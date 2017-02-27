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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 87018702870387048705>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 151
Віддаю перевагу гривні
5%
7
10%
3%
5
20%
5%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
9%
14
60%
2%
3
70%
13%
20
більше 80%
57%
86
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:57

  Успіх написав:
  sani_2012 написав:Не забываем заплатить за коммуналку и купить ёлку и икорку...

*Відправлено з Чату

..перед цим - здати трохи долярчиків на це :mrgreen:
Иронию оценил.

зачем такое делать если у всех на форуме есть понимание грейс периода кредитных карт без оплаты %

========
на чем рост ? :shock:
11:55 Рост котировок продолжается, прошла первая сделка с продажей валюты от НБУ по 27,22.
11:17 Желающих купить в 3 раза больше, чем желающих продать. Объем заявок на покупку - 10 млн. долл., на продажу - 3,5 млн. долл.
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:59

Сибарит
Здравствуйте .
Всем Здоровья и Хорошего настроения.
Тут на соседнем форуме "Аксана " в прошлом , призывает всех все доллары немедленно сбросить !
Виноватым называет Игоря Валерьевича Корейко ,лично.
А Вы про ...."Могущественный Бог рынка манипулирует курсами. Надо принести ему жертву"

Чем жертвовать.....деньгами , нервами ,бизнесом
У нас 27.10-27.25-30 на окнах .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:03

  холява написав:Тут на соседнем форуме "Аксана " в прошлом , призывает всех все доллары немедленно сбросить !


Это где такое? И ху из "Аксана"?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:09

kluychkooleg
Это старая любовь ,которая обожала серфинг и ролики .
Позавчера была в Польше , вчера писала из офиса в Германии , сегодня не знаю откуда ,но в курсе всех дел по Украине .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:11

🇺🇸USD﻿﻿﻿﻿/🇺🇦UAH

27.15-27.28

🇪🇺EUR/🇺🇦﻿U﻿AH﻿

﻿ 30.55-30.70﻿

🇪🇺EUR/🇺🇸USD﻿﻿

1.1240-1.1270﻿﻿

*Відправлено з Чату
exo
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:16

  hxbbgaf написав:Это безумие. Я думаю, в ближайшие месяцы цена упадет в разы, газпром не сможет вечно манипулировать ценами таким образом, даже если имеет кротов по всей Европе - Европа обанкротится с такими ценами на газ или полностью придется переходить на другие источники/альтернативные поставки. Все силы сейчас брошены на поддержание такой ситуации для давления на нас и на Европу, чтоб не мешала северному потоку и агрессивным планам кремля. Вот где же эти космические бабки, вопрос. Уровень жизни рашковано

Может зима , холода ( кто то где-то замерзает )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:17

  холява написав:kluychkooleg
Это старая любовь ,которая обожала серфинг и ролики .
Позавчера была в Польше , вчера писала из офиса в Германии , сегодня не знаю откуда ,но в курсе всех дел по Украине .


Ссылку так и не дали. Понимаю, любовь не терпит посторонних глаз.
О каком хоть ресурсе речь идет? Пришлите ссыдку в личку.
Вдруг там что-то полезное пишут.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 15 гру, 2021 13:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:17

  холява написав:kluychkooleg
Это старая любовь ,которая обожала серфинг и ролики .
Позавчера была в Польше , вчера писала из офиса в Германии , сегодня не знаю откуда ,но в курсе всех дел по Украине .


Помним, помним. Малфик тоже на том ресурсе?
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:21

  striped написав:
  холява написав:kluychkooleg
Это старая любовь ,которая обожала серфинг и ролики .
Позавчера была в Польше , вчера писала из офиса в Германии , сегодня не знаю откуда ,но в курсе всех дел по Украине .


Помним, помним. Малфик тоже на том ресурсе?


Не Малфика нет , но есть много людей с нашего форума !

....не менее колоритных.
холява
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:22

Сенат США принял закон о повышении лимита госдолга на $2,5 трлн - до $31,4 трлн, сообщает C-SPAN.

За проголосовали 50 сенаторов, против - 49.
Xenon
 
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