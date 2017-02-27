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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 гру, 2021 19:26
kluychkooleg написав:
1. Банк Львов есть не у всех. В Харькове его нет. 2. Кредобанк сегодня упорно, весь день, не смотря на рост курса, продавал Евро по 30.37. Логика их курсообразования, особенно по Евро меня постоянно удивляет. То у них курс продажи Евро выше рынка, то значительно ниже. 3. Вторую часть вообще не понял. Вы же онлайн берете, как это доллара нет?
продавал Евро по 30.37. Логика их курсообразования, особенно по Евро меня постоянно удивляет
А наличие было?!*Відправлено з Чату
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Додано: Вів 14 гру, 2021 19:29
kluychkooleg написав:
Евро меня постоянно удивляет. То у них курс продажи Евро выше рынка, то значительно ниже.
в этом вся привлекательность ойро, смотришь на форексе - рост а банки по прежнему продают по вчерашнему курсу, смотришь на форексе падение, а банки по прежнему его покупают ( а тут облом, покупают всегда дешевле форекса). Короче по евро дёшево купил, по кросскурсу перевернулся в доллар и дорого продал. Сдавать евро в банки очень не выгодно. И долго с ним сидеть тоже. Мелких копюр никогда нет, покупать только кратно 50. Каждую бумажку рассматривают под микроскопом, проверка евро намного тщательнее чем долларов.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 14 гру, 2021 19:34, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 19:32
ОНЛАЙН
exo написав: kluychkooleg написав:
1. Банк Львов есть не у всех. В Харькове его нет. 2. Кредобанк сегодня упорно, весь день, не смотря на рост курса, продавал Евро по 30.37. Логика их курсообразования, особенно по Евро меня постоянно удивляет. То у них курс продажи Евро выше рынка, то значительно ниже. 3. Вторую часть вообще не понял. Вы же онлайн берете, как это доллара нет?
продавал Евро по 30.37. Логика их курсообразования, особенно по Евро меня постоянно удивляет
А наличие было?!*Відправлено з Чату
. Так понято? Конечно было, просто по определению онлайн-продаж. На всю гривню. Жаль у меня ее уже не так много оставалось. Немного поторопился раньше, купил у них же по 30.44 вчера. А они на росте взяли и курс снизили. Чудеса.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 19:37
Абсолютна більшість (75%) опитаних "Левадою" росіян не відкидають, що поточна напруженість на сході України може перерости у війну між Україною та Росією.
Джерело: "Нова газета" з посиланням на дані "Левада-центру"
Деталі: Серед тих, хто не виключає такої можливості, лише 3% упевнені, що війна неминуча. 36% респондентів вважають, що це цілком можливо, а 38% назвали такий результат подій малоймовірним.
Ще 15% виключають можливість збройного конфлікту між двома державами.
Половина опитаних упевнена, що ініціатор ескалації конфлікту є США та інші країни НАТО.
Такої думки найчастіше (61%) дотримуються росіяни 55 років і більше. Також у цьому упевнена приблизно чверть (24%) респондентів 18-24 років.
16% респондентів вважають, що в загостренні ситуації винна Україна. Серед опитаних до 24 років такої думки дотримуються 20% людей.
Ще 4% респондентів заявили, що конфлікт загострює Росія, 3% назвали ініціатором напруженості бойовиків "ДНР" та "ЛНР".
https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/14/7317390/
Приколола постанова Путин то нападёт, но виновата будет Омерика и Украина . Русским что то подмешивают в табак
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 14 гру, 2021 19:56, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 19:38
vitaliian написав: kluychkooleg написав:
Евро меня постоянно удивляет. То у них курс продажи Евро выше рынка, то значительно ниже.
в этом вся привлекательность ойро, смотришь на форексе - рост а банки по прежнему продают по вчерашнему курсу, смотришь на форексе падение, а банки по прежнему его покупают ( а тут облом, покупают всегда дешевле форекса). Короче по евро дёшево купил, по кросскурсу перевернулся в доллар и дорого продал. Сдавать евро в банки очень не выгодно. И долго с ним сидеть тоже. Мелких копюр никогда нет, покупать только кратно 50. Каждую бумажку рассматривают под микроскопом, проверка евро намного тщательнее чем долларов.
Не понятно, зачем его покупать мелкими купюрами. Ну разве что для поездки. Так и то на это карты в Евро есть. Ну и насчет разглядывания. Евро обычно свежее долларов, менее затасканные, поэтому с Евро проблем не помню, а вот с долларами в обменках и банках много раз. Благо есть банки, которые берут все, даже то, что машинка отказывается считать.
Неудобство Евро в непредсказуемости и большем спреде по сравнению с долларом.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Вів 14 гру, 2021 19:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 19:41
vitaliian написав:
Когда этот фонд дождется капитального ремонта.. хорошо если наши внуки его увидят.
лучше бы снесли и построили современное (некоторым хрущебам больше 60-65 лет)
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Додано: Вів 14 гру, 2021 19:42
vitaliian написав: kluychkooleg написав:
Короче по евро дёшево купил, по кросскурсу перевернулся в доллар и дорого продал.
Ну тогда такой вариант - евро дешево купил, никуда по кроссу не переворачивался, а доллар дорого продал.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 19:47
prodigy написав: vitaliian написав:
Когда этот фонд дождется капитального ремонта.. хорошо если наши внуки его увидят.
лучше бы снесли и построили современное (некоторым хрущебам больше 60-65 лет)
Я так понимаю загвоздка в законах, если одна две бабушки откажутся сьезжать, что с ними делать?
kluychkooleg написав:
Евро обычно свежее долларов, менее затасканные
вот я их спрашиваю Зачем такой досмотр почти новых копюр, в ответ какая то фигня что много подделок. Типа наш народ евро копюры плохо знает и подделку легче скинуть.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 19:57
Автор77
Основной валютный спекулянт страны банк Львов к вечеру:
27.020 / 27.100
30.430 / 30.580
Однако,господа.
Я тоже таблички красивые видел ,на КредиАгриколе с продажей 27.09
А на самом деле по 27.20 продажа , и 26,96 прием .
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Додано: Вів 14 гру, 2021 20:20
prodigy написав: vitaliian написав:
Когда этот фонд дождется капитального ремонта.. хорошо если наши внуки его увидят.
лучше бы снесли и построили современное (некоторым хрущебам больше 60-65 лет)
навіщо зносити, самі попадають... економія для бюджета
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