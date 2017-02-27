RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8696869786988699>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 147
Віддаю перевагу гривні
4%
6
10%
3%
5
20%
5%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
10%
14
60%
2%
3
70%
13%
19
більше 80%
57%
84
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:26

  kluychkooleg написав:1. Банк Львов есть не у всех. В Харькове его нет. 2. Кредобанк сегодня упорно, весь день, не смотря на рост курса, продавал Евро по 30.37. Логика их курсообразования, особенно по Евро меня постоянно удивляет. То у них курс продажи Евро выше рынка, то значительно ниже. 3. Вторую часть вообще не понял. Вы же онлайн берете, как это доллара нет?

продавал Евро по 30.37. Логика их курсообразования, особенно по Евро меня постоянно удивляет

А наличие было?!

*Відправлено з Чату
exo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 257
З нами з: 22.09.15
Подякував: 27 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Евро меня постоянно удивляет. То у них курс продажи Евро выше рынка, то значительно ниже.
в этом вся привлекательность ойро, смотришь на форексе - рост а банки по прежнему продают по вчерашнему курсу, смотришь на форексе падение, а банки по прежнему его покупают ( а тут облом, покупают всегда дешевле форекса). Короче по евро дёшево купил, по кросскурсу перевернулся в доллар и дорого продал. Сдавать евро в банки очень не выгодно. И долго с ним сидеть тоже. Мелких копюр никогда нет, покупать только кратно 50. Каждую бумажку рассматривают под микроскопом, проверка евро намного тщательнее чем долларов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 гру, 2021 19:34, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9654
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1689 раз.
Подякували: 2466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:32

  exo написав:
  kluychkooleg написав:1. Банк Львов есть не у всех. В Харькове его нет. 2. Кредобанк сегодня упорно, весь день, не смотря на рост курса, продавал Евро по 30.37. Логика их курсообразования, особенно по Евро меня постоянно удивляет. То у них курс продажи Евро выше рынка, то значительно ниже. 3. Вторую часть вообще не понял. Вы же онлайн берете, как это доллара нет?

продавал Евро по 30.37. Логика их курсообразования, особенно по Евро меня постоянно удивляет

А наличие было?!

*Відправлено з Чату


ОНЛАЙН. Так понято? Конечно было, просто по определению онлайн-продаж. На всю гривню. Жаль у меня ее уже не так много оставалось. Немного поторопился раньше, купил у них же по 30.44 вчера. А они на росте взяли и курс снизили. Чудеса.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1710
З нами з: 30.12.19
Подякував: 54 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Абсолютна більшість (75%) опитаних "Левадою" росіян не відкидають, що поточна напруженість на сході України може перерости у війну між Україною та Росією.

Джерело: "Нова газета" з посиланням на дані "Левада-центру"

Деталі: Серед тих, хто не виключає такої можливості, лише 3% упевнені, що війна неминуча. 36% респондентів вважають, що це цілком можливо, а 38% назвали такий результат подій малоймовірним.

Ще 15% виключають можливість збройного конфлікту між двома державами.


Половина опитаних упевнена, що ініціатор ескалації конфлікту є США та інші країни НАТО.

Такої думки найчастіше (61%) дотримуються росіяни 55 років і більше. Також у цьому упевнена приблизно чверть (24%) респондентів 18-24 років.

16% респондентів вважають, що в загостренні ситуації винна Україна. Серед опитаних до 24 років такої думки дотримуються 20% людей.

Ще 4% респондентів заявили, що конфлікт загострює Росія, 3% назвали ініціатором напруженості бойовиків "ДНР" та "ЛНР".
https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/14/7317390/
Приколола постанова Путин то нападёт, но виновата будет Омерика и Украина . Русским что то подмешивают в табак
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 гру, 2021 19:56, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9654
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1689 раз.
Подякували: 2466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:38

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:Евро меня постоянно удивляет. То у них курс продажи Евро выше рынка, то значительно ниже.
в этом вся привлекательность ойро, смотришь на форексе - рост а банки по прежнему продают по вчерашнему курсу, смотришь на форексе падение, а банки по прежнему его покупают ( а тут облом, покупают всегда дешевле форекса). Короче по евро дёшево купил, по кросскурсу перевернулся в доллар и дорого продал. Сдавать евро в банки очень не выгодно. И долго с ним сидеть тоже. Мелких копюр никогда нет, покупать только кратно 50. Каждую бумажку рассматривают под микроскопом, проверка евро намного тщательнее чем долларов.


Не понятно, зачем его покупать мелкими купюрами. Ну разве что для поездки. Так и то на это карты в Евро есть. Ну и насчет разглядывания. Евро обычно свежее долларов, менее затасканные, поэтому с Евро проблем не помню, а вот с долларами в обменках и банках много раз. Благо есть банки, которые берут все, даже то, что машинка отказывается считать.
Неудобство Евро в непредсказуемости и большем спреде по сравнению с долларом.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Вів 14 гру, 2021 19:40, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1710
З нами з: 30.12.19
Подякував: 54 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Когда этот фонд дождется капитального ремонта.. хорошо если наши внуки его увидят.

лучше бы снесли и построили современное (некоторым хрущебам больше 60-65 лет)
prodigy
 
Повідомлень: 7034
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2890 раз.
Подякували: 2659 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:42

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:Короче по евро дёшево купил, по кросскурсу перевернулся в доллар и дорого продал.


Ну тогда такой вариант - евро дешево купил, никуда по кроссу не переворачивался, а доллар дорого продал.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1710
З нами з: 30.12.19
Подякував: 54 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:47

  prodigy написав:
  vitaliian написав:Когда этот фонд дождется капитального ремонта.. хорошо если наши внуки его увидят.

лучше бы снесли и построили современное (некоторым хрущебам больше 60-65 лет)

Я так понимаю загвоздка в законах, если одна две бабушки откажутся сьезжать, что с ними делать?
  kluychkooleg написав:Евро обычно свежее долларов, менее затасканные
вот я их спрашиваю Зачем такой досмотр почти новых копюр, в ответ какая то фигня что много подделок. Типа наш народ евро копюры плохо знает и подделку легче скинуть.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9654
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1689 раз.
Подякували: 2466 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:57

Автор77


Основной валютный спекулянт страны банк Львов к вечеру:

27.020 / 27.100
30.430 / 30.580


Однако,господа.

Я тоже таблички красивые видел ,на КредиАгриколе с продажей 27.09

А на самом деле по 27.20 продажа , и 26,96 прием .
холява
2
 
Повідомлень: 3380
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3452 раз.
Подякували: 3389 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:20

  prodigy написав:
  vitaliian написав:Когда этот фонд дождется капитального ремонта.. хорошо если наши внуки его увидят.

лучше бы снесли и построили современное (некоторым хрущебам больше 60-65 лет)

навіщо зносити, самі попадають... економія для бюджета
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27230
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1347 раз.
Подякували: 2295 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 8696869786988699>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2907, 2908, 2909
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29084 16250542
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 гру, 2021 21:08
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 132, 133, 134
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1330 4542905
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 гру, 2021 13:57
Ой+
Валютный рынок в мире 1 ... 788, 789, 790
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7893 15495960
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 гру, 2021 08:57
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34962)
14.12.2021 21:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.