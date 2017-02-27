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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8696869786988699

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 147
Віддаю перевагу гривні
4%
6
10%
3%
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4
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4
50%
10%
14
60%
2%
3
70%
13%
19
більше 80%
57%
84
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:47

  kluychkooleg написав:ОНЛАЙН. Так понято? Конечно было, просто по определению онлайн-продаж. На всю гривню. Жаль у меня ее уже не так много оставалось. Немного поторопился раньше, купил у них же по 30.44 вчера. А они на росте взяли и курс снизили. Чудеса.

Конечно понятно, теперь все стало на свои места 100-200 евпо :) :) а разговора на всю страну )

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exo
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:49

30.50 на нале и не несут :)

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exo
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 20:52

  exo написав:30.50 на нале и не несут :)

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понесут когда евро приблизится к цене доллара
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 21:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  exo написав:Конечно понятно, теперь все стало на свои места 100-200 евпо

а почему "онлайн" = 100-200 евро?
В том же ПУМБе суточный лимит в миллионах (точную цифру не помню).
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 21:07

  juristkostya написав:а почему "онлайн" = 100-200 евро? В том же ПУМБе суточный лимит в миллионах (точную цифру не помню).

А на каком из миллионов к Вам придёт в гости финмон?) Это уже не говоря о % снятия)

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exo
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