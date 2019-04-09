|
|
|
Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Вів 16 бер, 2021 09:02
Re: Поездки, отдых, туризм
Интересно
Додано: Пон 12 лип, 2021 15:14
Re: Поездки, отдых, туризм
сейчас заграницу страшно ехать. за время отдыха много может поменяться и потом домой может быть сложно вернуться
Додано: Вів 13 лип, 2021 11:27
Канал Finance.ua починає нову рубрику - Скільки коштує. І в першому відео ми розповімо: Скільки коштує відпочинок: 10 найбюджетнішіх місць для відпочинку в Україні. У вас ще є два місяця літа, щоб перевірити наші розрахунки. Гарних подорожей)
Додано: Чет 15 лип, 2021 09:29
Як літати з комфортом
Шановні форумчани, рекомендуємо до перегляду!
Шість порад про те, як звести до мінімуму клопоти під час перельоту
Додано: Сер 21 лип, 2021 15:39
Re: Поездки, отдых, туризм
Сейчас греция ненамного дороже Турции. Неплохое время для поездки именно в Грецию. Пока есть недорогие билеты Визза и Райанэйра в Прибалтику.
Додано: Чет 19 сер, 2021 10:21
Кто может посоветовать?
Хотим полететь на отдых семьей в сентябре. Не вакцинированны, потому нужна европейская страна с выходом к морю, но чтобы пускали только с ПЛР-тестом.
МОжет кто ездил? поделитесь впечатлениями?
Додано: Пон 25 жов, 2021 13:29
Додано: Сер 15 гру, 2021 16:51
Я літом у Львові стільки платив, теж хороший приватний готель в історичному австрійському будинку на тихій вуличці, плюс шикарний сніданок.
В Одесі був під кінець сезону в серпні, готель не в центрі, але в 150м від води, гірше львівського і дорожче.
Додано: Сер 15 гру, 2021 17:53
https://news.finance.ua/ua/news/-/50566 ... 1-mlrd-nbu
Тим часом, купівля банками "в плюсах", і з початку року, і навіть за грудень.
Ну країна,де населення в середньому - бідне,а ціни багато в чому перевищують європейські.
Валюту особливо не має за що купляти.
Не новина думаю, що на поляках такий знаковий для нас продукт олія-дешевша.
Тим часом ,Україна утримала перше місце в світі з експорту соняшникової олії. ... Його продажі за кордон приносять 11% від всієї експортної виручки держави.
Новина в тому,що Білла в центрі Відня продає саме 1-літрову пляху по 1.33 євро,
що десь в районі 40-ка.
Повернувшись сюди ми звернули увагу на наші пост врожайні ціни,дешевше 50 плюс навіть по акціям,навіть великі літражі - не побачили.
Тепер по вашому повідомленню,що у Львові заплатили ті ж 50 євро.
Чесно , я після Відня повернувся у Львів і сприйняв його як село Тудорів Гусятинського району Тернопільської обл.Там і там -австріяки, але наші облущені навіть на фасадах,а з дворів -то взагалі трешак.В них нефасадна сторона вилизана аналогічно фасадній. І ми лазили по декілька кілометрів від центру в усі чотири сторони, навіть проїзний не брали, все пішки гуляли, жодного будинку в стані львівських ми не бачили по дорозі.
Там просто німецький порядок,чистота,блиск.Аналогічно не бачили жодного не гарного новобуду.
Повернемося до курсу валют, 50 євро у Львові,і 50 євро там, в країні,що мабуть входить в лідери ЄС по економіці - це по вашому справедливо?
Адже там податок закладений фантастичний в тих грошах на доходи,на зарплату, плюс 15% мінімум Букінга,плюс продукти на сніданок таки дорожче ім обходяться, плюс ціни на енергоносії,податок на нерухомість більший,ну і це реально розкішне місце було за пару хвилин від їх головного собору.
А цікаво у Львові сніданок - був безлімітний також ???
І чи входило гаряче так як у нас було?
І чи кава була в сервізі на підносі, як нам приносили щоранку, чи автомат Нескафе?
До речі в них проїзні на тиждень дешеві, на одного 70 грн. з копійками,але це цілі сутки можеш по всіх районах,крім аеропорту на будь яких видах транспорту,в т.ч. метро, крім таксі ,звичайно. На фіга те екскурсоводи, як катаєшся за копійки по суті всім містом,з трамваю на автобус,з автобуса на метро, чув в Києві дуже хочуть 20-ку за поїздку в одну сторону одним видом транспорта влупити.
Жесть.
Це в контексті валюти, виясняєм який курс євро справедливий до гривні.
За Одесу не говорим,з жахом сприймаю лише думку про те,щоб влітку поїхати туди покупатися,Болгарія не так далеко і за смішні порівняно гроші, мабуть в 2 рази дешевше в цілому,ніж наші аналоги влітку.А місць таких як там я не бачив ні в Криму, ні в Одесі, у нас би забудували кожен клаптик,а там (на певних курортах) майже всі отелі знаходяться в парку, басейни з гарячою мінералкою,наш отель був німцями забитий, на пляжі та в морі - не має шпрот в банці, малолюдно порівняно.
Шок? Ні шок попереду.
Навіть в це літо,коли все подорожчало, на одного було біля 70 євро,це з сніданок-вечеря безліміт із пивом, вином,морозивом і т.п.Море поряд,вид на парк та море.
Прошу зауважити,повідомлення - не флудове - по темі,
просто з врахуванням цін ,що склалися в Україні "тридцятка" гривень за 1 євро - це шара.
Ну і щоб посміхнутися в цей гарний вечір.
Здоровався там з одним харків"янином.Він далекобійник, працює в бундесі,зарплата 2500 євро чистими, мінус продукти 2000 на руки, ну і дружина здається щось там прибирає,1300 євро по пам"яті він казав.
Одного ранку,а ми їздили на два тижні, питаю його,ну де вчора ввечері гуляли з дітьми. Каже ніде, бо дорвався до безлімітного вина, казав,що вдув 8-9 бокалів іблого та червоного, з ліку збився і його звалило:) Ну там реально всі відриваються, і по дорослому, і по багатому, але дешево. Країна дуже біднюща,в них немає і 1\100 того що в надрах України, але касирам в Лідл в сезон біля 1 штуки євро на руки платять, правда,це лише на сезон.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 15 гру, 2021 18:20, всього редагувалось 3 разів.
|