холява написав:Вечер . Все, кто на проспекте, выставил практически одну и ту же цену 27.15-27.25 ( ОКНА) Дерущихся за валюту нет. Возле обменников иногда встречаются машины с двумя волосатыми рогами и красным пятачком на фирменном знаке напоминающие оленя Рудольфа . Владельцы обменок что ли ......или намек .....
ждал когда зайдут %% по ОВГЗ, как всегда это после 15:00 думаю, что делать брать по 27,17 (Укргаз) или 27,19 КА оказалось, что курс обновили и там 27,30 и там 27,29
взял 3к у знакомого валютчика по 27,18 (хотя окно у него светили 27,20)
на 80% откупился, значит в течении недели курс будет дешевле 27,10 хоть сумма и смешная, но так спокойнее!?!
Среда на валютном рынке прошла снова достаточно неудачно для гривны. Спрос почти весь день опять превышал предложение и лишь под конец сессии гривна несколько отвоевала ранее потерянное. И то лишь благодаря выходу Нацбанка в первой половине дня с продажей $50 млн по 27,22 гривен на пике ажиотажа.
Стартовав сразу с 27,12/27,14 гривен, что было выше на 5,5 копеек закрытия вторника – уже к 12 часам доллар подорожал до 27,21/27,23 гривен, а к обеду и вовсе – до 27,23/27,25 гривен. Покупатели нервничали и выход Нацбанка с продажей $50 млн по 27,22 гривны был очень вовремя. После его ухода продавцы все же пытались сыграть на дальнейшее повышение котировок и даже подтянули их до 27,23/27,25 гривен к обеду и сразу после него, но в целом ажиотаж стих, а продавцов становилось все больше. Выдохшийся спрос на фоне все еще сохраняющегося предложения сделал свое дело и котировки нехотя пошли вниз. К 15 часам – до 27,215/27,235 гривен, к 16:00 – до 27,20/27,22 гривен, а к концу сессии доллар остановился на отметке 27,165/27,185 .
Участники рынка с нетерпением ждут новостей по решениям ФРС США в части дальнейшей денежно-кредитной политики американского регулятора и ожидают существенных колебаний курса евро относительно доллара в момент их оглашения, что завтра отразится и на курсе евровалюты относительно гривны в первой половине дня.
Наш прогноз – увеличение темпов сворачивания политики “количественного смягчения” с действующих ежемесячных 15 млрд долларов до 30 млрд долларов в месяц с перспективой полного ее сворачивания весной 2022 года с сохранением действующих процентных ставок в пределах от 0% до 0,25% годовых и заявлением ФРС о возможном ее оперативном поднятии на 0,25% уже весной следующего года в случае, если инфляция в США продолжит свой рост или сохранится на теперешнем уровне в 6,8%.
Главные события 15 декабря на валютном рынке:
Доллар за день вырос с утренних 27,12/27,14 до 27,165/27,185 гривен, а евро с 30,55/30,57 до 30,59/30,60 гривен к концу сессии.
Нацбанк выходил на рынок с интервенцией по продаже доллара по 27,22 гривны и продал $50 млн.
Справочный курс НБУ на 12:00 в среду находился на отметке 27,1657 гривен, а официальный курс на 16 декабря 2021 года установлен на уровне 27,196 гривен за доллар.
Курс тримається на піраміді овгз і якщо сильно не друкуватимуть скоріш за все поки піраміда не впаде сильного росту не буде. Фактори за міцну гривню: 1. Фед резерв зі своєю м'якою політикою: біля нульова ставка, та ще й друкують і докидують бензину у вогонь інфляції. За таке в середньовіччі уже б вішали. Ясно, що в них схоже стратегія девал долара => девал свого боргу. Але цим вони допомагають різного роду непотребом - зебобікам, які можуть красти а курс буде стабільний (хоча мав би міцнішати, але то народонаселення не цікавить. Їм якщо курс долара не зростає значить "всьо харашо"). 2. Випливає з першого - ціни на сировину вгору і велика виручка в експортерів. Тобто є великий надлишок валюти в експортерів. 3. Заробітчани та іт, що здають валюту. 4. Піраміда овгз. Банки ітд купують на грн овгз і у них нема вільної грн для купівлі валюти та й не сильно треба, коли отримують 12-15%. 5. Все дорожчає у грн і людям приходиться здавати більше доларів (заробітчанам, іт, матрасні долари) щоб щось купити.
Тобто курс стабільний ціною висушування доларів з людей та піраміді овгз та друкуванню доларів.
Коли буде хоч трохи негативних факторів грн має просісти. Якщо сильно почне просідати - будуть забирати свої грн з овгз і піраміда впаде. Впаде піраміда - курс може бути 35 чи більше.
Востаннє редагувалось Niro в Сер 15 гру, 2021 19:00, всього редагувалось 2 разів.
prodigy написав:взял 3к у знакомого валютчика по 27,18 (хотя окно у него светили 27,20)
на 80% откупился, значит в течении недели курс будет дешевле 27,10 хоть сумма и смешная, но так спокойнее!?!
Добрый вечер . Всем Хорошего настроения .
Вы уже завершили операцию .Вы получили проценты ,распорядились ими по своему усмотрению . Будет ниже , ну что же недополученная прибыль ( столько раз это проходил ), пойдет в верх сами оцените величину профита . А смешная или не смешная сумма , все суммы очень важны , особенно те , которые достаются своим мозгом , усилиями . Удачи и Здоровья !
prodigy написав:взял 3к у знакомого валютчика по 27,18 (хотя окно у него светили 27,20)
на 80% откупился, значит в течении недели курс будет дешевле 27,10 хоть сумма и смешная, но так спокойнее!?!
Добрый вечер . Всем Хорошего настроения .
Вы уже завершили операцию .Вы получили проценты ,распорядились ими по своему усмотрению . Будет ниже , ну что же недополученная прибыль ( столько раз это проходил ), пойдет в верх сами оцените величину профита . А смешная или не смешная сумма , все суммы очень важны , особенно те , которые достаются своим мозгом , усилиями . Удачи и Здоровья !
Прикупил у проверенных людей качественной самогонки. Натурпродукт и органика. При любых раскладах не в проигрышее.
Востаннє редагувалось Investor_K в Сер 15 гру, 2021 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Это безумие. Я думаю, в ближайшие месяцы цена упадет в разы, газпром не сможет вечно манипулировать ценами таким образом, даже если имеет кротов по всей Европе - Европа обанкротится с такими ценами на газ или полностью придется переходить на другие источники/альтернативные поставки. Все силы сейчас брошены на поддержание такой ситуации для давления на нас и на Европу, чтоб не мешала северному потоку и агрессивным планам кремля. Вот где же эти космические бабки, вопрос. Уровень жизни рашкованов не растет, зарплаты на уровне наших, на пенсию вообще уже в 65 будут идти при средней продолжительности жизни мужчин 66... Кому всю жизнь платить взносы, непонятно. Не говоря уже о правах человека и свободах. И они еще что-то там хорохорятся.
Это да, тем более по отношению к пенсионерам, у них минимальная пенсия в полтора раза выше и при практически при том что коммуналка гораздо де Це до питання про те, що тут не буде пенсії взагалі? Та хто має років 15-20 стажу, зараз можуть вже "не турбуватися" і шукати собі альтернативу, в тому числі в інших країнах, поки вік дозволяє. Так собі порівняння вийшло.
Та отож, тем более по отношению к пенсионерам, у них минимальная пенсия в полтора раза выше, цены на продукты практически на одинаковом уровне,а коммуналка никак не в нашу пользу.
Investor_K написав:Прикупил у проверенных людей качественной самогонки. Натурпродукт и органика. При любых раскладах не в проигрышее.
Часто смотрел на "ноль" благодарностей на вашей аватарке ....
....."интеллект отражает становление целого комплекса когнитивных функций,нарушение его развития может затрагивать различные функции неравномерно. при синдроме Дауна (трисомия по 21-й хромосоме) в наибольшей степени страдают вербальные функции, а при синдроме Вильямса (делеция участка 7-й хромосомы), напротив, вербальный интеллект страдает в меньшей степени."(с)
это я описываю легкую степень умственной отсталости (дебильность)