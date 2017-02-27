А Вы мне поверите что таких людей, у которых сбережения в грн сегодня уже больше, чем это было 2 года назад и покупают валюту только для каких то расчетов, поездок, но не для сбережений ?)
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 гру, 2021 23:37
А Вы мне поверите что таких людей, у которых сбережения в грн сегодня уже больше, чем это было 2 года назад и покупают валюту только для каких то расчетов, поездок, но не для сбережений ?)
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 15 гру, 2021 00:39
Это их дело. Только очередная резкая девальвация может заставить их усомниться в правильности стратегии. А может ее и не будет.
А покупать валюту можно в целом ряде случаев и суммы будут существенно разниться:
- для рассчетов, поездок
- для закупок импортного товара (мелкие предприниматели)
- для сбережений
- для спекуляций (купить дешевле, продать дороже)
И для каждой цели можно выбрать оптимальное решение - купить дешевле в банке или дороже в обменке.
Додано: Сер 15 гру, 2021 00:58
Граждане декларируют в рамках налоговой амнистии крупные суммы, но основной массив по $ 40−50 тыс. с плательщика еще не пошел, прокомментировал ход амнистии капиталов глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Динамику мы видим очень положительную. У нас идут довольно крупные суммы. Но вот тот основной массив по $ 40−50 тыс. с плательщика, на который мы рассчитываем, который действительно составляет основную массу, не пошел до сих пор. И это нас, конечно, беспокоит», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
И кто-то за этих упырей голосовал.
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