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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 гру, 2021 20:47
kluychkooleg написав:
ОНЛАЙН. Так понято? Конечно было, просто по определению онлайн-продаж. На всю гривню. Жаль у меня ее уже не так много оставалось. Немного поторопился раньше, купил у них же по 30.44 вчера. А они на росте взяли и курс снизили. Чудеса.
Конечно понятно, теперь все стало на свои места 100-200 евпо :) :) а разговора на всю страну )*Відправлено з Чату
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exo
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Додано: Вів 14 гру, 2021 20:49
30.50 на нале и не несут :)*Відправлено з Чату
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Додано: Вів 14 гру, 2021 20:52
exo написав:
30.50 на нале и не несут *Відправлено з Чату
понесут когда евро приблизится к цене доллара
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Додано: Вів 14 гру, 2021 21:01
exo написав:
Конечно понятно, теперь все стало на свои места 100-200 евпо
а почему "онлайн" = 100-200 евро?
В том же ПУМБе суточный лимит в миллионах (точную цифру не помню).
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juristkostya
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Додано: Вів 14 гру, 2021 21:07
juristkostya написав:
а почему "онлайн" = 100-200 евро? В том же ПУМБе суточный лимит в миллионах (точную цифру не помню).
А на каком из миллионов к Вам придёт в гости финмон?) Это уже не говоря о % снятия)*Відправлено з Чату
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exo
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