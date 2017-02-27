RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8702870387048705>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 151
Віддаю перевагу гривні
5%
7
10%
3%
5
20%
5%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
9%
14
60%
2%
3
70%
13%
20
більше 80%
57%
86
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:35

🇺🇸USD/🇺🇦UAH
27.17-27.27
🇪🇺EUR/🇺🇦UAH
30.55-30.69
🇪🇺EUR/🇺🇸USD
1.1240-1.1265

*Відправлено з Чату
exo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 269
З нами з: 22.09.15
Подякував: 27 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:52

  Xenon написав:
Сенат США принял закон о повышении лимита госдолга на $2,5 трлн - до $31,4 трлн, сообщает C-SPAN.

За проголосовали 50 сенаторов, против - 49.

видихаєм, наступне очікування краха долара переноситься до грудня 2022
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27247
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1347 раз.
Подякували: 2302 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:59

  hxbbgaf написав:давления на нас и на Европу, чтоб не мешала северному потоку и агрессивным планам кремля.
Вот где же эти космические бабки, вопрос. Уровень жизни рашкованов не растет, зарплаты на уровне наших,.

как где посмотрите на военный бюджет рф они полностью повторяют экономические "достижения" ссср, может разве что зерно не покупают а продают.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9665
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1692 раз.
Подякували: 2467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:01

  холява написав:kluychkooleg
Это старая любовь ,которая обожала серфинг и ролики .
Позавчера была в Польше , вчера писала из офиса в Германии , сегодня не знаю откуда ,но в курсе всех дел по Украине .

И безуспешно продает свой хлам
https://www.olx.ua/list/user/3dOg/
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6407
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1237 раз.
Подякували: 1243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:02

  yama написав:
  Успіх написав:
  sani_2012 написав:Не забываем заплатить за коммуналку и купить ёлку и икорку...

*Відправлено з Чату

..перед цим - здати трохи долярчиків на це :mrgreen:
Иронию оценил.

зачем такое делать если у всех на форуме есть понимание грейс периода кредитных карт без оплаты %

А що, за межами форуму - життя нема?))
А гастріки?
Хіба вони не здають/не будуть здавати, щоб купити подарунки і жратву під ялиночку?))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2229
З нами з: 18.03.21
Подякував: 69 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:03

  холява написав:kluychkooleg
Это старая любовь ,которая обожала серфинг и ролики .
Позавчера была в Польше , вчера писала из офиса в Германии , сегодня не знаю откуда ,но в курсе всех дел по Украине .



Это та которая оказалась мужиком?
prosecutor
 
Повідомлень: 250
З нами з: 29.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:05

  prosecutor написав:
  холява написав:kluychkooleg
Это старая любовь ,которая обожала серфинг и ролики .
Позавчера была в Польше , вчера писала из офиса в Германии , сегодня не знаю откуда ,но в курсе всех дел по Украине .



Это та которая оказалась мужиком?

Зображення
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6407
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1237 раз.
Подякували: 1243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:14

  Мизантрóп написав:
  prosecutor написав:
  холява написав:kluychkooleg
Это старая любовь ,которая обожала серфинг и ролики .
Позавчера была в Польше , вчера писала из офиса в Германии , сегодня не знаю откуда ,но в курсе всех дел по Украине .



Это та которая оказалась мужиком?

Зображення

А своє фото для чого кидати сюди? :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2229
З нами з: 18.03.21
Подякував: 69 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:17

  холява написав:kluychkooleg
Это старая любовь ,которая обожала серфинг и ролики .
Позавчера была в Польше , вчера писала из офиса в Германии , сегодня не знаю откуда ,но в курсе всех дел по Украине .

А свого ютуб-каналу вона часом не веде? :)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2229
З нами з: 18.03.21
Подякував: 69 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:25

  Успіх написав:
  холява написав:kluychkooleg
Это старая любовь ,которая обожала серфинг и ролики .
Позавчера была в Польше , вчера писала из офиса в Германии , сегодня не знаю откуда ,но в курсе всех дел по Украине .

А свого ютуб-каналу вона часом не веде? :)

він
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27247
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1347 раз.
Подякували: 2302 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 8702870387048705>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2908, 2909, 2910
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29090 16260819
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 гру, 2021 11:36
Xenon
Валютный рынок в мире 1 ... 788, 789, 790
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7895 15502623
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 гру, 2021 11:22
Vic
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 132, 133, 134
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1330 4551658
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 гру, 2021 13:57
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.