RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 870387048705870687078708>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 151
Віддаю перевагу гривні
5%
7
10%
3%
5
20%
5%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
9%
14
60%
2%
3
70%
13%
20
більше 80%
57%
86
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 18:21

  холява написав:Вечер .
Все, кто на проспекте, выставил практически одну и ту же цену
27.15-27.25 ( ОКНА)
Дерущихся за валюту нет.
Возле обменников иногда встречаются машины с двумя волосатыми рогами и красным пятачком на фирменном знаке напоминающие оленя Рудольфа .
Владельцы обменок что ли ......или намек .....


ждал когда зайдут %% по ОВГЗ, как всегда это после 15:00
думаю, что делать брать по 27,17 (Укргаз) или 27,19 КА
оказалось, что курс обновили и там 27,30 и там 27,29

взял 3к у знакомого валютчика по 27,18 (хотя окно у него светили 27,20)

на 80% откупился, значит в течении недели курс будет дешевле 27,10
хоть сумма и смешная, но так спокойнее!?!
prodigy
 
Повідомлень: 7037
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2895 раз.
Подякували: 2661 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 18:22

Межбанк: доллар и евро продолжают дорожать

Среда на валютном рынке прошла снова достаточно неудачно для гривны. Спрос почти весь день опять превышал предложение и лишь под конец сессии гривна несколько отвоевала ранее потерянное. И то лишь благодаря выходу Нацбанка в первой половине дня с продажей $50 млн по 27,22 гривен на пике ажиотажа.

Стартовав сразу с 27,12/27,14 гривен, что было выше на 5,5 копеек закрытия вторника – уже к 12 часам доллар подорожал до 27,21/27,23 гривен, а к обеду и вовсе – до 27,23/27,25 гривен. Покупатели нервничали и выход Нацбанка с продажей $50 млн по 27,22 гривны был очень вовремя. После его ухода продавцы все же пытались сыграть на дальнейшее повышение котировок и даже подтянули их до 27,23/27,25 гривен к обеду и сразу после него, но в целом ажиотаж стих, а продавцов становилось все больше. Выдохшийся спрос на фоне все еще сохраняющегося предложения сделал свое дело и котировки нехотя пошли вниз. К 15 часам – до 27,215/27,235 гривен, к 16:00 – до 27,20/27,22 гривен, а к концу сессии доллар остановился на отметке 27,165/27,185 .

Участники рынка с нетерпением ждут новостей по решениям ФРС США в части дальнейшей денежно-кредитной политики американского регулятора и ожидают существенных колебаний курса евро относительно доллара в момент их оглашения, что завтра отразится и на курсе евровалюты относительно гривны в первой половине дня.

Наш прогноз – увеличение темпов сворачивания политики “количественного смягчения” с действующих ежемесячных 15 млрд долларов до 30 млрд долларов в месяц с перспективой полного ее сворачивания весной 2022 года с сохранением действующих процентных ставок в пределах от 0% до 0,25% годовых и заявлением ФРС о возможном ее оперативном поднятии на 0,25% уже весной следующего года в случае, если инфляция в США продолжит свой рост или сохранится на теперешнем уровне в 6,8%.

Главные события 15 декабря на валютном рынке:

Доллар за день вырос с утренних 27,12/27,14 до 27,165/27,185 гривен, а евро с 30,55/30,57 до 30,59/30,60 гривен к концу сессии.

Нацбанк выходил на рынок с интервенцией по продаже доллара по 27,22 гривны и продал $50 млн.

Справочный курс НБУ на 12:00 в среду находился на отметке 27,1657 гривен, а официальный курс на 16 декабря 2021 года установлен на уровне 27,196 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2596
З нами з: 15.02.20
Подякував: 2684 раз.
Подякували: 4479 раз.
 
Профіль
31
16
35
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 18:30

Курс тримається на піраміді овгз і якщо сильно не друкуватимуть скоріш за все поки піраміда не впаде сильного росту не буде.
Фактори за міцну гривню:
1. Фед резерв зі своєю м'якою політикою: біля нульова ставка, та ще й друкують і докидують бензину у вогонь інфляції. За таке в середньовіччі уже б вішали. Ясно, що в них схоже стратегія девал долара => девал свого боргу. Але цим вони допомагають різного роду непотребом - зебобікам, які можуть красти а курс буде стабільний (хоча мав би міцнішати, але то народонаселення не цікавить. Їм якщо курс долара не зростає значить "всьо харашо").
2. Випливає з першого - ціни на сировину вгору і велика виручка в експортерів. Тобто є великий надлишок валюти в експортерів.
3. Заробітчани та іт, що здають валюту.
4. Піраміда овгз. Банки ітд купують на грн овгз і у них нема вільної грн для купівлі валюти та й не сильно треба, коли отримують 12-15%.
5. Все дорожчає у грн і людям приходиться здавати більше доларів (заробітчанам, іт, матрасні долари) щоб щось купити.

Тобто курс стабільний ціною висушування доларів з людей та піраміді овгз та друкуванню доларів.

Коли буде хоч трохи негативних факторів грн має просісти. Якщо сильно почне просідати - будуть забирати свої грн з овгз і піраміда впаде. Впаде піраміда - курс може бути 35 чи більше.
Востаннє редагувалось Niro в Сер 15 гру, 2021 19:00, всього редагувалось 2 разів.
Niro
 
Повідомлень: 12
З нами з: 07.11.21
Подякував: 8 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 18:32

  prodigy написав:взял 3к у знакомого валютчика по 27,18 (хотя окно у него светили 27,20)

на 80% откупился, значит в течении недели курс будет дешевле 27,10
хоть сумма и смешная, но так спокойнее!?!


Добрый вечер .
Всем Хорошего настроения .

Вы уже завершили операцию .Вы получили проценты ,распорядились ими по своему усмотрению .
Будет ниже , ну что же недополученная прибыль ( столько раз это проходил ), пойдет в верх сами оцените величину профита .
А смешная или не смешная сумма , все суммы очень важны , особенно те , которые достаются своим мозгом , усилиями .
Удачи и Здоровья !
холява
2
 
Повідомлень: 3384
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3459 раз.
Подякували: 3397 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 19:25

  холява написав:
  prodigy написав:взял 3к у знакомого валютчика по 27,18 (хотя окно у него светили 27,20)

на 80% откупился, значит в течении недели курс будет дешевле 27,10
хоть сумма и смешная, но так спокойнее!?!


Добрый вечер .
Всем Хорошего настроения .

Вы уже завершили операцию .Вы получили проценты ,распорядились ими по своему усмотрению .
Будет ниже , ну что же недополученная прибыль ( столько раз это проходил ), пойдет в верх сами оцените величину профита .
А смешная или не смешная сумма , все суммы очень важны , особенно те , которые достаются своим мозгом , усилиями .
Удачи и Здоровья !

Прикупил у проверенных людей качественной самогонки. Натурпродукт и органика. При любых раскладах не в проигрышее.
Востаннє редагувалось Investor_K в Сер 15 гру, 2021 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7055
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 691 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 19:25

  Прораб написав:
  hxbbgaf написав:
  sani_2012 написав:Газ 1500$ ( курсовая пила жрет ваши деньги )

*Відправлено з Чату


Это безумие. Я думаю, в ближайшие месяцы цена упадет в разы, газпром не сможет вечно манипулировать ценами таким образом, даже если имеет кротов по всей Европе - Европа обанкротится с такими ценами на газ или полностью придется переходить на другие источники/альтернативные поставки. Все силы сейчас брошены на поддержание такой ситуации для давления на нас и на Европу, чтоб не мешала северному потоку и агрессивным планам кремля.
Вот где же эти космические бабки, вопрос. Уровень жизни рашкованов не растет, зарплаты на уровне наших, на пенсию вообще уже в 65 будут идти при средней продолжительности жизни мужчин 66... Кому всю жизнь платить взносы, непонятно. Не говоря уже о правах человека и свободах. И они еще что-то там хорохорятся.

Это да, тем более по отношению к пенсионерам, у них минимальная пенсия в полтора раза выше и при практически при том что коммуналка гораздо де
Це до питання про те, що тут не буде пенсії взагалі? Та хто має років 15-20 стажу, зараз можуть вже "не турбуватися" і шукати собі альтернативу, в тому числі в інших країнах, поки вік дозволяє.
Так собі порівняння вийшло.


Та отож, тем более по отношению к пенсионерам, у них минимальная пенсия в полтора раза выше, цены на продукты практически на одинаковом уровне,а коммуналка никак не в нашу пользу.
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1749
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 20:07

  Investor_K написав:Прикупил у проверенных людей качественной самогонки. Натурпродукт и органика. При любых раскладах не в проигрышее.


Часто смотрел на "ноль" благодарностей на вашей аватарке ....

....."интеллект отражает становление целого комплекса когнитивных функций,нарушение его развития может затрагивать различные функции неравномерно. при синдроме Дауна (трисомия по 21-й хромосоме) в наибольшей степени страдают вербальные функции, а при синдроме Вильямса (делеция участка 7-й хромосомы), напротив, вербальный интеллект страдает в меньшей степени."(с)

это я описываю легкую степень умственной отсталости (дебильность)

Меня на это натолкнул ваш комментарий .
холява
2
 
Повідомлень: 3384
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3459 раз.
Подякували: 3397 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 20:09

Российский «Газпром» заявил, что выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.


Агрессивно
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15689
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8919 раз.
Подякували: 4270 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 20:27

  Вкладчик1234 написав:
Российский «Газпром» заявил, что выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.


Агрессивно


в правительстве радовались, что декабрь теплый

если сравнить 1-13 дек 2020 и 1-13 дек 2021 (то в 2021 температура выше на 3-4град в Одесской области)
с 19-31 прогноз -3-7 ...
в 2020 было +1+3С по прогнозу на месяц в целом будет холоднее чем прошлом году
prodigy
 
Повідомлень: 7037
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2895 раз.
Подякували: 2661 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 20:48

  холява написав:
  Investor_K написав:Прикупил у проверенных людей качественной самогонки. Натурпродукт и органика. При любых раскладах не в проигрышее.


Часто смотрел на "ноль" благодарностей на вашей аватарке ....

....."интеллект отражает становление целого комплекса когнитивных функций,нарушение его развития может затрагивать различные функции неравномерно. при синдроме Дауна (трисомия по 21-й хромосоме) в наибольшей степени страдают вербальные функции, а при синдроме Вильямса (делеция участка 7-й хромосомы), напротив, вербальный интеллект страдает в меньшей степени."(с)

это я описываю легкую степень умственной отсталости (дебильность)

Меня на это натолкнул ваш комментарий .


Добрый вечер и хорошего вам настроения.
Ваша шизофрения начинает немножко надоедать.
Крепкого вам здоровья и удачи.
artlife
 
Повідомлень: 617
З нами з: 07.10.19
Подякував: 75 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 870387048705870687078708>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aleexxxx, artlife, kluychkooleg, Zebra і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2908, 2909, 2910
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29097 16280029
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 гру, 2021 22:04
proftpd66
Валютный рынок в мире 1 ... 788, 789, 790
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7895 15519382
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 гру, 2021 11:22
Vic
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 132, 133, 134
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1330 4570025
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 гру, 2021 13:57
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.