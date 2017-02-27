Добыча и поставки газа: итоги за 11 с половиной месяцев.



С 1 января по 15 декабря 2021 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 490,4 млрд куб. м газа. Это на 14,2% (на 61,1 млрд куб. м) больше, чем в прошлом году.



Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок компания нарастила на 14,5% (на 30,2 млрд куб. м).



Экспорт в страны дальнего зарубежья «Газпром» увеличил до 178,1 млрд куб. м, что на 4,8% (на 8,2 млрд куб. м) больше, чем за тот же период 2020 года.



К странам, в которые «Газпром» уже экспортировал больше газа, чем за весь 2020 год (Германия, Турция, Италия, Болгария, Румыния, Сербия, Греция, Словения, Швейцария, Северная Македония, Босния и Герцеговина), добавились по итогам первой половины декабря Польша, Дания и Финляндия.



Растут поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В декабре они ежедневно по заявкам китайской стороны продолжают превышать согласованные в договоре купли-продажи газа суточные контрактные обязательства «Газпрома» более чем на треть.



По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря объем активного газа в европейских подземных хранилищах – на 24,5% (на 19,9 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрана уже одна треть (32,6%) от объема газа, закачанного в летний период.



«Газпром» продолжает закачку собственного газа в пять европейских подземных хранилищ.



[Украина: "пышається гідністю"] - прим. авт.



Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд куб. м. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд куб. м) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд куб. м). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме.