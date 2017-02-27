Додано: Сер 15 гру, 2021 12:17

asti написав: Так а на чём растем?

Кто-нибудь знает? Так а на чём растем?Кто-нибудь знает?

Среда продолжит тенденции этой недели на валютном рынке и будет держать в напряжении всех участников торгов. Скучно сегодня не будет никому: ни банкам, ни клиентам, ни Нацбанку.



А зарабатывать финансисты будут не только за счет операций по обычной покупке/продаже валюты для клиентов, но и на волатильности курса евро как относительно доллара, так и относительно гривны. 15 декабря заседание ФРС США и мнения аналитиков в части дальнейшего поведения американского регулятора кардинально разные. Основная интрига – в каких пределах и в какие сроки ФРС будет сворачивать политику «количественного смягчения», а также когда произойдет повышение процентной ставки, что сделает доллар более привлекательным для инвесторов. Ралли по паре евро/доллар и скачки курса евро относительно гривны — неизбежны. И банкиры хотят на этом прилично заработать.



Кроме этого, сегодня пройдут не только расчеты инвесторов с Минфином Украины по вчерашнему аукциону по ОВГЗ на сумму в эквиваленте 10,777 млрд гривен, но и погашение Минфином процентов по 10 выпускам гривневых облигаций, а завтра — погашение валютных бумаг на $ 572,6 млн и процентов по ним. Все это будет существенно влиять на поведение украинского ресурсного и валютного рынков в течение среды-четверга.



Сохранится также влияние фактора скорого наступления периода бюджетных расчетов у клиентов банков, а также все ближе период завершения операций компаний по году. Это увеличивает статистику торгов и мы прогнозируем на сегодня объем операций на межбанке в пределах до $ 200 млн при проведении до 600−680 сделок. Особенно в том случае, если к обычным клиентским расчетам добавятся и спекулятивные сделки по паре евро/гривна.



Как и вчера, попытки сыграть «на повышение» продолжатся и сегодня. А НБУ снова придется активно участвовать в торгах, проводя интервенции для погашения курсовых колебаний.

news.finance.ua