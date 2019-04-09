Поездки, отдых, туризм

Додано: Сер 15 гру, 2021 17:53

unicdima написав: Автор77 написав: Это просто личное мнение о справедливом на сегодня курсе.

Были осенью в Австрии,полноценный номер,шикарный отель в центре,но на тихой улочке (ну как ,для примера, если бы в 100 метрах от "Глобуса") - 50 евро на одного. Но это с безлимитным завтраком,хорошим добавлю как по нашему вкусу. Курс тогда был 30.

Т.е. вышло 1500 гривен на одного сутки плюс завтрак.Продукты некоторые в Билле,которая в центре у них на каждом шагу кое-что дешевле нашего,кое-что (большинство конечно) дороже.

Шанхай в архитектуре-ноль. Шанхай в парковках-ноль.Много гастеров из Африки, а также небогатых европейских стран. В среднем около 2 тыс.евро,или чуть меньше на руки спрашивал в отеле у нескольких,но это простая непыльная работа, пришел посидел и т.п.Очень давно не был в Одессе, но представляю сколько там за один лишь завтрак сдерут в сезон,не говоря уже о приличном отеле (не хостеле) в самой центральной точке города. Это просто личное мнение о справедливом на сегодня курсе.Были осенью в Австрии,полноценный номер,шикарный отель в центре,но на тихой улочке (ну как ,для примера, если бы в 100 метрах от "Глобуса") -. Но это с безлимитным завтраком,хорошим добавлю как по нашему вкусу. Курс тогда был 30.Т.е. вышло 1500 гривен на одного сутки плюс завтрак.Продукты некоторые в Билле,которая в центре у них на каждом шагу кое-что дешевле нашего,кое-что (большинство конечно) дороже.Шанхай в архитектуре-ноль. Шанхай в парковках-ноль.Много гастеров из Африки, а также небогатых европейских стран. В среднем около 2 тыс.евро,или чуть меньше на руки спрашивал в отеле у нескольких,но это простая непыльная работа, пришел посидел и т.п.Очень давно не был в Одессе, но представляю сколько там за один лишь завтрак сдерут в сезон,не говоря уже о приличном отеле (не хостеле) в самой центральной точке города.

Я літом у Львові стільки платив, теж хороший приватний готель в історичному австрійському будинку на тихій вуличці, плюс шикарний сніданок.

В Одесі був під кінець сезону в серпні, готель не в центрі, але в 150м від води, гірше львівського і дорожче. Я літом у Львові стільки платив, теж хороший приватний готель в історичному австрійському будинку на тихій вуличці, плюс шикарний сніданок.В Одесі був під кінець сезону в серпні, готель не в центрі, але в 150м від води, гірше львівського і дорожче.

Тим часом, купівля банками "в плюсах", і з початку року, і навіть за грудень.Ну країна,де населення в середньому - бідне,а ціни багато в чому перевищують європейські.Валюту особливо не має за що купляти.Не новина думаю, що на поляках такий знаковий для нас продукт олія-дешевша.Тим часом ,Україна утримала перше місце в світі з експорту соняшникової олії. ... Його продажі за кордон приносять 11% від всієї експортної виручки держави.Новина в тому,що Білла в центрі Відня продає саме 1-літрову пляху по 1.33 євро,що десь в районі 40-ка.Повернувшись сюди ми звернули увагу на наші пост врожайні ціни,дешевше 50 плюс навіть по акціям,навіть великі літражі - не побачили.Тепер по вашому повідомленню,що у Львові заплатили ті ж 50 євро.Чесно , я після Відня повернувся у Львів і сприйняв його як село Тудорів Гусятинського району Тернопільської обл.Там і там -австріяки, але наші облущені навіть на фасадах,а з дворів -то взагалі трешак.В них нефасадна сторона вилизана аналогічно фасадній. І ми лазили по декілька кілометрів від центру в усі чотири сторони, навіть проїзний не брали, все пішки гуляли, жодного будинку в стані львівських ми не бачили по дорозі.Там просто німецький порядок,чистота,блиск.Аналогічно не бачили жодного не гарного новобуду.Повернемося до курсу валют, 50 євро у Львові,і 50 євро там, в країні,що мабуть входить в лідери ЄС по економіці - це по вашому справедливо?Адже там податок закладений фантастичний в тих грошах на доходи,на зарплату, плюс 15% мінімум Букінга,плюс продукти на сніданок таки дорожче ім обходяться, плюс ціни на енергоносії,податок на нерухомість більший,ну і це реально розкішне місце було за пару хвилин від їх головного собору.А цікаво у Львові сніданок - був безлімітний також ???І чи входило гаряче так як у нас було?І чи кава була в сервізі на підносі, як нам приносили щоранку, чи автомат Нескафе?До речі в них проїзні на тиждень дешеві, на одного 70 грн. з копійками,але це цілі сутки можеш по всіх районах,крім аеропорту на будь яких видах транспорту,в т.ч. метро, крім таксі ,звичайно. На фіга те екскурсоводи, як катаєшся за копійки по суті всім містом,з трамваю на автобус,з автобуса на метро, чув в Києві дуже хочуть 20-ку за поїздку в одну сторону одним видом транспорта влупити.Жесть.Це в контексті валюти, виясняєм який курс євро справедливий до гривні.За Одесу не говорим,з жахом сприймаю лише думку про те,щоб влітку поїхати туди покупатися,Болгарія не так далеко і за смішні порівняно гроші, мабуть в 2 рази дешевше в цілому,ніж наші аналоги влітку.А місць таких як там я не бачив ні в Криму, ні в Одесі, у нас би забудували кожен клаптик,а там (на певних курортах) майже всі отелі знаходяться в парку, басейни з гарячою мінералкою,наш отель був німцями забитий, на пляжі та в морі - не має шпрот в банці, малолюдно порівняно.Шок? Ні шок попереду.Навіть в це літо,коли все подорожчало, на одного було біля 70 євро,це з сніданок-вечеря безліміт із пивом, вином,морозивом і т.п.Море поряд,вид на парк та море.Прошу зауважити,повідомлення - не флудове - по темі,просто з врахуванням цін ,що склалися в Україні "тридцятка" гривень за 1 євро - це шара.Ну і щоб посміхнутися в цей гарний вечір.Здоровався там з одним харків"янином.Він далекобійник, працює в бундесі,зарплата 2500 євро чистими, мінус продукти 2000 на руки, ну і дружина здається щось там прибирає,1300 євро по пам"яті він казав.Одного ранку,а ми їздили на два тижні, питаю його,ну де вчора ввечері гуляли з дітьми. Каже ніде, бо дорвався до безлімітного вина, казав,що вдув 8-9 бокалів іблого та червоного, з ліку збився і його звалило:) Ну там реально всі відриваються, і по дорослому, і по багатому, але дешево. Країна дуже біднюща,в них немає і 1\100 того що в надрах України, але касирам в Лідл в сезон біля 1 штуки євро на руки платять, правда,це лише на сезон.