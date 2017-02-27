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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8705870687078708>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 151
Віддаю перевагу гривні
5%
7
10%
3%
5
20%
5%
8
30%
3%
4
40%
3%
4
50%
9%
14
60%
2%
3
70%
13%
20
більше 80%
57%
86
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:19

  viy написав:Новая, хрустящая купюра в 500 евро привлекает настолько пристальное внимание в Европе особенно если она у тебя не одна)), что раз попав в такую ситуацию, ты больше их брать не будешь. Карта оно хорошо, но валюту держишь и в качестве подушки безопасности, а тут налу нет альтернатив))
Банки сошли с ума, мне забраковали две абсолютно новых купюры, при этом старые доллары зашли на ура. Что за пятна они на них ищут?, астрономы блин))

Газ предлагают уже по 47000 с всеми вытекающими, горизонт планирования в последнее время настолько сузился что желание как-то доработать до конца года это уже максимальная цель :)


Ну я тоже стараюсь 500-ки не брать, хотя в любом банке в Европе бесплатно разменять их не проблема. Много наслышан про подозрение к 500-кам, но даже в кафе спокойно за компанию расплачивался ей. А, когда поднялся кипиш по поводу 500-к (года три назад, не помню точно), спокойно сдал их в банк в Украине, а потом снял 100-ками. Так же и старые 20-ки фунтов "отмыл" - старые сдавал, забирал только новые пластиковые. А то нахватался в свое время по незнанию бумажных. А то, что у нас никак не берут, можно любому знакомому дать, кто в Европу едет.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:19

  Вкладчик1234 написав:
  Shaman написав:и да прокачка сейчас меньше, чем раньше, - это риск. но я надеюсь и потребление тоже меньше - я думаю, все кто платит рыночную цену, экономят, как могут - это плюс.

Украинцы будут меньше есть. Похудеют - это плюс :)

Напевно економлять – тепловики? Ну та економлять вже третій місяць на повну смажать. Гаманці дурнів схуднуть - однозначно, поки в них миша не повіситься.
Ну а якщо реально схуднуть, то бігти буде легше. :mrgreen:
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:думаю Европа сделает свои выводы...
людьми управляет жадность, выводы сделают до того момента пока газ не вернётся к своим 350$ куб. Газ самое удобное топливо, его легко подать в квартиры, трубу подвёл вентиль открыл и всё .

это не уголь/брикеты которые надо привозить грузовиками и разгружать руками, газ не оставляет золы в котлах и тд. Так что другие виды топлива это больше влажные мечты.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 15 гру, 2021 21:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:23

  Прораб написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Shaman написав:и да прокачка сейчас меньше, чем раньше, - это риск. но я надеюсь и потребление тоже меньше - я думаю, все кто платит рыночную цену, экономят, как могут - это плюс.

Украинцы будут меньше есть. Похудеют - это плюс :)

Напевно економлять – тепловики? Ну та економлять вже третій місяць на повну смажать. Гаманці дурнів схуднуть - однозначно, поки в них миша не повіситься.
Ну а якщо реально схуднуть, то бігти буде легше. :mrgreen:

Зараз підключились ТЕЦ у яких закінчилось вугілля і смажать вже газ на повну. Газ скінчиться вже в лютому, бо кожного місяця буде десь 3-4 млрд кубів спалюватись.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:25

Zebra и уголь и газ докупать будут за валюту по космическим ценам, курс 27 без дотаций не удержать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:25

  Shaman написав:зато теперь все все понимают, и думаю Европа сделает свои выводы...

не пройшло і ... років...

До речі скільки років? Пу в 07 році про газову удавку перший раз казав здається...

А фріци продовжували їм підмахувати )))
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:26

  prodigy написав:
  холява написав:Вечер .
Все, кто на проспекте, выставил практически одну и ту же цену
27.15-27.25 ( ОКНА)
Дерущихся за валюту нет.
Возле обменников иногда встречаются машины с двумя волосатыми рогами и красным пятачком на фирменном знаке напоминающие оленя Рудольфа .
Владельцы обменок что ли ......или намек .....


ждал когда зайдут %% по ОВГЗ, как всегда это после 15:00
думаю, что делать брать по 27,17 (Укргаз) или 27,19 КА
оказалось, что курс обновили и там 27,30 и там 27,29

взял 3к у знакомого валютчика по 27,18 (хотя окно у него светили 27,20)

на 80% откупился, значит в течении недели курс будет дешевле 27,10
хоть сумма и смешная, но так спокойнее!?!


наоборот, слил немного по 27.20, так как совсем без гривни остался :)
Максимум на прием был 27.25 днем.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:26

  vitaliian написав:
  Shaman написав:думаю Европа сделает свои выводы...
людьми управляет жадность, выводы сделают до того момента пока газ не вернётся к своим 350$ куб. Газ самое удобное топливо, его легко подать в квартиры, трубу подвёл вентиль открыл и всё .


$350 можливо тільки якщо заключити прямий контракт з Газпромом і то на умовах капітуляції. У 2009 здається за щастя було $400 прописаних у контракті.

Дешевле $700 за 1000 кубів газу вже не буде.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:27

  Прораб написав:
  Shaman написав:
  asti написав:Так а на чём растем?
Кто-нибудь знает?

у меня был вопрос на чем падали всю прошлую неделю?
а рост курса доллара при нынешних раскладах - естественный процесс.

То природний процес – чи падатиме до НР чи зростатиме?
Потрібно якось визначатися.

я смотрю со стороны, что для того, чтобы выполнить бюджет, деньги надо занимать - причем так много, что их столько нет - должны допечатать.
как скажется на курсе рост денежной базы? ;)

плюс рост цен на все, что производится.

я в лагере тех, кто ожидает рост курса - не строго линейно, но тренд понятен.
ИМХО мы вообще перейдем на другой уровень от которого будет двигаться вверх и вниз - и это не 27-28. а вот какой это новый уровень и когда перескочим - хз :) например, в 1 квартале 2022.
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:31

  Investor_K написав:Прикупил у проверенных людей качественной самогонки. Натурпродукт и органика. При любых раскладах не в проигрышее.


А печень свою спрашивали?
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