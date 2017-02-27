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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 870087018702870387048705>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 151
Віддаю перевагу гривні
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13%
20
більше 80%
57%
86
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:17

  asti написав:Так а на чём растем?
Кто-нибудь знает?

Среда продолжит тенденции этой недели на валютном рынке и будет держать в напряжении всех участников торгов. Скучно сегодня не будет никому: ни банкам, ни клиентам, ни Нацбанку.

А зарабатывать финансисты будут не только за счет операций по обычной покупке/продаже валюты для клиентов, но и на волатильности курса евро как относительно доллара, так и относительно гривны. 15 декабря заседание ФРС США и мнения аналитиков в части дальнейшего поведения американского регулятора кардинально разные. Основная интрига – в каких пределах и в какие сроки ФРС будет сворачивать политику «количественного смягчения», а также когда произойдет повышение процентной ставки, что сделает доллар более привлекательным для инвесторов. Ралли по паре евро/доллар и скачки курса евро относительно гривны — неизбежны. И банкиры хотят на этом прилично заработать.

Кроме этого, сегодня пройдут не только расчеты инвесторов с Минфином Украины по вчерашнему аукциону по ОВГЗ на сумму в эквиваленте 10,777 млрд гривен, но и погашение Минфином процентов по 10 выпускам гривневых облигаций, а завтра — погашение валютных бумаг на $ 572,6 млн и процентов по ним. Все это будет существенно влиять на поведение украинского ресурсного и валютного рынков в течение среды-четверга.

Сохранится также влияние фактора скорого наступления периода бюджетных расчетов у клиентов банков, а также все ближе период завершения операций компаний по году. Это увеличивает статистику торгов и мы прогнозируем на сегодня объем операций на межбанке в пределах до $ 200 млн при проведении до 600−680 сделок. Особенно в том случае, если к обычным клиентским расчетам добавятся и спекулятивные сделки по паре евро/гривна.

Как и вчера, попытки сыграть «на повышение» продолжатся и сегодня. А НБУ снова придется активно участвовать в торгах, проводя интервенции для погашения курсовых колебаний.

news.finance.ua
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:18

27.16/27.25
30.55/30.70
https://t.me/exochange

*Відправлено з Чату
exo
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:20

  proftpd66 написав:
  asti написав:Так а на чём растем?
Кто-нибудь знает?


Январь февраль 28.4 жизненно


В феврале нас спасет омикрон, как обещает МОЗ.
Опять локдаун, опять валюта никому не нужна.

Харьков менки - 27.15 - 27.30.

На МБ:
Две недели назад - "А, все пропало, Путлер нападет, ракета летит, скупаем баксы!"
Неделю назад - "Все нищак, Путлер не нападет, идем на 26,5, сливаем баксы!"
Сегодня - "А, все пропало! (???) Ракета летит, скупаем баксы!"

Я-то хожу просто за трендом, но "ничо не понимаю!" (с)
Ощущение искусственности происходящего не покидает меня.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:24

  asti написав:Так а на чём растем? Кто-нибудь знает?

Казначейство начало платить. Гетманцев давит ндсскрутки,"мыши беспокойно визжат".Пумб "избавляется" от гривны.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:32

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.12.2021.................27,1657
Гривна потеряла 17 копеек.

МКГ*............7.2747............7.2304...........-0.61%

Открылись на 5.5 копеек выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе плавно пошли вверх и за 40 минут выросли на 2 копейки. После этого движение ускорилось, за следующие 50 минут выросли на 7 копеек.
В мире доллар с вечера рос, к полуночи достиг недельного максимума, после чего немного откатился.
Справочный курс встретили котировками 27.2100 - 27.2300, что на 9 копеек выше открытия.

НБУ вчера продал 50 млн.
Остатки на коррсчетах уменьшились.
Ликвидность утекала в суточные сертификаты, наличные и в НБУ в процессе интервенции. На другой чаше весов были только умеренные расходы казначейства, которые общей тенденции противостоять не смогли.

В понедельник объем МБ обвалился с 730.9 до 426.9 млн. Чистый спрос составил 421.9 млн. Еще недавно такие обороты выглядели бы средними, а теперь это минимум за месяц. Впрочем, для понедельника сойдет. Клиентский спрос вырос и превысил сократившееся предложение.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.

  kluychkooleg написав:Я-то хожу просто за трендом, но "ничо не понимаю!" (с)
Ощущение искусственности происходящего не покидает меня.

Могущественный Бог рынка манипулирует курсами. Надо принести ему жертву :)

Я тоже ничего не понимаю, но считаю это вполне естественным.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:39

Газ 1500$ ( курсовая пила жрет ваши деньги )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:50

Харьков менки - 27.20 (25) - 27.30 (35).
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 15 гру, 2021 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:50

  vitaliian написав:Зачем покупать елку когда после 10.01 на любой мусорке их по 30 штук в ассортименте елки как доллары, после девала никому не нужны?

Ну это обряд такой ( ну типа как шаман с бубном ); так положенно или наложенно ( не помню кем это все было придуманно и с какой целью ; но факт - есть факт )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:54

  sani_2012 написав:
  vitaliian написав:Зачем покупать елку когда после 10.01 на любой мусорке их по 30 штук в ассортименте елки как доллары, после девала никому не нужны?

Ну это обряд такой ( ну типа как шаман с бубном ); так положенно или наложенно ( не помню кем это все было придуманно и с какой целью ; но факт - есть факт )

*Відправлено з Чату


Продавцы елок и придумали, ясное дело.
В любой ситуации ищи, кому выгодно.
По графику ощущение, что НБУ таки вышел.
Добежали до 27.25 и оскочили.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:57

  sani_2012 написав:Газ 1500$ ( курсовая пила жрет ваши деньги )

*Відправлено з Чату


Это безумие. Я думаю, в ближайшие месяцы цена упадет в разы, газпром не сможет вечно манипулировать ценами таким образом, даже если имеет кротов по всей Европе - Европа обанкротится с такими ценами на газ или полностью придется переходить на другие источники/альтернативные поставки. Все силы сейчас брошены на поддержание такой ситуации для давления на нас и на Европу, чтоб не мешала северному потоку и агрессивным планам кремля.
Вот где же эти космические бабки, вопрос. Уровень жизни рашкованов не растет, зарплаты на уровне наших, на пенсию вообще уже в 65 будут идти при средней продолжительности жизни мужчин 66... Кому всю жизнь платить взносы, непонятно. Не говоря уже о правах человека и свободах. И они еще что-то там хорохорятся.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Сер 15 гру, 2021 13:04, всього редагувалось 2 разів.
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