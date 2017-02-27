RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8697869886998700

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 149
Віддаю перевагу гривні
4%
6
10%
3%
5
20%
5%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
9%
14
60%
2%
3
70%
13%
20
більше 80%
57%
85
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 02:08

  kluychkooleg написав:
  sergey_sryvkin написав:
  kluychkooleg написав:Граждане декларируют в рамках налоговой амнистии крупные суммы, но основной массив по $ 40−50 тыс. с плательщика еще не пошел, прокомментировал ход амнистии капиталов глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.


Цікаво, він повний ідіот, чи прикидається?..


Просто очень хочется население обокрасть, дырки в бюджете заткнуть, да и себе что-то отложить в закрома.

Та всім завжди хочеться, але ж очікувати, що така зухвала дурня спрацює...
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 924
З нами з: 19.02.14
Подякував: 369 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 06:40

  sergey_sryvkin написав:Та всім завжди хочеться, але ж очікувати, що така зухвала дурня спрацює...


Стоп.

Зухвала брехня про 4000 евро вчителям, лісапет та кінець епохи бідності спрацювала. Про знизить комуналку вдвічі - спрацювала. Про міліард дерев - спрацювала. Про велике крадівництво - спрацювала. Про зєліну тисячу - аж бігом працює.

Чому інша зухвала брехня не може спрацювати ?
akido
 
Повідомлень: 233
З нами з: 18.02.21
Подякував: 43 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 07:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg написав:И кто-то за этих упырей голосовал.
Из четверых человек трое
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3682
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 07:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

akido написав:
  sergey_sryvkin написав:Та всім завжди хочеться, але ж очікувати, що така зухвала дурня спрацює...


Стоп.

Зухвала брехня про 4000 евро вчителям, лісапет та кінець епохи бідності спрацювала. Про знизить комуналку вдвічі - спрацювала. Про міліард дерев - спрацювала. Про велике крадівництво - спрацювала. Про зєліну тисячу - аж бігом працює.

Чому інша зухвала брехня не може спрацювати ?
"...большинство людей — идиоты.“ Эдгар Аллан По
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3682
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 08:34

Почитайте декларации Гетманцева:) Он курит явно что то очень заборное, перед каждым своим интервью 😝

*Відправлено з Чату
exo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 261
З нами з: 22.09.15
Подякував: 27 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 09:25

27.00-27.03/27.13-27.15

утро широко
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11444
З нами з: 19.05.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 4271 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 09:36

🇺🇸USD/🇺🇦UAH
27.05-27.15
🇪🇺EUR/🇺🇦UAH
30.45-30.63
🇪🇺EUR/🇺🇸USD
1.1240-1.1270
🇷🇺RUB/🇺🇦UAH
0.3620-0.3650
🇬🇧GBP/🇺🇸USD
1.31-1.33
🇬🇧GBP/🇺🇦UAH
35.25-36.20
🇵🇱PLN/🇺🇦UAH
6.50-6.75
🇨🇭CHF/🇺🇦UАH
29.00-29.95
🇨🇦CAD/🇺🇦UAH
20.75-21.95
🇨🇿СZK/🇺🇦UAH
1.15-1.20
https://t.me/exochange
✅Возможен торг

💡﻿ 🇨🇭CHF 8й серии - 5%
💡 🇬🇧GBP стар﻿ого образца ﻿- 10%﻿﻿

*Відправлено з Чату
exo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 261
З нами з: 22.09.15
Подякував: 27 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8697869886998700
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Vitalych-new і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 788, 789, 790
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7894 15498301
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 гру, 2021 01:19
kluychkooleg
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2907, 2908, 2909
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29089 16257194
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 гру, 2021 23:50
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 132, 133, 134
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1330 4548483
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 гру, 2021 13:57
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18570)
15.12.2021 09:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.