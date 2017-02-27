Додано: Вів 14 гру, 2021 19:38

vitaliian написав: kluychkooleg написав: Евро меня постоянно удивляет. То у них курс продажи Евро выше рынка, то значительно ниже. Евро меня постоянно удивляет. То у них курс продажи Евро выше рынка, то значительно ниже. в этом вся привлекательность ойро, смотришь на форексе - рост а банки по прежнему продают по вчерашнему курсу, смотришь на форексе падение, а банки по прежнему его покупают ( а тут облом, покупают всегда дешевле форекса). Короче по евро дёшево купил, по кросскурсу перевернулся в доллар и дорого продал. Сдавать евро в банки очень не выгодно. И долго с ним сидеть тоже. Мелких копюр никогда нет, покупать только кратно 50. Каждую бумажку рассматривают под микроскопом, проверка евро намного тщательнее чем долларов. в этом вся привлекательность ойро, смотришь на форексе - рост а банки по прежнему продают по вчерашнему курсу, смотришь на форексе падение, а банки по прежнему его покупают ( а тут облом, покупают всегда дешевле форекса). Короче по евро дёшево купил, по кросскурсу перевернулся в доллар и дорого продал. Сдавать евро в банки очень не выгодно. И долго с ним сидеть тоже. Мелких копюр никогда нет, покупать только кратно 50. Каждую бумажку рассматривают под микроскопом, проверка евро намного тщательнее чем долларов.

Не понятно, зачем его покупать мелкими купюрами. Ну разве что для поездки. Так и то на это карты в Евро есть. Ну и насчет разглядывания. Евро обычно свежее долларов, менее затасканные, поэтому с Евро проблем не помню, а вот с долларами в обменках и банках много раз. Благо есть банки, которые берут все, даже то, что машинка отказывается считать.Неудобство Евро в непредсказуемости и большем спреде по сравнению с долларом.