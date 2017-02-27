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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 87018702870387048705>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 151
Віддаю перевагу гривні
5%
7
10%
3%
5
20%
5%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
9%
14
60%
2%
3
70%
13%
20
більше 80%
57%
86
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:59

Сибарит
Здравствуйте .
Всем Здоровья и Хорошего настроения.
Тут на соседнем форуме "Аксана " в прошлом , призывает всех все доллары немедленно сбросить !
Виноватым называет Игоря Валерьевича Корейко ,лично.
А Вы про ...."Могущественный Бог рынка манипулирует курсами. Надо принести ему жертву"

Чем жертвовать.....деньгами , нервами ,бизнесом
У нас 27.10-27.25-30 на окнах .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:03

  холява написав:Тут на соседнем форуме "Аксана " в прошлом , призывает всех все доллары немедленно сбросить !


Это где такое? И ху из "Аксана"?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:09

kluychkooleg
Это старая любовь ,которая обожала серфинг и ролики .
Позавчера была в Польше , вчера писала из офиса в Германии , сегодня не знаю откуда ,но в курсе всех дел по Украине .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:11

🇺🇸USD﻿﻿﻿﻿/🇺🇦UAH

27.15-27.28

🇪🇺EUR/🇺🇦﻿U﻿AH﻿

﻿ 30.55-30.70﻿

🇪🇺EUR/🇺🇸USD﻿﻿

1.1240-1.1270﻿﻿

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exo
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:16

  hxbbgaf написав:Это безумие. Я думаю, в ближайшие месяцы цена упадет в разы, газпром не сможет вечно манипулировать ценами таким образом, даже если имеет кротов по всей Европе - Европа обанкротится с такими ценами на газ или полностью придется переходить на другие источники/альтернативные поставки. Все силы сейчас брошены на поддержание такой ситуации для давления на нас и на Европу, чтоб не мешала северному потоку и агрессивным планам кремля. Вот где же эти космические бабки, вопрос. Уровень жизни рашковано

Может зима , холода ( кто то где-то замерзает )

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:17

  холява написав:kluychkooleg
Это старая любовь ,которая обожала серфинг и ролики .
Позавчера была в Польше , вчера писала из офиса в Германии , сегодня не знаю откуда ,но в курсе всех дел по Украине .


Ссылку так и не дали. Понимаю, любовь не терпит посторонних глаз.
О каком хоть ресурсе речь идет? Пришлите ссыдку в личку.
Вдруг там что-то полезное пишут.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 15 гру, 2021 13:28, всього редагувалось 2 разів.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:17

  холява написав:kluychkooleg
Это старая любовь ,которая обожала серфинг и ролики .
Позавчера была в Польше , вчера писала из офиса в Германии , сегодня не знаю откуда ,но в курсе всех дел по Украине .


Помним, помним. Малфик тоже на том ресурсе?
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:21

  striped написав:
  холява написав:kluychkooleg
Это старая любовь ,которая обожала серфинг и ролики .
Позавчера была в Польше , вчера писала из офиса в Германии , сегодня не знаю откуда ,но в курсе всех дел по Украине .


Помним, помним. Малфик тоже на том ресурсе?


Не Малфика нет , но есть много людей с нашего форума !

....не менее колоритных.
холява
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:22

Сенат США принял закон о повышении лимита госдолга на $2,5 трлн - до $31,4 трлн, сообщает C-SPAN.

За проголосовали 50 сенаторов, против - 49.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/50569 ... ogo-dolara
Наш местный воротила ,работающий в розницуц,но де-факто по оптовым курсам банк Львов:
30.550 / 30.650
27.120 / 27.200
Еврик в наличии,
доллар говорят - уже продано, а правда ли это,или опять под заказ собирают-сие неизвестно,раньше такого не было,всегда было всего валом.
Но это офлайн,у девушки кассира.

Считаю,что евро при таком форексе можно покупать по любых курсах,
в начале лета когда брал объект на рн, 1 евро по тогдашним курсам было 1-23, если сейчас пересчитать ,то это 33-58.
А курсы ниже 31.
Вся эта заморочка с тейперингом в штатах уже в следующем году отыграется,
и еврик будет стоить адекватно,если страны-свиньи (ПИГС) не начудят опять.
Справедливым на сегодня считаю курс:
Доллар - 28-50.
Евро-33-50 - 33-80 минимум.

Это просто личное мнение о справедливом на сегодня курсе.
Были осенью в Австрии,полноценный номер,шикарный отель в центре,но на тихой улочке (ну как ,для примера, если бы в 100 метрах от "Глобуса") - 50 евро на одного. Но это с безлимитным завтраком,хорошим добавлю как по нашему вкусу. Курс тогда был 30.
Т.е. вышло 1500 гривен на одного сутки плюс завтрак.Продукты некоторые в Билле,которая в центре у них на каждом шагу кое-что дешевле нашего,кое-что (большинство конечно) дороже.
Шанхай в архитектуре-ноль. Шанхай в парковках-ноль.Много гастеров из Африки, а также небогатых европейских стран. В среднем около 2 тыс.евро,или чуть меньше на руки спрашивал в отеле у нескольких,но это простая непыльная работа, пришел посидел и т.п.Очень давно не был в Одессе, но представляю сколько там за один лишь завтрак сдерут в сезон,не говоря уже о приличном отеле (не хостеле) в самой центральной точке города. Потом возле колеса обозрения их в фантастическом зеленом районе,прямо прицентралье встретил собачника молодого, спрашиваю откуда,что мол и как, говорит из Марокко, вопрос сколько он получает и за что, отвечает 1200 евро чистыми, работа жестами и на ломанном английском отвечает - лежу на диване,или сплю,работать говорит не хочу особо, так как живу в самом прекрасном районе города,в центре по сути, за квартиру платит 500 евро, это очевидно речь шла о социальном жилье,но оно у них - лучше КАНа (это без тени преувеличения), лично видел несколько комплексов - это сказка наяву, да еще и в прицентралье,малоэтажные к тому же 5-6 этажей, придомой как футбольное поле,все вылизано, уютненько так.
Потом спрашиваю одной среднего возраста пани из Варшавы,также труд.мигрант, как получить такое жилье ,ее комплекс в том же фантастическом районе (Пратер по памяти о нем говорят местные) и КАН и рядом не ночевал,говорит на котловане написала заявление в частную фирму застройщик, вначале платила 400 евро плюс паркинг, сейчас по истечении 10 лет 600 евро плюс 100 ев.за подземный паркинг,но это трешка под сто метров.
Я это к тому,что у нас все искажено - разрыв в заработках, архитектура, инфраструктура,ну и курсы.
Результат тридцати лет совдепии (это если речь о лв) и тридцати лет олигарх.эк.системы.

Считаю,что это мини эссе в тему валютной ветки,
и несправедливого курса доллар-евро к гривне в стране.
Если гривна подсядет,оно как-то дисбалансы устранятся немного на РН, в аренде квартир и комерции, в ценах на продукты и отдых,и т.п.

Сорян,пока писал пять минут,
Курсы Львов поменял :

27.190 / 27.260
30.580 / 30.680
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