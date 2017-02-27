Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 гру, 2021 13:35
🇺🇸USD/🇺🇦UAH
27.17-27.27
🇪🇺EUR/🇺🇦UAH
30.55-30.69
🇪🇺EUR/🇺🇸USD
1.1240-1.1265
*Відправлено з Чату
exo
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Додано: Сер 15 гру, 2021 13:52
Xenon написав:
Сенат США принял закон о повышении лимита госдолга на $2,5 трлн - до $31,4 трлн, сообщает C-SPAN. За проголосовали 50 сенаторов, против - 49.
видихаєм, наступне очікування краха долара переноситься до грудня 2022
flyman
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Додано: Сер 15 гру, 2021 13:59
hxbbgaf написав:
давления на нас и на Европу, чтоб не мешала северному потоку и агрессивным планам кремля.
Вот где же эти космические бабки, вопрос. Уровень жизни рашкованов не растет, зарплаты на уровне наших,.
как где посмотрите на военный бюджет рф они полностью повторяют экономические "достижения" ссср, может разве что зерно не покупают а продают.
vitaliian
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Додано: Сер 15 гру, 2021 14:01
холява написав: kluychkooleg
Это старая любовь ,которая обожала серфинг и ролики .
Позавчера была в Польше , вчера писала из офиса в Германии , сегодня не знаю откуда ,но в курсе всех дел по Украине .
И безуспешно продает свой хлам
https://www.olx.ua/list/user/3dOg/
Мизантрóп
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Додано: Сер 15 гру, 2021 14:02
yama написав: Успіх написав: sani_2012 написав:
Не забываем заплатить за коммуналку и купить ёлку и икорку...
*Відправлено з Чату
..перед цим - здати трохи долярчиків на це
Иронию оценил.
зачем такое делать если у всех на форуме есть понимание грейс периода кредитных карт без оплаты %
А що, за межами форуму - життя нема?))
А гастріки?
Хіба вони не здають/не будуть здавати, щоб купити подарунки і жратву під ялиночку?))
Успіх
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Додано: Сер 15 гру, 2021 14:03
холява написав: kluychkooleg
Это старая любовь ,которая обожала серфинг и ролики .
Позавчера была в Польше , вчера писала из офиса в Германии , сегодня не знаю откуда ,но в курсе всех дел по Украине .
Это та которая оказалась мужиком?
prosecutor
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Додано: Сер 15 гру, 2021 14:17
холява написав: kluychkooleg
Это старая любовь ,которая обожала серфинг и ролики .
Позавчера была в Польше , вчера писала из офиса в Германии , сегодня не знаю откуда ,но в курсе всех дел по Украине .
А свого ютуб-каналу вона часом не веде?
Успіх
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Додано: Сер 15 гру, 2021 14:25
Успіх написав: холява написав: kluychkooleg
Это старая любовь ,которая обожала серфинг и ролики .
Позавчера была в Польше , вчера писала из офиса в Германии , сегодня не знаю откуда ,но в курсе всех дел по Украине .
А свого ютуб-каналу вона часом не веде?
він
flyman
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