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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8699870087018702>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 147
Віддаю перевагу гривні
4%
6
10%
3%
5
20%
5%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
10%
14
60%
2%
3
70%
13%
19
більше 80%
57%
84
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:50

  kluychkooleg написав:Ну и какие же последствия будут после покупки 50-500-5000-10000 Евро в банке? Ваш интерес я понимаю - запугать всех, чтобы они только в обименки шли. Ставьте курсы на уровне лучших онлайн банков и к вам пойдут.

Кого пугать?) эти клиенты не мои клиенты …. :)

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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:55

del
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Вів 14 гру, 2021 23:21, всього редагувалось 1 раз.
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Востаннє редагувалось kluychkooleg в Вів 14 гру, 2021 23:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 гру, 2021 23:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:59

  vitaliian написав:
  Bobua написав:Бо от моя власна (особиста ) статистика -- втішніша. Торік витрати на їжу майже не росли (2%). А цього року -- зменшились... Була думка бігти закуповувати запаси. Хоч у нуль вийти би, може? Але влом по таких то снігах... Хоча дерева таки красиві... Але як вийде дефляція -- то хай буде дефляція! І
просто вы рыбу не едите, ага подешевела.


Честно говоря, по семге и форели не заметил подорожания.
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 23:00

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Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 14 гру, 2021 23:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 23:05

  kluychkooleg написав:Я-то все четко пишу. И писал что за 50т пойдут к вам, а не в банк. Это вы что-то и зачем-то мутите. ОК, я вчера купил 50 Евро по 30.44 и сегодня 50 Евро по 30.37. Так вам спокойнее будет? Я же говорю, я вполне понимаю ваш интерес - унизить конкурентов и привлечь к себе.

Нет задач никого обидеть или унизить, а тем более привлечь к себе :) Но когда пишут о покупке 15 евпо ( читай 400.000 грн) в день через онлайн обмен, простите наводит на хи-хи :)

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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 23:06

Напомнили «Жерминаль» 😂😂😂😂

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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 23:07

del
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 15 гру, 2021 00:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 23:10

  exo написав:
  kluychkooleg написав:Я-то все четко пишу. И писал что за 50т пойдут к вам, а не в банк. Это вы что-то и зачем-то мутите. ОК, я вчера купил 50 Евро по 30.44 и сегодня 50 Евро по 30.37. Так вам спокойнее будет? Я же говорю, я вполне понимаю ваш интерес - унизить конкурентов и привлечь к себе.

Нет задач никого обидеть или унизить, а тем более привлечь к себе :) Но когда пишут о покупке 15 евпо ( читай 400.000 грн) в день через онлайн обмен, простите наводит на хи-хи :)

*Відправлено з Чату


А кто вам писал про такие покупки каждый день? Да и зачем? Кто сейчас столько держит в гривне? Мы как-то спорим не о чем. Но вы утрируете, когда пишите про 100-200 Евро, преуменьшая раз в 50. А в вашем валютном сленге я не силен.
Пачка, кирпич - это понятно. А какие-то евпо - я не из вашей песочницы, чтобы такое знать.
Я сейчас потру весь этот тред со своей стороны. Смысла кого-то в чем-то убеждать нет никакого. Но для сумм меньше 10К банки-онлайн сейчас реальные конкуренты оптам.
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