Автор77 написав:Книга пишет, что основная причина инфляции конечно же- постоянное увеличение денежной массы. Практически все развитые страны имеют умеренную инфляцию. Умеренную инфляцию принято считать нормальной и даже полезной для экономики (ведь растут не только цены на товары, но и зарплаты и цены на активы - недвижимость и акции). Поэтому я и не писал о стандартной причине.
причин больше в частности риски которые включаются в цену товаров, в число которых входит политическая нестабильность, нестабильное законодательство, коррупция.
Инфляцию можно считать перераспределением средств, в первую очередь растут цены на самое необходимое то без чего сложно выжить (коммуналка, медицина, транспорт, энергоносители, некоторые услуги). Получается деньги из менее востребованных отраслей перетекают в более востребованные, привлекая за высокими зарплатами и кадры.
Кроме денежной массы растет и количество товаров, каждый год продаются новые холодильник и, пылесосы, автомобили, недвижимость. Чтобы всё это могли купить нужно допечатывать деньги.
И да позитив инфляции в том что она оживляет экономику, вынуждает тратить сбережения, поскольку копить деньги которые обесцениваются на 15-20% в год невыгодно.
Инфа из головы без всяких книг...
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 гру, 2021 17:47, всього редагувалось 2 разів.
Вторник на валютном рынке прошел неудачно для гривны. Спрос почти весь день превышал предложение с небольшими передышками и котировки постепенно росли.
Стартовав с 26,92/26,94 гривен, что было ниже на 2 копейки вчерашнего закрытия — уже к полудню курс вырос до 26,955/26,975 гривен. А после обеда Нацбанку даже пришлось ограничивать аппетиты отдельных продавцов, активно игравших «на повышение» и выходить на межбанк с продажей доллара по 27,05 гривен. Причем продал он не менее $ 50 млн.
Это была сдерживающая мера, так как продавцы и покупатели после таких действий НБУ вынуждены были заключать свои сделки ниже ценника регулятора. Но как только Нацбанк ушел — спекулянты быстро раскачали курс доллара до отметки 27,065/27,085 гривен к концу сессии. А некоторые ставили под конец дня курс продажи в пределах 27,10 гривен и даже выше.
Евровалюта подорожала до 30,59/30,61 гривен к концу сессии, но тут сработал как фактор укрепления евро относительно доллара на международных рынках — до 1,13 доллара за евро и выше в середине дня, так и рост котировок доллара относительно гривны. Борьба вокруг уровня в 1,13 доллара за евро на мировых площадках продолжается и на момент написания статьи.
В итоге, по сравнению со стартовыми значениями при открытии межбанка по евро 30,34/30,36 гривен к концу сессии он прибавил сразу 25 копеек и и дорос до отметки 30,59/30,61 к вечеру 14 декабря.
С учетом завтрашнего заседания ФРС США и предстоящего ралли по паре евро/доллар — евровалюта останется самым привлекательным для валютных спекулянтов инструментом и в эту среду.
Аукцион Минфина по размещению ОВГЗ полностью вписался в тот прогноз, который мы давали с утра как по объемам размещения (прогноз от 10 до 18 млрд гривен в эквиваленте, продано по факту бумаг на 10,8 млрд гривен), так и в части доходностей от 10,5% до 13% годовых по гривне (прогноз был в пределах коридора от 10% до 13% годовых), по евро и доллару соответственно 2,5% годовых и 3,9% годовых (точно по прогнозу).
Наибольшим спросом пользовались короткие бумаги в гривне на 70 дней (2,23 млрд гривен) и на 196 дней (1,46 млрд гривен), а также облигации в евро на сумму 102,5 млн евро. Основными покупателями были местные банки, хотя нерезиденты также были замечены среди покупателей как по коротким бумагам, так и по ОВГЗ на 686 дней.
Главные события 14 декабря на валютном рынке:
Доллар за день вырос с утренних 26,92/26,94 до 27,065/27,085 гривен, а евро подорожал сразу на 25 копеек — с 30,34/30,36 до 30,59/30,61 гривен к концу сессии.
Нацбанк выходил на рынок с интервенцией по продаже доллара по 27,05 гривен и продал не менее $ 50 млн. Подобными действиями НБУ повлиял на поведение участников рынка и ограничивал своим ценником особо ретивых продавцов и спекулянтов. Как только он ушел — котировки продолжили рост за счет спекулятивных сделок отдельных игроков.
Справочный курс НБУ на 12:00 во вторник находился на отметке 26,9867 гривен, а официальный курс на 15 декабря 2021 года установлен на уровне 26,9985 гривен за доллар.
Кроме того,инфляция приводит к расходам "на жизнь". На поляках за 100($),как мне неоднократно говорили можно неплохо прожить гастерам, да еще и с пивком. У нас за 100($) скоро в морду начнут давать.
Ладно поляки, западные европейские столицы, во всяком случае некоторые имеют цены на ряд продуктов первой необходимости,если пересчитать в гривну на 20% ниже чем у нас.
Вот прикинул на "мужицкий ум" может 20% - это и есть справедливая планка ,на которую просто обязана опуститься гривна в течении 1-2 лет, чтобы вся эта система дисбалансов, в т.ч. и прифонаревший рынок недвижимости, функционирующая лишь благодаря "бесовской" схеме ОВГЗ - не рухнула вместе с остатками экономики. Это так чисто интуитивно, поскольку растительное масло и сахар на чуть менее чем на четверть дешевле в стране , где люди получают пару тысяч евро по сравнению с Украиной, где и очень-очень скромные 500($)не каждый может иметь - это в принципе вполне обоснованный аргумент того, что гривна очень сильно переоценена фундаментально. Это не говоря уже о поляках,где уже не точечно, а почти все цены адекватнее.
Основной валютный спекулянт страны банк Львов к вечеру:
27.020 / 27.100 30.430 / 30.580
Однако,господа.
Напомню вчерашняя отдача у них была 26-95 и 30-32, и это несмотря на то,что евро опять рухнул на мировых площадках имеем такой "вечерний звон".
Видно не только я отдавший вчера всю декабрьскую гривну тем кому она явно нужнее - банкам и фин.системе страны, а многие предпочитают пить шампанское не только под оптимистическое новогоднее приветствие, но с полными карманами того, за что можно купить что-нибудь качественное ,или долгосрочное.
Фиксация по итогам уходящего года так сказать, у кого большой профит, у кого маленький, но фиксация в какой-то момент нужна.
Так вот - мало денежье скорее всего одна из основных причин, почему этот домик на куриных ножках еще не рухнул. Зашел сегодня к знакомому парню, завмаг сетевой точки по продаже моб.и аксесуаров. Сегодняшняя выручка - 3500 гривен,это вал. До тарифной схемы последних лет, в такие декабрьские дни в этой конкретно точке "десятка" как бы плохим днем считалась.
Что то мне сдается, что сильно зажрался и наш РН, и рынок аренды,и продуктовые сетевики, и курс нац.валюты давно не был в равновесии с состоянием экономики.
Автор77 написав:сегодня к знакомому парню, завмаг сетевой точки по продаже моб.и аксесуаров. Сегодняшняя выручка - 3500 гривен,это вал. До тарифной схемы последних лет, в такие декабрьские дни в этой конкретно точке "десятка" как бы плохим днем считалась.
смарты и ноуты перестали быть темой, все их нагреблись по уши, у самого 5 смартов разных поколений начиная от айфона4 и выше, валяются, к ним 3 планшета тоже разных марок, в том числе сверхнадежный фуджи мадэ ин джапан, на винде, со съемной батареей, умели когда то делать, кило уе стоил..
не знаю что сможет заставить меня купить новый ноут, смарт или планшет. Разве что придумают нечто революционное, пожизненный бесплатный интернет например.
Короче не от бедности населения упал выторг у вашего приятеля. Я считаю что для курса это хорошо, меньше валюты надо тратить на всякую дребедень, вот ещё блях и битков из сша накупят с голодухи и авто тоже перестанет быть темой.
По рн сложнее, старый фонд никто не ремонтирует, за красивыми фасадами могут скрываться проблемы с которыми сложно жить. Кроме того хрущи грешат маленькими кухнями, комнатами по 9м2 убитыми фасадами и парадными, кто может оттуда выехать выезжает. Когда этот фонд дождется капитального ремонта.. хорошо если наши внуки его увидят.
Автор77 написав:Это банк Львов. Вчера купил у них несколько тысяч евро по 30-32. Сегодня 30-42. Все равно хороший оптимальный курс. Евро в принципе там есть часто. Ну в 75% визитов - так точно. Если нет,приходится идти на ЧР и переплачивать.
Но вот такая "фигня,малята". Раньше они очень бойко торговали и долларом. В последние месяцы, ну как пошел рост, почти всегда слышу как отвечают другим клиентам - есть только злотый и евро,даллара нет.
1. Банк Львов есть не у всех. В Харькове его нет. 2. Кредобанк сегодня упорно, весь день, не смотря на рост курса, продавал Евро по 30.37. Логика их курсообразования, особенно по Евро меня постоянно удивляет. То у них курс продажи Евро выше рынка, то значительно ниже. 3. Вторую часть вообще не понял. Вы же онлайн берете, как это доллара нет?
Да, и менки Харькова вечером. Оптимум 27.05 - 27.15. Большинство 27.05 - 27.20.