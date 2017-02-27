asti написав:Так а на чём растем? Кто-нибудь знает?
Среда продолжит тенденции этой недели на валютном рынке и будет держать в напряжении всех участников торгов. Скучно сегодня не будет никому: ни банкам, ни клиентам, ни Нацбанку.
А зарабатывать финансисты будут не только за счет операций по обычной покупке/продаже валюты для клиентов, но и на волатильности курса евро как относительно доллара, так и относительно гривны. 15 декабря заседание ФРС США и мнения аналитиков в части дальнейшего поведения американского регулятора кардинально разные. Основная интрига – в каких пределах и в какие сроки ФРС будет сворачивать политику «количественного смягчения», а также когда произойдет повышение процентной ставки, что сделает доллар более привлекательным для инвесторов. Ралли по паре евро/доллар и скачки курса евро относительно гривны — неизбежны. И банкиры хотят на этом прилично заработать.
Кроме этого, сегодня пройдут не только расчеты инвесторов с Минфином Украины по вчерашнему аукциону по ОВГЗ на сумму в эквиваленте 10,777 млрд гривен, но и погашение Минфином процентов по 10 выпускам гривневых облигаций, а завтра — погашение валютных бумаг на $ 572,6 млн и процентов по ним. Все это будет существенно влиять на поведение украинского ресурсного и валютного рынков в течение среды-четверга.
Сохранится также влияние фактора скорого наступления периода бюджетных расчетов у клиентов банков, а также все ближе период завершения операций компаний по году. Это увеличивает статистику торгов и мы прогнозируем на сегодня объем операций на межбанке в пределах до $ 200 млн при проведении до 600−680 сделок. Особенно в том случае, если к обычным клиентским расчетам добавятся и спекулятивные сделки по паре евро/гривна.
Как и вчера, попытки сыграть «на повышение» продолжатся и сегодня. А НБУ снова придется активно участвовать в торгах, проводя интервенции для погашения курсовых колебаний.
asti написав:Так а на чём растем? Кто-нибудь знает?
Январь февраль 28.4 жизненно
В феврале нас спасет омикрон, как обещает МОЗ. Опять локдаун, опять валюта никому не нужна.
Харьков менки - 27.15 - 27.30.
На МБ: Две недели назад - "А, все пропало, Путлер нападет, ракета летит, скупаем баксы!" Неделю назад - "Все нищак, Путлер не нападет, идем на 26,5, сливаем баксы!" Сегодня - "А, все пропало! (???) Ракета летит, скупаем баксы!"
Я-то хожу просто за трендом, но "ничо не понимаю!" (с) Ощущение искусственности происходящего не покидает меня.
Открылись на 5.5 копеек выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе плавно пошли вверх и за 40 минут выросли на 2 копейки. После этого движение ускорилось, за следующие 50 минут выросли на 7 копеек. В мире доллар с вечера рос, к полуночи достиг недельного максимума, после чего немного откатился. Справочный курс встретили котировками 27.2100 - 27.2300, что на 9 копеек выше открытия.
НБУ вчера продал 50 млн. Остатки на коррсчетах уменьшились. Ликвидность утекала в суточные сертификаты, наличные и в НБУ в процессе интервенции. На другой чаше весов были только умеренные расходы казначейства, которые общей тенденции противостоять не смогли.
В понедельник объем МБ обвалился с 730.9 до 426.9 млн. Чистый спрос составил 421.9 млн. Еще недавно такие обороты выглядели бы средними, а теперь это минимум за месяц. Впрочем, для понедельника сойдет. Клиентский спрос вырос и превысил сократившееся предложение.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
kluychkooleg написав:Я-то хожу просто за трендом, но "ничо не понимаю!" (с) Ощущение искусственности происходящего не покидает меня.
Могущественный Бог рынка манипулирует курсами. Надо принести ему жертву
Я тоже ничего не понимаю, но считаю это вполне естественным.
Это безумие. Я думаю, в ближайшие месяцы цена упадет в разы, газпром не сможет вечно манипулировать ценами таким образом, даже если имеет кротов по всей Европе - Европа обанкротится с такими ценами на газ или полностью придется переходить на другие источники/альтернативные поставки. Все силы сейчас брошены на поддержание такой ситуации для давления на нас и на Европу, чтоб не мешала северному потоку и агрессивным планам кремля. Вот где же эти космические бабки, вопрос. Уровень жизни рашкованов не растет, зарплаты на уровне наших, на пенсию вообще уже в 65 будут идти при средней продолжительности жизни мужчин 66... Кому всю жизнь платить взносы, непонятно. Не говоря уже о правах человека и свободах. И они еще что-то там хорохорятся.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Сер 15 гру, 2021 13:04, всього редагувалось 2 разів.