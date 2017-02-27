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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8699870087018702

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 147
Віддаю перевагу гривні
4%
6
10%
3%
5
20%
5%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
10%
14
60%
2%
3
70%
13%
19
більше 80%
57%
84
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 23:37

  kluychkooleg написав:А кто вам писал про такие покупки каждый день? Да и зачем? Кто сейчас столько держит в гривне? Мы как-то спорим не о чем. Но вы утрируете, когда пишите по 100-200 Евро, преуменьшая раз в 50.

А Вы мне поверите что таких людей, у которых сбережения в грн сегодня уже больше, чем это было 2 года назад и покупают валюту только для каких то расчетов, поездок, но не для сбережений ?)

*Відправлено з Чату
exo
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 00:39

  exo написав:
  kluychkooleg написав:А кто вам писал про такие покупки каждый день? Да и зачем? Кто сейчас столько держит в гривне? Мы как-то спорим не о чем. Но вы утрируете, когда пишите по 100-200 Евро, преуменьшая раз в 50.

А Вы мне поверите что таких людей, у которых сбережения в грн сегодня уже больше, чем это было 2 года назад и покупают валюту только для каких то расчетов, поездок, но не для сбережений ?)

*Відправлено з Чату


Это их дело. Только очередная резкая девальвация может заставить их усомниться в правильности стратегии. А может ее и не будет.
А покупать валюту можно в целом ряде случаев и суммы будут существенно разниться:
- для рассчетов, поездок
- для закупок импортного товара (мелкие предприниматели)
- для сбережений
- для спекуляций (купить дешевле, продать дороже)
И для каждой цели можно выбрать оптимальное решение - купить дешевле в банке или дороже в обменке.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 00:58

Граждане декларируют в рамках налоговой амнистии крупные суммы, но основной массив по $ 40−50 тыс. с плательщика еще не пошел, прокомментировал ход амнистии капиталов глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Динамику мы видим очень положительную. У нас идут довольно крупные суммы. Но вот тот основной массив по $ 40−50 тыс. с плательщика, на который мы рассчитываем, который действительно составляет основную массу, не пошел до сих пор. И это нас, конечно, беспокоит», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

И кто-то за этих упырей голосовал.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 01:50

  kluychkooleg написав:Граждане декларируют в рамках налоговой амнистии крупные суммы, но основной массив по $ 40−50 тыс. с плательщика еще не пошел, прокомментировал ход амнистии капиталов глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.


Цікаво, він повний ідіот, чи прикидається?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 01:56

  sergey_sryvkin написав:
  kluychkooleg написав:Граждане декларируют в рамках налоговой амнистии крупные суммы, но основной массив по $ 40−50 тыс. с плательщика еще не пошел, прокомментировал ход амнистии капиталов глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.


Цікаво, він повний ідіот, чи прикидається?..


Просто очень хочется население обокрасть, дырки в бюджете заткнуть, да и себе что-то отложить в закрома.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 02:08

  kluychkooleg написав:
  sergey_sryvkin написав:
  kluychkooleg написав:Граждане декларируют в рамках налоговой амнистии крупные суммы, но основной массив по $ 40−50 тыс. с плательщика еще не пошел, прокомментировал ход амнистии капиталов глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.


Цікаво, він повний ідіот, чи прикидається?..


Просто очень хочется население обокрасть, дырки в бюджете заткнуть, да и себе что-то отложить в закрома.

Та всім завжди хочеться, але ж очікувати, що така зухвала дурня спрацює...
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 8699870087018702
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