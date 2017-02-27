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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 гру, 2021 22:50
kluychkooleg написав:
Ну и какие же последствия будут после покупки 50-500-5000-10000 Евро в банке? Ваш интерес я понимаю - запугать всех, чтобы они только в обименки шли. Ставьте курсы на уровне лучших онлайн банков и к вам пойдут.
Кого пугать?) эти клиенты не мои клиенты …. :)*Відправлено з Чату
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Додано: Вів 14 гру, 2021 22:55
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Додано: Вів 14 гру, 2021 22:56
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Додано: Вів 14 гру, 2021 22:58
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Додано: Вів 14 гру, 2021 22:59
vitaliian написав: Bobua написав:
Бо от моя власна (особиста ) статистика -- втішніша. Торік витрати на їжу майже не росли (2%). А цього року -- зменшились... Була думка бігти закуповувати запаси. Хоч у нуль вийти би, може? Але влом по таких то снігах... Хоча дерева таки красиві... Але як вийде дефляція -- то хай буде дефляція! І
просто вы рыбу не едите, ага подешевела.
Честно говоря, по семге и форели не заметил подорожания.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 23:00
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 14 гру, 2021 23:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 23:05
kluychkooleg написав:
Я-то все четко пишу. И писал что за 50т пойдут к вам, а не в банк. Это вы что-то и зачем-то мутите. ОК, я вчера купил 50 Евро по 30.44 и сегодня 50 Евро по 30.37. Так вам спокойнее будет? Я же говорю, я вполне понимаю ваш интерес - унизить конкурентов и привлечь к себе.
Нет задач никого обидеть или унизить, а тем более привлечь к себе :) Но когда пишут о покупке 15 евпо ( читай 400.000 грн) в день через онлайн обмен, простите наводит на хи-хи :)*Відправлено з Чату
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Додано: Вів 14 гру, 2021 23:06
Напомнили «Жерминаль» 😂😂😂😂*Відправлено з Чату
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Додано: Вів 14 гру, 2021 23:07
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Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Сер 15 гру, 2021 00:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 23:10
exo написав: kluychkooleg написав:
Я-то все четко пишу. И писал что за 50т пойдут к вам, а не в банк. Это вы что-то и зачем-то мутите. ОК, я вчера купил 50 Евро по 30.44 и сегодня 50 Евро по 30.37. Так вам спокойнее будет? Я же говорю, я вполне понимаю ваш интерес - унизить конкурентов и привлечь к себе.
Нет задач никого обидеть или унизить, а тем более привлечь к себе
Но когда пишут о покупке 15 евпо ( читай 400.000 грн) в день через онлайн обмен, простите наводит на хи-хи *Відправлено з Чату
А кто вам писал про такие покупки каждый день? Да и зачем? Кто сейчас столько держит в гривне? Мы как-то спорим не о чем. Но вы утрируете, когда пишите про 100-200 Евро, преуменьшая раз в 50. А в вашем валютном сленге я не силен.
Пачка, кирпич - это понятно. А какие-то евпо - я не из вашей песочницы, чтобы такое знать.
Я сейчас потру весь этот тред со своей стороны. Смысла кого-то в чем-то убеждать нет никакого. Но для сумм меньше 10К банки-онлайн сейчас реальные конкуренты оптам.
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