Додано: Сер 15 гру, 2021 21:19

viy написав: Новая, хрустящая купюра в 500 евро привлекает настолько пристальное внимание в Европе особенно если она у тебя не одна)), что раз попав в такую ситуацию, ты больше их брать не будешь. Карта оно хорошо, но валюту держишь и в качестве подушки безопасности, а тут налу нет альтернатив))

Банки сошли с ума, мне забраковали две абсолютно новых купюры, при этом старые доллары зашли на ура. Что за пятна они на них ищут?, астрономы блин))



Газ предлагают уже по 47000 с всеми вытекающими, горизонт планирования в последнее время настолько сузился что желание как-то доработать до конца года это уже максимальная цель Новая, хрустящая купюра в 500 евро привлекает настолько пристальное внимание в Европе особенно если она у тебя не одна)), что раз попав в такую ситуацию, ты больше их брать не будешь. Карта оно хорошо, но валюту держишь и в качестве подушки безопасности, а тут налу нет альтернатив))Банки сошли с ума, мне забраковали две абсолютно новых купюры, при этом старые доллары зашли на ура. Что за пятна они на них ищут?, астрономы блин))Газ предлагают уже по 47000 с всеми вытекающими, горизонт планирования в последнее время настолько сузился что желание как-то доработать до конца года это уже максимальная цель

Ну я тоже стараюсь 500-ки не брать, хотя в любом банке в Европе бесплатно разменять их не проблема. Много наслышан про подозрение к 500-кам, но даже в кафе спокойно за компанию расплачивался ей. А, когда поднялся кипиш по поводу 500-к (года три назад, не помню точно), спокойно сдал их в банк в Украине, а потом снял 100-ками. Так же и старые 20-ки фунтов "отмыл" - старые сдавал, забирал только новые пластиковые. А то нахватался в свое время по незнанию бумажных. А то, что у нас никак не берут, можно любому знакомому дать, кто в Европу едет.