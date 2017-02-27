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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 86988699870087018702>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 147
Віддаю перевагу гривні
4%
6
10%
3%
5
20%
5%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
10%
14
60%
2%
3
70%
13%
19
більше 80%
57%
84
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:32

10-20 евпо в день без проблем…. Абы шо написать 🤣🤣🤣🤣

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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:33

del
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Вів 14 гру, 2021 23:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:38

del
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Вів 14 гру, 2021 23:20, всього редагувалось 3 разів.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:40

Вечір акуііітєльних історій!©®™)))

Пляяяяя....на яку гілку не зайдеш - всюди мУльЙонери/міліардери :mrgreen:
- то крипти набрали повний віз на дні і здали на піку :mrgreen:
- то квартир/паркінгів набрали на дні, здали на піку :mrgreen:
- то доларів/євро....
Питання лише одне - якого х. ви тут забули? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:41

  Успіх написав:Пляяяяя....на яку гілку не зайдеш - всюди мУльЙонери/міліардери :mrgreen:
- то крипти набрали повний віз на дні і здали на піку :mrgreen:
- то квартир/паркінгів набрали на дні, здали на піку :mrgreen:
- то доларів/євро....
Питання лише одне - якого х. ви тут забули? :mrgreen:


еще кто-то смарт-квартиру купил на этапе котлована :)
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:42

  kluychkooleg написав:Лучше не пишите так, а то все знакомые с онлайн обменом смеяться будут. Пока курс в обменках выше курса в онлайн-банках, к вам придет за покупкой либо человек, который не в курсе, либо тот, кто боится финмона и ему надо 50 тыс. сразу взять. 10 тыс. купят онлайн. Особенно, когда не боишься финмона, так как белый доход позволяет. А вот сдивать да, сейчас прийдут к вам.

Лучше не пишите того в чем не понимаете, про белую покупку в банке 50 евро! 😉 про без последствия онлайн покупки … 🤫 Вас не правильно поймут :)

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exo
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:46

del
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Вів 14 гру, 2021 23:20, всього редагувалось 2 разів.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:46

  flyman написав:
  prodigy написав:
  vitaliian написав:Когда этот фонд дождется капитального ремонта.. хорошо если наши внуки его увидят.
лучше бы снесли и построили современное (некоторым хрущебам больше 60-65 лет)
навіщо зносити, самі попадають... економія для бюджета

Кирпичные хрущи 58-61 гг еще 100 лет простоят.
Коммуникации да, превратятся в труху.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:48

  kluychkooleg написав:Ну и какие же последствия будут после покупки 50-500-5000-10000 Евро в банке? Ваш интерес я понимаю - запугать всех, чтобы они только в обименки шли. Ставьте курсы на уровне лучших онлайн банков и к вам пойдут.

Говорим 20, понимаем 20т. Говорим 50 понимаем 50т …эх, Вы даже с терминами не знакомы, не то что в ВА :(

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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:50

  Starikan написав:Кирпичные хрущи 58-61 гг еще 100 лет простоят.
Коммуникации да, превратятся в труху.


Вроде же делали где-то проекты по реконструкции хрущей. Вполне можно превратить в уютное и современное жилье. Но не у нас, а где-нибудь в Европе.
kluychkooleg
 
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