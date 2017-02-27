Российский «Газпром» заявил, что выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.
Агрессивно
в правительстве радовались, что декабрь теплый
если сравнить 1-13 дек 2020 и 1-13 дек 2021 (то в 2021 температура выше на 3-4град в Одесской области) с 19-31 прогноз -3-7 ... в 2020 было +1+3С по прогнозу на месяц в целом будет холоднее чем прошлом году
Якщо дивитися по удоях, то у 2020 році надоїли у 11 місяці за ЦО 1700 (65 м), у поточному за теплої погоди вже 2300. Навіть якщо клімат теплітиме, до ворожки не ходи, подовжать опалювальний. Можна радіти. Тут курсу ніякі заробітчани не допоможуть, багато хто приїхав раніше, вирішував свої справи і відбув святкувати там, до того ж спустити тут доведеться більше. Та й морочитися люди не хочуть усіма проблемами, що тут доводиться розгрібати.
Востаннє редагувалось Прораб в Сер 15 гру, 2021 20:52, всього редагувалось 1 раз.
Это безумие. Вот где же эти космические бабки, вопрос.
Якщо газ коштує 1500, це ще не означає, що його гребуть по тій ціні.
гребут-не гребут, но походив по рынку, покупают по чем есть - цена 4 квартал - 28-35 грн/м3 - хочешь-не хочешь. январь может быть и 50 грн/м3
а космические деньги у тех, кто продает по рыночным ценам. частные добытчики в шоколаде - Нафтогаз нервно курит в сторонке.
Газпром тоже курит - высокая цена следствие того, что газ как раз не поставляется в нужных объемах. Т.е. Газпром закрывает контрактные поставки, цена на которые существенно ниже, и все - больше газа нет. как по мне, стреляют себе в ногу, но то таке...
Investor_K написав:Прикупил у проверенных людей качественной самогонки. Натурпродукт и органика. При любых раскладах не в проигрышее.
Часто смотрел на "ноль" благодарностей на вашей аватарке ....
....."интеллект отражает становление целого комплекса когнитивных функций,нарушение его развития может затрагивать различные функции неравномерно. при синдроме Дауна (трисомия по 21-й хромосоме) в наибольшей степени страдают вербальные функции, а при синдроме Вильямса (делеция участка 7-й хромосомы), напротив, вербальный интеллект страдает в меньшей степени."(с)
это я описываю легкую степень умственной отсталости (дебильность)
Меня на это натолкнул ваш комментарий .
Благодаря моей самогонке Вы начали мыслить философскими категориями. Так это без пробы. После пробы Вы бы признали, что это лучшая инвестиция в наше время.
Shaman написав:Газпром тоже курит - высокая цена следствие того, что газ как раз не поставляется в нужных объемах. Т.е. Газпром закрывает контрактные поставки, цена на которые существенно ниже, и все - больше газа нет. как по мне, стреляют себе в ногу, но то таке...
Газпром ("стреляет себе в ногу"):
Добыча и поставки газа: итоги за 11 с половиной месяцев.
С 1 января по 15 декабря 2021 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 490,4 млрд куб. м газа. Это на 14,2% (на 61,1 млрд куб. м) больше, чем в прошлом году.
Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок компания нарастила на 14,5% (на 30,2 млрд куб. м).
Экспорт в страны дальнего зарубежья «Газпром» увеличил до 178,1 млрд куб. м, что на 4,8% (на 8,2 млрд куб. м) больше, чем за тот же период 2020 года.
К странам, в которые «Газпром» уже экспортировал больше газа, чем за весь 2020 год (Германия, Турция, Италия, Болгария, Румыния, Сербия, Греция, Словения, Швейцария, Северная Македония, Босния и Герцеговина), добавились по итогам первой половины декабря Польша, Дания и Финляндия.
Растут поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В декабре они ежедневно по заявкам китайской стороны продолжают превышать согласованные в договоре купли-продажи газа суточные контрактные обязательства «Газпрома» более чем на треть.
По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря объем активного газа в европейских подземных хранилищах – на 24,5% (на 19,9 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрана уже одна треть (32,6%) от объема газа, закачанного в летний период. «Газпром» продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ.
[Украина: "пышається гідністю"] - прим. авт.
Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд куб. м. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд куб. м) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд куб. м). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме.
«Газпром» выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.
«Газпром» продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе через Украину.
Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд куб. м российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год.
Shaman написав:Газпром тоже курит - высокая цена следствие того, что газ как раз не поставляется в нужных объемах. Т.е. Газпром закрывает контрактные поставки, цена на которые существенно ниже, и все - больше газа нет. как по мне, стреляют себе в ногу, но то таке...
Газпром ("стреляет себе в ногу"):
Добыча и поставки газа: итоги за 11 с половиной месяцев.
С 1 января по 15 декабря 2021 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 490,4 млрд куб. м газа. Это на 14,2% (на 61,1 млрд куб. м) больше, чем в прошлом году.
Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок компания нарастила на 14,5% (на 30,2 млрд куб. м).
Экспорт в страны дальнего зарубежья «Газпром» увеличил до 178,1 млрд куб. м, что на 4,8% (на 8,2 млрд куб. м) больше, чем за тот же период 2020 года.
К странам, в которые «Газпром» уже экспортировал больше газа, чем за весь 2020 год (Германия, Турция, Италия, Болгария, Румыния, Сербия, Греция, Словения, Швейцария, Северная Македония, Босния и Герцеговина), добавились по итогам первой половины декабря Польша, Дания и Финляндия.
Растут поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В декабре они ежедневно по заявкам китайской стороны продолжают превышать согласованные в договоре купли-продажи газа суточные контрактные обязательства «Газпрома» более чем на треть.
По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря объем активного газа в европейских подземных хранилищах – на 24,5% (на 19,9 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрана уже одна треть (32,6%) от объема газа, закачанного в летний период. «Газпром» продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ.
[Украина: "пышається гідністю"] - прим. авт.
Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд куб. м. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд куб. м) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд куб. м). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме.
И?... По Украине - классический пример как можно "передергивать" неправильно расставляя акценты. текущие остатки газа на уровне 2015,2017,2018 годов. в 2014 и 2016 было меньше.
сравнение с 2020 годом попросту некорректно, поскольку это пока единственный год, когда в ПХГ закачали более 90%.
и да прокачка сейчас меньше, чем раньше, - это риск. но я надеюсь и потребление тоже меньше - я думаю, все кто платит рыночную цену, экономят, как могут - это плюс.
а по Газпрому - а где инфо, что они закачали в России в ПХГ более 70 млрд м3 - рекорд с 2000? т.е. вместо того, чтобы ловить момент и продавать газ по 1 тыс дол, они его складируют. т.е. вместо того, чтобы заработать еще 50 млрд дол, они просто сидят на газе. тут же есть бизнесмены, как им такая бизнес модель?
Shaman написав:Газпром тоже курит - высокая цена следствие того, что газ как раз не поставляется в нужных объемах. Т.е. Газпром закрывает контрактные поставки, цена на которые существенно ниже, и все - больше газа нет. как по мне, стреляют себе в ногу, но то таке...
Да, Газпром курит себе в ногу и нервно стреляет, потому, что:
"чистая выручка от продажи газа за девять месяцев увеличилась на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 3,4 трлн руб. В частности, чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны выросла на 117%, в России — на 18%.
«Очевидно, что в четвертом квартале цена наших поставок в Европу будет значительно выше, что положительно скажется на результатах всего года», — добавил он.
Данные компании свидетельствуют о том, что в третьем квартале «Газпром» получил 809 млрд руб. EBITDA (прибыль без учета процентов по кредитам, налогам, амортизации и переоценке). За три квартала этот показатель вырос на 137% и превысил 2,2 трлн руб.
«В третьем квартале мы заработали 809 миллиардов руб. EBITDA, являющийся абсолютным рекордом для квартальных показателей за всю историю «Газпрома» и в 2,4 раза больше результата аналогичного периода прошлого года», — прокомментировал замглавы правления компании." https://fbc.ua/ru/news/ekonomika/gazpro ... j-pribyli/
Востаннє редагувалось artlife в Сер 15 гру, 2021 22:07, всього редагувалось 1 раз.
Это безумие. Я думаю, в ближайшие месяцы цена упадет в разы, газпром не сможет вечно манипулировать ценами таким образом, даже если имеет кротов по всей Европе - Европа обанкротится с такими ценами на газ или полностью придется переходить на другие источники/альтернативные поставки. Все силы сейчас брошены на поддержание такой ситуации для давления на нас и на Европу, чтоб не мешала северному потоку и агрессивным планам кремля.
Высокие цены на газ пришли из Азии. Но дешевым он в Европе уже не будет, потому что Германия закрывает АЭС и переходит на этот вид топлива. И платить они там согласны $1000+ за 1000 кубов, а те кто временно закрылся, вскоре откроются, просто повысив цены на свою продукцию, и дальше будут жечь газ.
1000 дол за газ - это экономически не обоснованная цена при пересчете на теплотворность. никто эту цену платить не согласен. причина этой цены - искусственный дефицит газа, созданный РФ в Европе.
просто в один момент переключиться на другие виды топлива не получится. а в Германии на газу работают маневременные мощности по производству э/энергии. на самом деле нормальная бизнес-модель, просто никто не ожидал монопольного злоупотребления поставщика газа (а зря )
зато теперь все все понимают, и думаю Европа сделает свои выводы...