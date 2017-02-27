Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/505580/kurs-gotivkovogo-dolara
Есть два вида инфляции , как книга пишет -инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляция спроса возникает при росте спроса на товары. Такая ситуация может возникнуть при резком сокращении предложения товара, например из-за запрета на ввоз товар или неурожая. Постковидная, очевидно из этой серии.
Було б чудово, якщо б ви в кінці повідомлення пилали резюме тієї думки яку хотіли висловити. А враховуючи, що тут валютна гілка, то резюме про курс.
Повірте, більшість в подібній із вами ситуації і знає що відбувається. А от висновки в що це може вилитись у майбутньому - це вже помізкувати треба. Тим більше висловити це у вигляді тексту.