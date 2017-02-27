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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8699870087018702>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 150
Віддаю перевагу гривні
4%
6
10%
3%
5
20%
5%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
9%
14
60%
2%
3
70%
13%
20
більше 80%
57%
86
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 10:52

  exo написав:Почитайте декларации Гетманцева:) Он курит явно что то очень заборное, перед каждым своим интервью 😝

*Відправлено з Чату


нет он давно не курит :mrgreen:

все єти "законы" выглядят как предписания немцев в оккупированном Киеве


опт 27.10/27.19 (+5коп с утра)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 10:54

27,16 и 30,62 продам (Киев) :)

*Відправлено з Чату
exo
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 10:58

Не забываем заплатить за коммуналку и купить ёлку и икорку...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:00

все в ожидании решения по ставке ФРС сегодня

но скорее всего сегодня ставку не повысят, ограничатся словесными интервенциями, что со следующего года точно начнут крутить гайки
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:46

вперед за МБ :)
15/23
55/65

*Відправлено з Чату
exo
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:53

  sani_2012 написав:Не забываем заплатить за коммуналку и купить ёлку и икорку...

*Відправлено з Чату

..перед цим - здати трохи долярчиків на це :mrgreen:
Успіх
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Так а на чём растем?
Кто-нибудь знает?
asti
 
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:14

  asti написав:Так а на чём растем?
Кто-нибудь знает?


Январь февраль 28.4 жизненно
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:17

  asti написав:Так а на чём растем? Кто-нибудь знает?

Подымаемся на великом и ужасном Омикроне который всех съест ;и войсках рашки которых никто не видел ( а что же делать , аааа куда бежать , кого хватать тыг дым, тыг- дым --- записки Аленизма ветвистого ) как то так ...

*Відправлено з Чату
sani_2012
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