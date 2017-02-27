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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8692869386948695

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 147
Віддаю перевагу гривні
4%
6
10%
3%
5
20%
5%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
10%
14
60%
2%
3
70%
13%
19
більше 80%
57%
84
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 09:09

26.90-26.93/26.97-27.00
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 09:58

какие будут прогнозы на ближайшие 10 дней?)
finuser389
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 10:28

  finuser389 написав:какие будут прогнозы на ближайшие 10 дней?)

Завтра посилиться дія чинників спрямованих на послаблення гривні. Прогнозую, що на тижні МБ буде в зоні 27+
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:16

Харьков 27 - 27.1
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:39

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 12:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26.95/27.03
30.35/30.44
https://t.me/exochange/
exo
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