kluychkooleg написав:Граждане декларируют в рамках налоговой амнистии крупные суммы, но основной массив по $ 40−50 тыс. с плательщика еще не пошел, прокомментировал ход амнистии капиталов глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Цікаво, він повний ідіот, чи прикидається?..
Просто очень хочется население обокрасть, дырки в бюджете заткнуть, да и себе что-то отложить в закрома.
Та всім завжди хочеться, але ж очікувати, що така зухвала дурня спрацює...
"Что традиционно для Украины и других развивающихся рынков – повышение реального ВВП сопровождается увеличением внутреннего уровня цен без девальвации национальной валюты. То есть темпы роста долларового ВВП выше реального на уровень долларовой инфляции в Украине. А именно, прирост реального ВВП за 2001–2021 годы составил 50,5% при одновременном росте долларового ВВП с 32 млрд. долл. до 195 млрд. долл. (или +510%)."