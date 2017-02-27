RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8693869486958696

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 147
Віддаю перевагу гривні
4%
6
10%
3%
5
20%
5%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
10%
14
60%
2%
3
70%
13%
19
більше 80%
57%
84
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 14:53

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/505580/kurs-gotivkovogo-dolara

Есть два вида инфляции , как книга пишет -инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляция спроса возникает при росте спроса на товары. Такая ситуация может возникнуть при резком сокращении предложения товара, например из-за запрета на ввоз товар или неурожая. Постковидная, очевидно из этой серии.

Було б чудово, якщо б ви в кінці повідомлення пилали резюме тієї думки яку хотіли висловити. А враховуючи, що тут валютна гілка, то резюме про курс.
Повірте, більшість в подібній із вами ситуації і знає що відбувається. А от висновки в що це може вилитись у майбутньому - це вже помізкувати треба. Тим більше висловити це у вигляді тексту.
Realist
 
Повідомлень: 1330
З нами з: 23.01.09
Подякував: 1781 раз.
Подякували: 1511 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/50558 ... ogo-dolara

Нам в какой-то мере повезло с валютообменом,не надо шляться по обменкам, и редко теперь нужда толкает на черный рынок.
У нас есть свой супер меняла, который работает на минимальной марже , работает строго по рынку,курс может неоднократно в день меняться.
Это банк Львов.
Вчера купил у них несколько тысяч евро по 30-32.
Сегодня 30-42.
Все равно хороший оптимальный курс.
Евро в принципе там есть часто.
Ну в 75% визитов - так точно.
Если нет,приходится идти на ЧР и переплачивать.

Но вот такая "фигня,малята".
Раньше они очень бойко торговали и долларом.
В последние месяцы, ну как пошел рост,
почти всегда слышу как отвечают другим клиентам - есть только злотый и евро,даллара нет.

Либо выбирают объем под заказы теперь на крупных оптовиков, либо принос гниловатый,
не знаю их кухни.
Скорее под заказы весь доллар отдают своим крупным клиентам,
так как евро иногда и несколько тысяв ,как правило, у них не проблема.
Все серьезные покупатели-продавцы уже знают, что
первый в Украине банк меняла забивает всех на рынке,
все обменки сравнительно с ними,и даже ЧР - как клоуны теперь.
Жаль все-таки не всегда есть им что предложить.

Это частный случай,но могу предположить, что много кто из крупняка переходит сейчас на работу в долларе.
Турбулентность на валютном рынке поспособствовала.
Челы предпочитают здоровый сон,
и не заморачиваются качелями.
Автор77
 
Повідомлень: 1105
З нами з: 09.11.16
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1560 раз.
 
Профіль
1
5
17
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:08

Realist
Валютный рынок в контексте ДС
Не заморочуйтесь,я тут лише на цей один тиждень, в основному заскакую раз в місяць-два або три- побуянити.
Будете з понеділка собі чергові зведення з МБ спокійно читати,на скільки там копійок курс верх вниз пішов.
А резюме на то і резюме,
що його кожен сам собі має "написати".
Є інфо, вона аналізується, і користувачі площадки вирішують для себе - стратегію на короткий,середній та довгий період.
Часом пробую дещо систематизувати.
Судячи по реакції - воно сприймається,
ті хто не сприймає такий стиль викладення -давним давно задіяли чарівну кнопку.
Правда в тому,що є різні користувачі,одним заходить стиль викладення,іншим - ні.
Автор77
 
Повідомлень: 1105
З нами з: 09.11.16
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1560 раз.
 
Профіль
1
5
17
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/50554 ... ty-sogodni
Поки писав, наш місцевий супер валютний індикатор,банк Львів
влупив вже 30-49 по євро на продаж, і по 30-40 на прийом, по практиці через пару годин прийом ще раз піднімуть.

Долар -маркер : 26.930 / 27.000

вчорашня віддача була 26-95.
Автор77
 
Повідомлень: 1105
З нами з: 09.11.16
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1560 раз.
 
Профіль
1
5
17
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:04

  Автор77 написав:Есть два вида инфляции , как книга пишет -инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляция спроса возникает при росте спроса на товары. Такая ситуация может возникнуть при резком сокращении предложения товара, например из-за запрета на ввоз товар или неурожая. Постковидная, очевидно из этой серии.

Що це за книга? :roll:
Описаний "випадок" практично не впливає на загальну купівельну спроможність грошової одиниці.
Де ж ділася "стандартна" і всім відома емісійна інфляція ("друк" тобто)?
centurionus
 
Повідомлень: 1629
З нами з: 07.10.09
Подякував: 338 раз.
Подякували: 454 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:44

  centurionus написав:
  Автор77 написав:Есть два вида инфляции , как книга пишет -инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляция спроса возникает при росте спроса на товары. Такая ситуация может возникнуть при резком сокращении предложения товара, например из-за запрета на ввоз товар или неурожая. Постковидная, очевидно из этой серии.

Що це за книга? :roll:
Описаний "випадок" практично не впливає на загальну купівельну спроможність грошової одиниці.
Де ж ділася "стандартна" і всім відома емісійна інфляція ("друк" тобто)?


Валютный рынок в контексте ДС
Книга пишет, что основная причина инфляции конечно же- постоянное увеличение денежной массы. Практически все развитые страны имеют умеренную инфляцию. Умеренную инфляцию принято считать нормальной и даже полезной для экономики (ведь растут не только цены на товары, но и зарплаты и цены на активы - недвижимость и акции).
Поэтому я и не писал о стандартной причине.

Наша превышает рекордную и американскую и среднеевропейские ,а главное имеет хорошую базу,потенциал для очередного скачка.

Еще один малыш -"лебеденок" для курса гривны и экономики в целом,

наши производители имеют очень негативный настрой,они ожидают больших проблем и уже имеют их с наемом рабочей силы,
и страдают от роста цен на исходники.
А возможность повышать цены ограничена покупательной способностью,
которая в среднем по больнице - скажем так
очень хреновая.

Так сообщает во всяком случае ГлавСовНБУ, имеется ввиду о том,что производители в ступоре.
Автор77
 
Повідомлень: 1105
З нами з: 09.11.16
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1560 раз.
 
Профіль
1
5
17
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:56

27.05/27.15
30,47/30.65
exo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 251
З нами з: 22.09.15
Подякував: 27 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8693869486958696
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2907, 2908, 2909
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29080 16223911
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 гру, 2021 16:13
proftpd66
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 132, 133, 134
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1330 4516840
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 гру, 2021 13:57
Ой+
Валютный рынок в мире 1 ... 788, 789, 790
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7893 15495800
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 гру, 2021 08:57
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.