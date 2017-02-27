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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 гру, 2021 12:57
Успіх написав: sani_2012 написав:
Не забываем заплатить за коммуналку и купить ёлку и икорку...*Відправлено з Чату
..перед цим - здати трохи долярчиків на це
Иронию оценил.
зачем такое делать если у всех на форуме есть понимание грейс периода кредитных карт без оплаты %
========
на чем рост ?
11:55 Рост котировок продолжается, прошла первая сделка с продажей валюты от НБУ по 27,22.
11:17 Желающих купить в 3 раза больше, чем желающих продать. Объем заявок на покупку - 10 млн. долл., на продажу - 3,5 млн. долл.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 12:59
Сибарит
Здравствуйте .
Всем Здоровья и Хорошего настроения.
Тут на соседнем форуме "Аксана " в прошлом , призывает всех все доллары немедленно сбросить !
Виноватым называет Игоря Валерьевича Корейко ,лично.
А Вы про ...."Могущественный Бог рынка манипулирует курсами. Надо принести ему жертву"
Чем жертвовать.....деньгами , нервами ,бизнесом
У нас 27.10-27.25-30 на окнах .
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холява
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Додано: Сер 15 гру, 2021 13:03
холява написав:
Тут на соседнем форуме "Аксана " в прошлом , призывает всех все доллары немедленно сбросить !
Это где такое? И ху из "Аксана"?
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kluychkooleg
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Додано: Сер 15 гру, 2021 13:09
kluychkooleg
Это старая любовь ,которая обожала серфинг и ролики .
Позавчера была в Польше , вчера писала из офиса в Германии , сегодня не знаю откуда ,но в курсе всех дел по Украине .
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холява
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Додано: Сер 15 гру, 2021 13:11
🇺🇸USD/🇺🇦UAH
27.15-27.28
🇪🇺EUR/🇺🇦UAH
30.55-30.70
🇪🇺EUR/🇺🇸USD
1.1240-1.1270*Відправлено з Чату
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exo
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Додано: Сер 15 гру, 2021 13:16
hxbbgaf написав:
Это безумие. Я думаю, в ближайшие месяцы цена упадет в разы, газпром не сможет вечно манипулировать ценами таким образом, даже если имеет кротов по всей Европе - Европа обанкротится с такими ценами на газ или полностью придется переходить на другие источники/альтернативные поставки. Все силы сейчас брошены на поддержание такой ситуации для давления на нас и на Европу, чтоб не мешала северному потоку и агрессивным планам кремля. Вот где же эти космические бабки, вопрос. Уровень жизни рашковано
Может зима , холода ( кто то где-то замерзает )*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: Сер 15 гру, 2021 13:17
холява написав:kluychkooleg
Это старая любовь ,которая обожала серфинг и ролики .
Позавчера была в Польше , вчера писала из офиса в Германии , сегодня не знаю откуда ,но в курсе всех дел по Украине .
Ссылку так и не дали. Понимаю, любовь не терпит посторонних глаз.
О каком хоть ресурсе речь идет? Пришлите ссыдку в личку.
Вдруг там что-то полезное пишут.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Сер 15 гру, 2021 13:28, всього редагувалось 2 разів.
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kluychkooleg
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Додано: Сер 15 гру, 2021 13:17
холява написав:kluychkooleg
Это старая любовь ,которая обожала серфинг и ролики .
Позавчера была в Польше , вчера писала из офиса в Германии , сегодня не знаю откуда ,но в курсе всех дел по Украине .
Помним, помним. Малфик тоже на том ресурсе?
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striped
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Додано: Сер 15 гру, 2021 13:21
striped написав: холява написав:kluychkooleg
Это старая любовь ,которая обожала серфинг и ролики .
Позавчера была в Польше , вчера писала из офиса в Германии , сегодня не знаю откуда ,но в курсе всех дел по Украине .
Помним, помним. Малфик тоже на том ресурсе?
Не Малфика нет , но есть много людей с нашего форума !
....не менее колоритных.
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холява
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Додано: Сер 15 гру, 2021 13:22
Сенат США принял закон о повышении лимита госдолга на $2,5 трлн - до $31,4 трлн, сообщает C-SPAN.
За проголосовали 50 сенаторов, против - 49.
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