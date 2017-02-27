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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 гру, 2021 09:09
26.90-26.93/26.97-27.00
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odessit2007
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Додано: Вів 14 гру, 2021 09:58
какие будут прогнозы на ближайшие 10 дней?)
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finuser389
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Додано: Вів 14 гру, 2021 10:28
finuser389 написав:
какие будут прогнозы на ближайшие 10 дней?)
Завтра посилиться дія чинників спрямованих на послаблення гривні. Прогнозую, що на тижні МБ буде в зоні 27+
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vovakwasov
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Додано: Вів 14 гру, 2021 11:16
Харьков 27 - 27.1
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kluychkooleg
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Додано: Вів 14 гру, 2021 11:39
ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грнОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Додано: Вів 14 гру, 2021 12:07
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