерилизовать лишнюю гривну (повторюсь) никто не собирается.Причины девала будут внутренние, на Федю можно не смотреть, здесь своё кино , свой отрыв от реальности.Спасибо кто дочитал.

Если считать только Ваш риск серьёзным , то замечу , что и его хватит с "головой" для нашей гривны - формула " отдадим старые кредиты , если дадут новые , а экономика - вторична " до добра не доводит . Если считать только Ваш риск серьёзным , то замечу , что и его хватит с "головой" для нашей гривны - формула " отдадим старые кредиты , если дадут новые , а экономика - вторична " до добра не доводит . volk-1970 Повідомлень: 69 З нами з: 20.04.09 Подякував: 6087 раз. Подякували: 52 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 гру, 2021 23:02 volk-1970 собственно об этом и речь рисков конечно много, комета какая то летит и тд но прямо под носом инфляция с которой никто всерьез не борется потому что правительству нужны дешёвые деньги и теперь экономика их заложница. vitaliian

Повідомлень: 9637 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1686 раз. Подякували: 2455 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 13 гру, 2021 23:25 Автор77 написав: volk-1970 написав: Автор77 написав:

Гривна время от времени спускает пар и девальвирует.



Прогнозировать - неблагодарное дело.

А тем более на спринте.

Другое дело на стайерских дистанциях, тут полегче чуток.



Но если кому интересно ?



то можем поразмышлять вместе - варианты, риски и по аксиомах пройтись. Гривна время от времени спускает пар и девальвирует.Прогнозировать - неблагодарное дело.А тем более на спринте.Другое дело на стайерских дистанциях, тут полегче чуток.Но если кому интересно ?то можем поразмышлять вместе - варианты, риски и по аксиомах пройтись.

ИМХО :

Будет ( в следующем году ) , как всегда - стабильность сменится резким девалом ( см.прогноз Zебры ).

Риски :

1. "Северный сосед" качает .

2. Политический кризис внутри - рейтинг падает , правящая "монобильшисть " рассыпается , "налоговые нововведения" гетманцева добивают экономику .

3. Закончился суд по долгу януковича 4,5 млрд.долл. - ожидаем окончательное решение ( все предыдущие инстанции Украина проиграла ).

4. Китайцы подали в суд по долгу "Мотор сичи " 4,5 млрд.долл. - тоже заведомо проигрышное дело .

5. Ужесточение МП ФРС - все коммоды вниз , неризеденты - на выход .

6. Население Украины последние 27 лет сокращается со скоростью 1000 чел./ день ( - 10 млн. даже с учётом оккупированных территорий ).

7. Мировая рецессия ( кризис ) , омикрон и другие "чёрные лебеди" очень вероятны - разбалансировка мировой системы торговли/финансов набирает обороты.

Аксиома :

Власть имущим у которых собственность , имущество , семьи и т.д. находятся за границей , по большому счёту - плевать на будущее Страны , где они временно зарабатывают .

( "Правительство живет на другой планете,родной..." х/ф Кин-дза-дза .). ИМХО :Будет ( в следующем году ) , как всегда - стабильность сменится резким девалом ( см.прогноз Zебры ).Риски :1. "Северный сосед" качает .2. Политический кризис внутри - рейтинг падает , правящая "монобильшисть " рассыпается , "налоговые нововведения" гетманцева добивают экономику .3. Закончился суд по долгу януковича 4,5 млрд.долл. - ожидаем окончательное решение ( все предыдущие инстанции Украина проиграла ).4. Китайцы подали в суд по долгу "Мотор сичи " 4,5 млрд.долл. - тоже заведомо проигрышное дело .5. Ужесточение МП ФРС - все коммоды вниз , неризеденты - на выход .6. Население Украины последние 27 лет сокращается со скоростью 1000 чел./ день ( - 10 млн. даже с учётом оккупированных территорий ).7. Мировая рецессия ( кризис ) , омикрон и другие "чёрные лебеди" очень вероятны - разбалансировка мировой системы торговли/финансов набирает обороты.Аксиома :Власть имущим у которых собственность , имущество , семьи и т.д. находятся за границей , по большому счёту - плевать на будущее Страны , где они временно зарабатывают .( "Правительство живет на другой планете,родной..." х/ф Кин-дза-дза .).



Хороший анализ.



Также не прогнозирую, но лично мнение:



1. И будет "качать"

2.Вот этот пункт прошу запомнить всех присутствующих,

там такое гадюшное кубло вместо моно и турбо намечается в раскладах, что экономике мало не покажется.

Кого там только нет на олигарх-тв - там ну все скопом,очень пикантно смотрятся,так как вместе со всеми в одном кубле - даже пророс.силы.

Мне трудно вспомнить хоть одну силу,что не вошла в кубло, и не клубится там ,вызывая восхищенные улыбки не только у собственников олигархканало,но и в Москве,которая свой план избрала давно - эк-я дестабилизация.

Кто ради власти,кто ради амбиций,кто ради бабок ей по сути подыгрывает.

Не исключаю переход гривны в новый коридор 30-35 скажем ,к примеру.

В какой момент, - риски точно не за месяц до полит цикла,и не за два, а пораньше.

Будет ли стопроцентная дестабилизация на валютном рынке.

Ну точно никто не скажет, просто риски огромны.

Реперные точки от весны до предбанника политциклов, т.е. период достаточно большой.



3.4.5 млрд. Януковича, только чудо может спасти, там 99.9% вероятности вроде бы.

Это плюс качка лодки тут внутри - может быть гремучая смесь, коктейль Молотова.

Соответственно наблюдаем как идет процесс,точнее заключительная его стадия.



4.С китайцами не все так просто, срок финиша большой 3-4 года,это раз, ну и шансы китайцев 20% на 80%,что проиграют, но в копилку как фактор навеса - пойдет.



5.ФРС,да у них выбор небольшой - либо валить всю мировую финансовую систему к хрену,либо пожертововать развивающимися рынками, подозреваю,что выбор будет не в нашу пользу.



6.Стопроцентно в десятку, депопуляция набирает характер катастрофы,к этому добавлю -гастеры прут дальше валом,что белины объелись, мелкий бизнес издыхает, но каким то чудом все не сдохнет, сетевеки жируют, расслоение общества уже почти по африкански.



7.Да, а еще и комоды корректируются не по детски,руда почти там где и была, зерно -неизвестно что с урожаем, пиломатериалы также лихорадит,рухнули с обрыва, комоды вряд ли уже подпоркой будут.



8.Китайский сектор недвижимости -как оно будет посмотрим в приходящем году,одно точно, никогда такие события не давали эха моментально, год-полтора,а иногда и два, но судя по безумным ценам нашего РН, его крах практически неибежен.

А мультипликатор там ого-го, это и пром.производство,которое и так на ладан дышит, и занятость, и зарплаты, которые в сектор услуг идут, который и так от Ковида покоробило.



Запросто на РН может быть бомба.Замедленного действия. Но атомная.



9.Кин-дза-дза - супер сравнение.

Не имеет шансов экономика ( в конечном итоге конечно, не сразу) где обладатели красных,или желтых штанов составляют экономическую основу.Гнилая основа не может быть основой инвестиционного-технологического прорыва.

Только стагнация, перманентные выпуски пара через кризисы девальвации и т.п.

И поддержка штанов кредитами,бумагами, сырьевыми товарами, землей, или еще чем нибудь, что нельзя назвать технологичным.



Правильно-не правильно,но купил сегодня евро в банке по 30-32 на все свободные.

Будет ниже -пофиг, в любом случае это реальные деньги. Хороший анализ.Также не прогнозирую, но лично мнение:1. И будет "качать"2.Вот этот пункт прошу запомнить всех присутствующих,там такое гадюшное кубло вместо моно и турбо намечается в раскладах, что экономике мало не покажется.Кого там только нет на олигарх-тв - там ну все скопом,очень пикантно смотрятся,так как вместе со всеми в одном кубле - даже пророс.силы.Мне трудно вспомнить хоть одну силу,что не вошла в кубло, и не клубится там ,вызывая восхищенные улыбки не только у собственников олигархканало,но и в Москве,которая свой план избрала давно - эк-я дестабилизация.Кто ради власти,кто ради амбиций,кто ради бабок ей по сути подыгрывает.Не исключаю переход гривны в новый коридор 30-35 скажем ,к примеру.В какой момент, - риски точно не за месяц до полит цикла,и не за два, а пораньше.Будет ли стопроцентная дестабилизация на валютном рынке.Ну точно никто не скажет, просто риски огромны.Реперные точки от весны до предбанника политциклов, т.е. период достаточно большой.3.4.5 млрд. Януковича, только чудо может спасти, там 99.9% вероятности вроде бы.Это плюс качка лодки тут внутри - может быть гремучая смесь, коктейль Молотова.Соответственно наблюдаем как идет процесс,точнее заключительная его стадия.4.С китайцами не все так просто, срок финиша большой 3-4 года,это раз, ну и шансы китайцев 20% на 80%,что проиграют, но в копилку как фактор навеса - пойдет.5.ФРС,да у них выбор небольшой - либо валить всю мировую финансовую систему к хрену,либо пожертововать развивающимися рынками, подозреваю,что выбор будет не в нашу пользу.6.Стопроцентно в десятку, депопуляция набирает характер катастрофы,к этому добавлю -гастеры прут дальше валом,что белины объелись, мелкий бизнес издыхает, но каким то чудом все не сдохнет, сетевеки жируют, расслоение общества уже почти по африкански.7.Да, а еще и комоды корректируются не по детски,руда почти там где и была, зерно -неизвестно что с урожаем, пиломатериалы также лихорадит,рухнули с обрыва, комоды вряд ли уже подпоркой будут.8.Китайский сектор недвижимости -как оно будет посмотрим в приходящем году,одно точно, никогда такие события не давали эха моментально, год-полтора,а иногда и два, но судя по безумным ценам нашего РН, его крах практически неибежен.А мультипликатор там ого-го, это и пром.производство,которое и так на ладан дышит, и занятость, и зарплаты, которые в сектор услуг идут, который и так от Ковида покоробило.Запросто на РН может быть бомба.Замедленного действия. Но атомная.9.Кин-дза-дза - супер сравнение.Не имеет шансов экономика ( в конечном итоге конечно, не сразу) где обладатели красных,или желтых штанов составляют экономическую основу.Гнилая основа не может быть основой инвестиционного-технологического прорыва.Только стагнация, перманентные выпуски пара через кризисы девальвации и т.п.И поддержка штанов кредитами,бумагами, сырьевыми товарами, землей, или еще чем нибудь, что нельзя назвать технологичным.Правильно-не правильно,но купил сегодня евро в банке по 30-32 на все свободные.Будет ниже -пофиг, в любом случае это реальные деньги.



Согласен - добавлю :

8. "Азиатский кризис" 1997098 г.г. аукнулся нам первой кратной девальвацией гривны .

На нашем РН я ещё год назад , как риелтор , ощутил дежавю 2007-08 годов .



По Вашей покупке евро - считаю , что доллар в следующем году должен сильно укрепиться ,чтобы хоть как-то сдержать внутреннюю инфляцию в США . Согласен - добавлю :8. "Азиатский кризис" 1997098 г.г. аукнулся нам первой кратной девальвацией гривны .На нашем РН я ещё год назад , как риелтор , ощутил дежавю 2007-08 годов .По Вашей покупке евро - считаю , что доллар в следующем году должен сильно укрепиться ,чтобы хоть как-то сдержать внутреннюю инфляцию в США . volk-1970 Повідомлень: 69 З нами з: 20.04.09 Подякував: 6087 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8691869286938694 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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