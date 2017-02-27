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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 гру, 2021 02:08
kluychkooleg написав: sergey_sryvkin написав: kluychkooleg написав:
Граждане декларируют в рамках налоговой амнистии крупные суммы, но основной массив по $ 40−50 тыс. с плательщика еще не пошел, прокомментировал ход амнистии капиталов глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Цікаво, він повний ідіот, чи прикидається?..
Просто очень хочется население обокрасть, дырки в бюджете заткнуть, да и себе что-то отложить в закрома.
Та всім завжди хочеться, але ж очікувати, що така зухвала дурня спрацює...
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Додано: Сер 15 гру, 2021 06:40
sergey_sryvkin написав:
Та всім завжди хочеться, але ж очікувати, що така зухвала дурня спрацює...
Стоп.
Зухвала брехня про 4000 евро вчителям, лісапет та кінець епохи бідності спрацювала. Про знизить комуналку вдвічі - спрацювала. Про міліард дерев - спрацювала. Про велике крадівництво - спрацювала. Про зєліну тисячу - аж бігом працює.
Чому інша зухвала брехня не може спрацювати ?
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Додано: Сер 15 гру, 2021 07:11
kluychkooleg написав:И кто-то за этих упырей голосовал.
Из четверых человек трое
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Додано: Сер 15 гру, 2021 07:12
akido написав: sergey_sryvkin написав:
Та всім завжди хочеться, але ж очікувати, що така зухвала дурня спрацює...
Стоп.
Зухвала брехня про 4000 евро вчителям, лісапет та кінець епохи бідності спрацювала. Про знизить комуналку вдвічі - спрацювала. Про міліард дерев - спрацювала. Про велике крадівництво - спрацювала. Про зєліну тисячу - аж бігом працює.
Чому інша зухвала брехня не може спрацювати ?
"...большинство людей — идиоты.“ Эдгар Аллан По
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Додано: Сер 15 гру, 2021 08:34
Почитайте декларации Гетманцева:) Он курит явно что то очень заборное, перед каждым своим интервью 😝*Відправлено з Чату
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Додано: Сер 15 гру, 2021 09:25
27.00-27.03/27.13-27.15
утро широко
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Додано: Сер 15 гру, 2021 09:36
🇺🇸USD/🇺🇦UAH
27.05-27.15
🇪🇺EUR/🇺🇦UAH
30.45-30.63
🇪🇺EUR/🇺🇸USD
1.1240-1.1270
🇷🇺RUB/🇺🇦UAH
0.3620-0.3650
🇬🇧GBP/🇺🇸USD
1.31-1.33
🇬🇧GBP/🇺🇦UAH
35.25-36.20
🇵🇱PLN/🇺🇦UAH
6.50-6.75
🇨🇭CHF/🇺🇦UАH
29.00-29.95
🇨🇦CAD/🇺🇦UAH
20.75-21.95
🇨🇿СZK/🇺🇦UAH
1.15-1.20
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Пон 13 гру, 2021 13:57
Ой+
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