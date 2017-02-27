Додано: Сер 15 гру, 2021 17:18

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.............15.12.2021.........16.12.2021дата розрахунку............14.12.2021..........15.12.2021Євро...............................30,534.................30,6186...+0.28%Долар США....................26,9985..................+0.73%После полудня гривна потеряла еще 3 копейки.Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0015.12.2021.................Гривна потеряла 17 копеек.МКГ*............7.2747............7.2304...........Открылись на 5.5 копеек выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе плавно пошли вверх и за 40 минут выросли на 2 копейки. После этого движение ускорилось, за следующие 50 минут выросли на 7 копеек.В мире доллар с вечера рос, к полуночи достиг недельного максимума, после чего немного откатился.Справочный курс встретили котировками 27.2100 - 27.2300, что на 9 копеек выше открытия.После 12, несмотря на интервенцию НБУ, выросли еще на 2.5 копейки, после чего на полкопейки отскочили и ушли на обед. После обеда концепция поменялась. К 15:00 плавно опустились на 2.5 копейки. Потом на полкопейки подросли, но сразу же вернулись обратно.Официальный курс встретили котировками 27.2050 - 27.2250, что на 8.5 копеек выше открытия.Сегодняшний рост происходил после ночного роста доллара в мире. Все на него списать не получится, но прирост официального курса евро выглядит значительно скромнее. После полудня доллар пару раз пытался расти, но в результате вернулся на тот же уровень.После 15-30 снижение продолжилось и к закрытию сессии гривна отыграла еще 4 копейки.В мире доллар к нашему закрытию повторил дневной максимум.Закрылись котировками 27.1650 - 27.1850. За день выросли на 4.5 копейки относительно открытия и на 10 копеек относительно вчерашнего закрытия.Дневной график:Этот день в истории:2020 - 27.7590 (-9) -362019 - 23.4980 (-7) +3702018 - 27.8371 (-3)2017 - 27.6351 (+22)* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.