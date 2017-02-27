Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 гру, 2021 10:52
exo написав:
Почитайте декларации Гетманцева:) Он курит явно что то очень заборное, перед каждым своим интервью 😝
*Відправлено з Чату
нет он давно не курит
все єти "законы" выглядят как предписания немцев в оккупированном Киеве
опт 27.10/27.19 (+5коп с утра)
prodigy
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Додано: Сер 15 гру, 2021 10:54
27,16 и 30,62 продам (Киев) :)
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exo
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Додано: Сер 15 гру, 2021 10:58
Не забываем заплатить за коммуналку и купить ёлку и икорку...
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sani_2012
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Додано: Сер 15 гру, 2021 11:00
все в ожидании решения по ставке ФРС сегодня
но скорее всего сегодня ставку не повысят, ограничатся словесными интервенциями, что со следующего года точно начнут крутить гайки
Xenon
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Додано: Сер 15 гру, 2021 11:46
вперед за МБ :)
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exo
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Додано: Сер 15 гру, 2021 12:10
Так а на чём растем?
Кто-нибудь знает?
asti
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Додано: Сер 15 гру, 2021 12:12
ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Striker
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Додано: Сер 15 гру, 2021 12:14
asti написав:
Так а на чём растем?
Кто-нибудь знает?
Январь февраль 28.4 жизненно
proftpd66
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Додано: Сер 15 гру, 2021 12:17
asti написав:
Так а на чём растем? Кто-нибудь знает?
Подымаемся на великом и ужасном Омикроне который всех съест ;и войсках рашки которых никто не видел ( а что же делать , аааа куда бежать , кого хватать тыг дым, тыг- дым --- записки Аленизма ветвистого ) как то так ...
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sani_2012
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