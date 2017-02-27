Додано: Сер 15 гру, 2021 13:27

Наш местный воротила ,работающий в розницуц,но де-факто по оптовым курсам банк Львов:30.550 / 30.65027.120 / 27.200Еврик в наличии,доллар говорят - уже продано, а правда ли это,или опять под заказ собирают-сие неизвестно,раньше такого не было,всегда было всего валом.Но это офлайн,у девушки кассира.Считаю,что евро при таком форексе можно покупать по любых курсах,в начале лета когда брал объект на рн, 1 евро по тогдашним курсам было 1-23, если сейчас пересчитать ,то это 33-58.А курсы ниже 31.Вся эта заморочка с тейперингом в штатах уже в следующем году отыграется,и еврик будет стоить адекватно,если страны-свиньи (ПИГС) не начудят опять.Справедливым на сегодня считаю курс:Доллар - 28-50.Евро-33-50 - 33-80 минимум.Это просто личное мнение о справедливом на сегодня курсе.Были осенью в Австрии,полноценный номер,шикарный отель в центре,но на тихой улочке (ну как ,для примера, если бы в 100 метрах от "Глобуса") - 50 евро на одного. Но это с безлимитным завтраком,хорошим добавлю как по нашему вкусу. Курс тогда был 30.Т.е. вышло 1500 гривен на одного сутки плюс завтрак.Продукты некоторые в Билле,которая в центре у них на каждом шагу кое-что дешевле нашего,кое-что (большинство конечно) дороже.Шанхай в архитектуре-ноль. Шанхай в парковках-ноль.Много гастеров из Африки, а также небогатых европейских стран. В среднем около 2 тыс.евро,или чуть меньше на руки спрашивал в отеле у нескольких,но это простая непыльная работа, пришел посидел и т.п.Очень давно не был в Одессе, но представляю сколько там за один лишь завтрак сдерут в сезон,не говоря уже о приличном отеле (не хостеле) в самой центральной точке города. Потом возле колеса обозрения их в фантастическом зеленом районе,прямо прицентралье встретил собачника молодого, спрашиваю откуда,что мол и как, говорит из Марокко, вопрос сколько он получает и за что, отвечает 1200 евро чистыми, работа жестами и на ломанном английском отвечает - лежу на диване,или сплю,работать говорит не хочу особо, так как живу в самом прекрасном районе города,в центре по сути, за квартиру платит 500 евро, это очевидно речь шла о социальном жилье,но оно у них - лучше КАНа (это без тени преувеличения), лично видел несколько комплексов - это сказка наяву, да еще и в прицентралье,малоэтажные к тому же 5-6 этажей, придомой как футбольное поле,все вылизано, уютненько так.Потом спрашиваю одной среднего возраста пани из Варшавы,также труд.мигрант, как получить такое жилье ,ее комплекс в том же фантастическом районе (Пратер по памяти о нем говорят местные) и КАН и рядом не ночевал,говорит на котловане написала заявление в частную фирму застройщик, вначале платила 400 евро плюс паркинг, сейчас по истечении 10 лет 600 евро плюс 100 ев.за подземный паркинг,но это трешка под сто метров.Я это к тому,что у нас все искажено - разрыв в заработках, архитектура, инфраструктура,ну и курсы.Результат тридцати лет совдепии (это если речь о лв) и тридцати лет олигарх.эк.системы.Считаю,что это мини эссе в тему валютной ветки,и несправедливого курса доллар-евро к гривне в стране.Если гривна подсядет,оно как-то дисбалансы устранятся немного на РН, в аренде квартир и комерции, в ценах на продукты и отдых,и т.п.Сорян,пока писал пять минут,Курсы Львов поменял :27.190 / 27.26030.580 / 30.680