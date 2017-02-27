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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8702870387048705>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 151
Віддаю перевагу гривні
5%
7
10%
3%
5
20%
5%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
9%
14
60%
2%
3
70%
13%
20
більше 80%
57%
86
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:09

27.10/27.20

*Відправлено з Чату
exo
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:12

  kluychkooleg написав:
  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:Евро меня постоянно удивляет. То у них курс продажи Евро выше рынка, то значительно ниже.
в этом вся привлекательность ойро, смотришь на форексе - рост а банки по прежнему продают по вчерашнему курсу, смотришь на форексе падение, а банки по прежнему его покупают ( а тут облом, покупают всегда дешевле форекса). Короче по евро дёшево купил, по кросскурсу перевернулся в доллар и дорого продал. Сдавать евро в банки очень не выгодно. И долго с ним сидеть тоже. Мелких копюр никогда нет, покупать только кратно 50. Каждую бумажку рассматривают под микроскопом, проверка евро намного тщательнее чем долларов.


Не понятно, зачем его покупать мелкими купюрами. Ну разве что для поездки. Так и то на это карты в Евро есть. Ну и насчет разглядывания. Евро обычно свежее долларов, менее затасканные, поэтому с Евро проблем не помню, а вот с долларами в обменках и банках много раз. Благо есть банки, которые берут все, даже то, что машинка отказывается считать.
Неудобство Евро в непредсказуемости и большем спреде по сравнению с долларом.

Новая, хрустящая купюра в 500 евро привлекает настолько пристальное внимание в Европе особенно если она у тебя не одна)), что раз попав в такую ситуацию, ты больше их брать не будешь. Карта оно хорошо, но валюту держишь и в качестве подушки безопасности, а тут налу нет альтернатив))
Банки сошли с ума, мне забраковали две абсолютно новых купюры, при этом старые доллары зашли на ура. Что за пятна они на них ищут?, астрономы блин))

Газ предлагают уже по 47000 с всеми вытекающими, горизонт планирования в последнее время настолько сузился что желание как-то доработать до конца года это уже максимальная цель :)
viy
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А тип часом, в чарівному місті Лева - банк з аналогічною назвою світить так
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:40

  viy написав:
  vitaliian написав:в этом вся привлекательность ойро, смотришь на форексе - рост а банки по прежнему продают по вчерашнему курсу, смотришь на форексе падение, а банки по прежнему его покупают ( а тут облом, покупают всегда дешевле форекса). Короче по евро дёшево купил, по кросскурсу перевернулся в доллар и дорого продал. Сдавать евро в банки очень не выгодно. И долго с ним сидеть тоже. Мелких копюр никогда нет, покупать только кратно 50. Каждую бумажку рассматривают под микроскопом, проверка евро намного тщательнее чем долларов.

Банки сошли с ума, мне забраковали две абсолютно новых купюры, при этом старые доллары зашли на ура. Что за пятна они на них ищут?, астрономы блин))

Я уже перестал им удивляться, приносишь стопку новеньких пахнущих краской евро, они каждую купюру по полчаса изучают и обязательно часть отбракуют (с 10 к вернули 800) что то у них там не светится какие то цифры или волоски под уф. А они может затерлись или поотпадали вообще из-за трения в пачке. Ну или краска такая. Представляю если так в европе каждую купюру будут на кассе досматривать :D :D :D
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:07

  hxbbgaf написав:
  sani_2012 написав:Газ 1500$ ( курсовая пила жрет ваши деньги )

*Відправлено з Чату

Это безумие.
Вот где же эти космические бабки, вопрос.

На місці вони. Вартові галактики...

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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:18

Итоги сессии

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............15.12.2021.........16.12.2021
дата розрахунку............14.12.2021..........15.12.2021
Євро...............................30,534.................30,6186...+0.28%
Долар США....................26,9985...............27,196...+0.73%
После полудня гривна потеряла еще 3 копейки.

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.12.2021.................27,1657
Гривна потеряла 17 копеек.

МКГ*............7.2747............7.2304...........-0.61%

Открылись на 5.5 копеек выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе плавно пошли вверх и за 40 минут выросли на 2 копейки. После этого движение ускорилось, за следующие 50 минут выросли на 7 копеек.
В мире доллар с вечера рос, к полуночи достиг недельного максимума, после чего немного откатился.
Справочный курс встретили котировками 27.2100 - 27.2300, что на 9 копеек выше открытия.

После 12, несмотря на интервенцию НБУ, выросли еще на 2.5 копейки, после чего на полкопейки отскочили и ушли на обед. После обеда концепция поменялась. К 15:00 плавно опустились на 2.5 копейки. Потом на полкопейки подросли, но сразу же вернулись обратно.
Официальный курс встретили котировками 27.2050 - 27.2250, что на 8.5 копеек выше открытия.

Сегодняшний рост происходил после ночного роста доллара в мире. Все на него списать не получится, но прирост официального курса евро выглядит значительно скромнее. После полудня доллар пару раз пытался расти, но в результате вернулся на тот же уровень.

После 15-30 снижение продолжилось и к закрытию сессии гривна отыграла еще 4 копейки.
В мире доллар к нашему закрытию повторил дневной максимум.
Закрылись котировками 27.1650 - 27.1850. За день выросли на 4.5 копейки относительно открытия и на 10 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Дневной график:
Зображення

Этот день в истории:
2020 - 27.7590 (-9) -36
2019 - 23.4980 (-7) +370

2018 - 27.8371 (-3)
2017 - 27.6351 (+22)

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:42

  hxbbgaf написав:
  sani_2012 написав:Газ 1500$ ( курсовая пила жрет ваши деньги )

*Відправлено з Чату


Это безумие. Я думаю, в ближайшие месяцы цена упадет в разы, газпром не сможет вечно манипулировать ценами таким образом, даже если имеет кротов по всей Европе - Европа обанкротится с такими ценами на газ или полностью придется переходить на другие источники/альтернативные поставки. Все силы сейчас брошены на поддержание такой ситуации для давления на нас и на Европу, чтоб не мешала северному потоку и агрессивным планам кремля.
Вот где же эти космические бабки, вопрос. Уровень жизни рашкованов не растет, зарплаты на уровне наших, на пенсию вообще уже в 65 будут идти при средней продолжительности жизни мужчин 66... Кому всю жизнь платить взносы, непонятно. Не говоря уже о правах человека и свободах. И они еще что-то там хорохорятся.

Це до питання про те, що тут не буде пенсії взагалі? Та хто має років 15-20 стажу, зараз можуть вже "не турбуватися" і шукати собі альтернативу, в тому числі в інших країнах, поки вік дозволяє.
Так собі порівняння вийшло.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:50

  hxbbgaf написав:
  sani_2012 написав:Газ 1500$ ( курсовая пила жрет ваши деньги )

*Відправлено з Чату


Это безумие. Я думаю, в ближайшие месяцы цена упадет в разы, газпром не сможет вечно манипулировать ценами таким образом, даже если имеет кротов по всей Европе - Европа обанкротится с такими ценами на газ или полностью придется переходить на другие источники/альтернативные поставки. Все силы сейчас брошены на поддержание такой ситуации для давления на нас и на Европу, чтоб не мешала северному потоку и агрессивным планам кремля.


Высокие цены на газ пришли из Азии. Но дешевым он в Европе уже не будет, потому что Германия закрывает АЭС и переходит на этот вид топлива. И платить они там согласны $1000+ за 1000 кубов, а те кто временно закрылся, вскоре откроются, просто повысив цены на свою продукцию, и дальше будут жечь газ.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вечер .
Все, кто на проспекте, выставил практически одну и ту же цену
27.15-27.25 ( ОКНА)
Дерущихся за валюту нет.
Возле обменников иногда встречаются машины с двумя волосатыми рогами и красным пятачком на фирменном знаке напоминающие оленя Рудольфа .
Владельцы обменок что ли ......или намек .....
холява
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 18:01

13/21
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exo
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