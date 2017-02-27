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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 гру, 2021 22:32
10-20 евпо в день без проблем…. Абы шо написать 🤣🤣🤣🤣*Відправлено з Чату
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Додано: Вів 14 гру, 2021 22:33
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Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Вів 14 гру, 2021 23:20, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 22:38
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Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Вів 14 гру, 2021 23:20, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 22:40
Пляяяяя....на яку гілку не зайдеш - всюди мУльЙонери/міліардери
- то крипти набрали повний віз на дні і здали на піку
- то квартир/паркінгів набрали на дні, здали на піку
- то доларів/євро....
Питання лише одне - якого х. ви тут забули?
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Успіх
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Додано: Вів 14 гру, 2021 22:41
Успіх написав:
Пляяяяя....на яку гілку не зайдеш - всюди мУльЙонери/міліардери
- то крипти набрали повний віз на дні і здали на піку
- то квартир/паркінгів набрали на дні, здали на піку
- то доларів/євро....
Питання лише одне - якого х. ви тут забули?
еще кто-то смарт-квартиру купил на этапе котлована
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kluychkooleg
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Додано: Вів 14 гру, 2021 22:42
kluychkooleg написав:
Лучше не пишите так, а то все знакомые с онлайн обменом смеяться будут. Пока курс в обменках выше курса в онлайн-банках, к вам придет за покупкой либо человек, который не в курсе, либо тот, кто боится финмона и ему надо 50 тыс. сразу взять. 10 тыс. купят онлайн. Особенно, когда не боишься финмона, так как белый доход позволяет. А вот сдивать да, сейчас прийдут к вам.
Лучше не пишите того в чем не понимаете, про белую покупку в банке 50 евро! 😉 про без последствия онлайн покупки … 🤫 Вас не правильно поймут :)*Відправлено з Чату
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Додано: Вів 14 гру, 2021 22:46
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Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Вів 14 гру, 2021 23:20, всього редагувалось 2 разів.
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kluychkooleg
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Додано: Вів 14 гру, 2021 22:46
flyman написав: prodigy написав: vitaliian написав:
Когда этот фонд дождется капитального ремонта.. хорошо если наши внуки его увидят.
лучше бы снесли и построили современное (некоторым хрущебам больше 60-65 лет)
навіщо зносити, самі попадають... економія для бюджета
Кирпичные хрущи 58-61 гг еще 100 лет простоят.
Коммуникации да, превратятся в труху.
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Starikan
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Додано: Вів 14 гру, 2021 22:48
kluychkooleg написав:
Ну и какие же последствия будут после покупки 50-500-5000-10000 Евро в банке? Ваш интерес я понимаю - запугать всех, чтобы они только в обименки шли. Ставьте курсы на уровне лучших онлайн банков и к вам пойдут.
Говорим 20, понимаем 20т. Говорим 50 понимаем 50т …эх, Вы даже с терминами не знакомы, не то что в ВА :(*Відправлено з Чату
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Додано: Вів 14 гру, 2021 22:50
Starikan написав:
Кирпичные хрущи 58-61 гг еще 100 лет простоят.
Коммуникации да, превратятся в труху.
Вроде же делали где-то проекты по реконструкции хрущей. Вполне можно превратить в уютное и современное жилье. Но не у нас, а где-нибудь в Европе.
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kluychkooleg
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