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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8701870287038704>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 151
Віддаю перевагу гривні
5%
7
10%
3%
5
20%
5%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
9%
14
60%
2%
3
70%
13%
20
більше 80%
57%
86
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:59

Сибарит
Здравствуйте .
Всем Здоровья и Хорошего настроения.
Тут на соседнем форуме "Аксана " в прошлом , призывает всех все доллары немедленно сбросить !
Виноватым называет Игоря Валерьевича Корейко ,лично.
А Вы про ...."Могущественный Бог рынка манипулирует курсами. Надо принести ему жертву"

Чем жертвовать.....деньгами , нервами ,бизнесом
У нас 27.10-27.25-30 на окнах .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:11

🇺🇸USD﻿﻿﻿﻿/🇺🇦UAH

27.15-27.28

🇪🇺EUR/🇺🇦﻿U﻿AH﻿

﻿ 30.55-30.70﻿

🇪🇺EUR/🇺🇸USD﻿﻿

1.1240-1.1270﻿﻿

*Відправлено з Чату
exo
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:22

Сенат США принял закон о повышении лимита госдолга на $2,5 трлн - до $31,4 трлн, сообщает C-SPAN.

За проголосовали 50 сенаторов, против - 49.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/50569 ... ogo-dolara
Наш местный воротила ,работающий в розницуц,но де-факто по оптовым курсам банк Львов:
30.550 / 30.650
27.120 / 27.200
Еврик в наличии,
доллар говорят - уже продано, а правда ли это,или опять под заказ собирают-сие неизвестно,раньше такого не было,всегда было всего валом.
Но это офлайн,у девушки кассира.

Считаю,что евро при таком форексе можно покупать по любых курсах,
в начале лета когда брал объект на рн, 1 евро по тогдашним курсам было 1-23, если сейчас пересчитать ,то это 33-58.
А курсы ниже 31.
Вся эта заморочка с тейперингом в штатах уже в следующем году отыграется,
и еврик будет стоить адекватно,если страны-свиньи (ПИГС) не начудят опять.
Справедливым на сегодня считаю курс:
Доллар - 28-50.
Евро-33-50 - 33-80 минимум.

Это просто личное мнение о справедливом на сегодня курсе.
Были осенью в Австрии,полноценный номер,шикарный отель в центре,но на тихой улочке (ну как ,для примера, если бы в 100 метрах от "Глобуса") - 50 евро на одного. Но это с безлимитным завтраком,хорошим добавлю как по нашему вкусу. Курс тогда был 30.
Т.е. вышло 1500 гривен на одного сутки плюс завтрак.Продукты некоторые в Билле,которая в центре у них на каждом шагу кое-что дешевле нашего,кое-что (большинство конечно) дороже.
Шанхай в архитектуре-ноль. Шанхай в парковках-ноль.Много гастеров из Африки, а также небогатых европейских стран. В среднем около 2 тыс.евро,или чуть меньше на руки спрашивал в отеле у нескольких,но это простая непыльная работа, пришел посидел и т.п.Очень давно не был в Одессе, но представляю сколько там за один лишь завтрак сдерут в сезон,не говоря уже о приличном отеле (не хостеле) в самой центральной точке города. Потом возле колеса обозрения их в фантастическом зеленом районе,прямо прицентралье встретил собачника молодого, спрашиваю откуда,что мол и как, говорит из Марокко, вопрос сколько он получает и за что, отвечает 1200 евро чистыми, работа жестами и на ломанном английском отвечает - лежу на диване,или сплю,работать говорит не хочу особо, так как живу в самом прекрасном районе города,в центре по сути, за квартиру платит 500 евро, это очевидно речь шла о социальном жилье,но оно у них - лучше КАНа (это без тени преувеличения), лично видел несколько комплексов - это сказка наяву, да еще и в прицентралье,малоэтажные к тому же 5-6 этажей, придомой как футбольное поле,все вылизано, уютненько так.
Потом спрашиваю одной среднего возраста пани из Варшавы,также труд.мигрант, как получить такое жилье ,ее комплекс в том же фантастическом районе (Пратер по памяти о нем говорят местные) и КАН и рядом не ночевал,говорит на котловане написала заявление в частную фирму застройщик, вначале платила 400 евро плюс паркинг, сейчас по истечении 10 лет 600 евро плюс 100 ев.за подземный паркинг,но это трешка под сто метров.
Я это к тому,что у нас все искажено - разрыв в заработках, архитектура, инфраструктура,ну и курсы.
Результат тридцати лет совдепии (это если речь о лв) и тридцати лет олигарх.эк.системы.

Считаю,что это мини эссе в тему валютной ветки,
и несправедливого курса доллар-евро к гривне в стране.
Если гривна подсядет,оно как-то дисбалансы устранятся немного на РН, в аренде квартир и комерции, в ценах на продукты и отдых,и т.п.

Сорян,пока писал пять минут,
Курсы Львов поменял :

27.190 / 27.260
30.580 / 30.680
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:35

🇺🇸USD/🇺🇦UAH
27.17-27.27
🇪🇺EUR/🇺🇦UAH
30.55-30.69
🇪🇺EUR/🇺🇸USD
1.1240-1.1265

*Відправлено з Чату
exo
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:52

  Xenon написав:
Сенат США принял закон о повышении лимита госдолга на $2,5 трлн - до $31,4 трлн, сообщает C-SPAN.

За проголосовали 50 сенаторов, против - 49.

видихаєм, наступне очікування краха долара переноситься до грудня 2022
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:59

  hxbbgaf написав:давления на нас и на Европу, чтоб не мешала северному потоку и агрессивным планам кремля.
Вот где же эти космические бабки, вопрос. Уровень жизни рашкованов не растет, зарплаты на уровне наших,.

как где посмотрите на военный бюджет рф они полностью повторяют экономические "достижения" ссср, может разве что зерно не покупают а продают.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:02

  yama написав:
  Успіх написав:
  sani_2012 написав:Не забываем заплатить за коммуналку и купить ёлку и икорку...

*Відправлено з Чату

..перед цим - здати трохи долярчиків на це :mrgreen:
Иронию оценил.

зачем такое делать если у всех на форуме есть понимание грейс периода кредитных карт без оплаты %

А що, за межами форуму - життя нема?))
А гастріки?
Хіба вони не здають/не будуть здавати, щоб купити подарунки і жратву під ялиночку?))
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:58

  hxbbgaf написав:
  sani_2012 написав:Газ 1500$ ( курсовая пила жрет ваши деньги )

*Відправлено з Чату

Это безумие.
Вот где же эти космические бабки, вопрос.


Якщо газ коштує 1500, це ще не означає, що його гребуть по тій ціні.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:00

  sergey_sryvkin написав:
  hxbbgaf написав:
  sani_2012 написав:Газ 1500$ ( курсовая пила жрет ваши деньги )

*Відправлено з Чату

Это безумие.
Вот где же эти космические бабки, вопрос.


Якщо газ коштує 1500, це ще не означає, що його гребуть по тій ціні.



Доходы Газпрома от продажи газа удвоились

За десять месяцев 2021 года российский получил от экспорта газа $39,58 млрд - это более чем вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в понедельник, 13 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на данные ФТС.

Физический объем экспорта газа за отчетный период вырос на 5,7% и достиг 171,5 млрд куб. м.

При этом отмечается, что в октябре Газпром снизил экспорт на 9,3% по сравнению с августом - до 13,9 млрд кубометров. Но в стоимостном выражении экспорт газа увеличился на 30,8%, до $6,17 млрд.
Xenon
 
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