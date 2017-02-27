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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8701870287038704

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 151
Віддаю перевагу гривні
5%
7
10%
3%
5
20%
5%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
9%
14
60%
2%
3
70%
13%
20
більше 80%
57%
86
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:09

27.10/27.20

*Відправлено з Чату
exo
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:12

  kluychkooleg написав:
  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:Евро меня постоянно удивляет. То у них курс продажи Евро выше рынка, то значительно ниже.
в этом вся привлекательность ойро, смотришь на форексе - рост а банки по прежнему продают по вчерашнему курсу, смотришь на форексе падение, а банки по прежнему его покупают ( а тут облом, покупают всегда дешевле форекса). Короче по евро дёшево купил, по кросскурсу перевернулся в доллар и дорого продал. Сдавать евро в банки очень не выгодно. И долго с ним сидеть тоже. Мелких копюр никогда нет, покупать только кратно 50. Каждую бумажку рассматривают под микроскопом, проверка евро намного тщательнее чем долларов.


Не понятно, зачем его покупать мелкими купюрами. Ну разве что для поездки. Так и то на это карты в Евро есть. Ну и насчет разглядывания. Евро обычно свежее долларов, менее затасканные, поэтому с Евро проблем не помню, а вот с долларами в обменках и банках много раз. Благо есть банки, которые берут все, даже то, что машинка отказывается считать.
Неудобство Евро в непредсказуемости и большем спреде по сравнению с долларом.

Новая, хрустящая купюра в 500 евро привлекает настолько пристальное внимание в Европе особенно если она у тебя не одна)), что раз попав в такую ситуацию, ты больше их брать не будешь. Карта оно хорошо, но валюту держишь и в качестве подушки безопасности, а тут налу нет альтернатив))
Банки сошли с ума, мне забраковали две абсолютно новых купюры, при этом старые доллары зашли на ура. Что за пятна они на них ищут?, астрономы блин))

Газ предлагают уже по 47000 с всеми вытекающими, горизонт планирования в последнее время настолько сузился что желание как-то доработать до конца года это уже максимальная цель :)
viy
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А тип часом, в чарівному місті Лева - банк з аналогічною назвою світить так
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