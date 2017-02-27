27.10/27.20
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 гру, 2021 15:09
27.10/27.20
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 15 гру, 2021 15:12
Новая, хрустящая купюра в 500 евро привлекает настолько пристальное внимание в Европе особенно если она у тебя не одна)), что раз попав в такую ситуацию, ты больше их брать не будешь. Карта оно хорошо, но валюту держишь и в качестве подушки безопасности, а тут налу нет альтернатив))
Банки сошли с ума, мне забраковали две абсолютно новых купюры, при этом старые доллары зашли на ура. Что за пятна они на них ищут?, астрономы блин))
Газ предлагают уже по 47000 с всеми вытекающими, горизонт планирования в последнее время настолько сузился что желание как-то доработать до конца года это уже максимальная цель
Додано: Сер 15 гру, 2021 16:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 15 гру, 2021 16:40
Я уже перестал им удивляться, приносишь стопку новеньких пахнущих краской евро, они каждую купюру по полчаса изучают и обязательно часть отбракуют (с 10 к вернули 800) что то у них там не светится какие то цифры или волоски под уф. А они может затерлись или поотпадали вообще из-за трения в пачке. Ну или краска такая. Представляю если так в европе каждую купюру будут на кассе досматривать
Додано: Сер 15 гру, 2021 17:07
На місці вони. Вартові галактики...
Додано: Сер 15 гру, 2021 17:18
Итоги сессии
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............15.12.2021.........16.12.2021
дата розрахунку............14.12.2021..........15.12.2021
Євро...............................30,534.................30,6186...+0.28%
Долар США....................26,9985...............27,196...+0.73%
После полудня гривна потеряла еще 3 копейки.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
15.12.2021.................27,1657
Гривна потеряла 17 копеек.
МКГ*............7.2747............7.2304...........-0.61%
Открылись на 5.5 копеек выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе плавно пошли вверх и за 40 минут выросли на 2 копейки. После этого движение ускорилось, за следующие 50 минут выросли на 7 копеек.
В мире доллар с вечера рос, к полуночи достиг недельного максимума, после чего немного откатился.
Справочный курс встретили котировками 27.2100 - 27.2300, что на 9 копеек выше открытия.
После 12, несмотря на интервенцию НБУ, выросли еще на 2.5 копейки, после чего на полкопейки отскочили и ушли на обед. После обеда концепция поменялась. К 15:00 плавно опустились на 2.5 копейки. Потом на полкопейки подросли, но сразу же вернулись обратно.
Официальный курс встретили котировками 27.2050 - 27.2250, что на 8.5 копеек выше открытия.
Сегодняшний рост происходил после ночного роста доллара в мире. Все на него списать не получится, но прирост официального курса евро выглядит значительно скромнее. После полудня доллар пару раз пытался расти, но в результате вернулся на тот же уровень.
После 15-30 снижение продолжилось и к закрытию сессии гривна отыграла еще 4 копейки.
В мире доллар к нашему закрытию повторил дневной максимум.
Закрылись котировками 27.1650 - 27.1850. За день выросли на 4.5 копейки относительно открытия и на 10 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Дневной график:
Этот день в истории:
2020 - 27.7590 (-9) -36
2019 - 23.4980 (-7) +370
2018 - 27.8371 (-3)
2017 - 27.6351 (+22)
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Сер 15 гру, 2021 17:42
Це до питання про те, що тут не буде пенсії взагалі? Та хто має років 15-20 стажу, зараз можуть вже "не турбуватися" і шукати собі альтернативу, в тому числі в інших країнах, поки вік дозволяє.
Так собі порівняння вийшло.
Додано: Сер 15 гру, 2021 17:50
Высокие цены на газ пришли из Азии. Но дешевым он в Европе уже не будет, потому что Германия закрывает АЭС и переходит на этот вид топлива. И платить они там согласны $1000+ за 1000 кубов, а те кто временно закрылся, вскоре откроются, просто повысив цены на свою продукцию, и дальше будут жечь газ.
Додано: Сер 15 гру, 2021 17:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вечер .
Все, кто на проспекте, выставил практически одну и ту же цену
27.15-27.25 ( ОКНА)
Дерущихся за валюту нет.
Возле обменников иногда встречаются машины с двумя волосатыми рогами и красным пятачком на фирменном знаке напоминающие оленя Рудольфа .
Владельцы обменок что ли ......или намек .....
Додано: Сер 15 гру, 2021 18:01
13/21
45/60
*Відправлено з Чату
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